Začel se je rožnati oktober, mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk. Ob tem združenje Europa Donna Slovenija opozarja, da v času epidemije ne smemo pristati na slabši dostop do zdravstva in pravočasne diagnostike.

Zgodnje odkrivanje rakavih bolezni je pomembno za uspešno in manj obremenjujoče zdravljenje, manj poznih posledic in zmanjševanje umrljivosti. Tako je tudi pri raku dojk, najpogostejši oblika raka pri ženskah, za katero lahko sicer zbolijo tudi moški.

Združenje Europa Donna Slovenija si že vrsto let prizadeva širšo slovensko javnost opozoriti na to, da smo za svoje zdravje odgovorni predvsem sami. Letos bodo rožnati mesec obeležili s sloganom Dotik pove največ, ki opozarja na pomen rednega mesečnega samopregledovanja in zgodnjega odkrivanja raka dojk.

Naj vas covid-19 ne odvrne od udeležbe v presejalnih programih

Zgodnje odkrivanje raka dojk je v času epidemije covid-19 še toliko bolj pomembno, poudarjajo v združenju in ob tem opozarjajo, da se je tudi v času pandemije covid-19 treba odzvati vabilom presejalnih programov ter biti pozoren na morebitne zdravstvene težave. Če odkrijemo sumljive spremembe, pa je treba vztrajati in priti do zdravnika, ki vas bo napotil na nadaljnje preiskave, če bo presodil, da je to potrebno.

Ob razglasitvi epidemije covid-19 sredi marca so bili zaustavljeni tudi presejalni programi za raka. Program DORA so na Onkološkem inštitutu Ljubljana znova zagnali konec maja, v začetku junija pa še v preostalih presejalnih centrih.

Do konca avgusta okoli 90 odkritih primerov raka dojk

Po skoraj štirih mesecih ponovnega delovanja programa DORA so z odzivom žensk zadovoljni, je povedala mag. Kristijana Hertl, dr. med., namestnica vodje programa DORA. Od ponovnega začetka slikanja žensk do konca avgusta so slikali 29.358 žensk, udeležba je bila 76-odstotna.

Zaradi sumljivih sprememb na mamografskih slikah so jih 920 povabili na dodatne diagnostične obravnave. Pri okoli 90 ženskah, ki so opravile dodatne obravnave, so odkrili raka dojk. Številka še ni dokončna, ker so ženske še v obravnavi.

Podatki kažejo, da je udeležba žensk, število vabljenih žensk na dodatne obravnave in odkritih rakov v programu DORA na ravni pred epidemijo, je pojasnila Hertlova, ob tem pa opozorila: "Pomembno je, da se ženske udeležijo presejalne mamografije brez znakov akutne okužbe dihal oziroma drugih prehladnih obolenj."

Dotik pove največ: ne pozabite na redno samopregledovanje dojk

"Ženskam svetujemo, naj zaradi strahu pred novim koronavirusom ne opustijo možnosti zgodnjega odkrivanja raka," je poudarila, "opuščanje udeležbe v presejalnih programih ima lahko resne posledice za zdravje. Poveča se tveganje, da bo rak odkrit kasneje v višjem stadiju, ko je zdravljenje bolj obsežno, napoved bolezni in kakovost življenja pa slabša."

Ob redni udeležbi v programu DORA je bistveno redno mesečno samopregledovanje dojk, je dodala. "Če opazite kakršnekoli spremembe, se obrnite na svojega osebnega zdravnika ali ginekologa, ki vas bo napotil v ambulanto za bolezni dojk.”

Bodite pozorni na svoje telo in morebitne spremembe

"Letošnje leto je pokazalo, da dostop do zdravstva in pravočasne diagnostike ni samoumeven. Zato moramo biti še toliko bolj pozorni na svoje telo in morebitne spremembe, se odzvati vabilom presejalnih programov in obiskati zdravnika, ki bo presodil, ali so spremembe nevarne ali ne," je ob tem dejala predsednica Združenja Europa Donna Slovenija Tanja Španić, "Strah pred koronavirusom naj ne vpliva na odločitev, ali boste obiskali zdravnika ali ne, če naletite na težave ali se znajdete v stiski, pa smo dosegljivi na naših svetovalnih telefonih."

