Željkić se je pregrešil: zbasal je dve pici in kilogram slaščic #video

Za radijskim voditeljem in komentatorjem oddaje Od težaka do junaka je nekaj napornih tednov. Tednov intenzivnih treningov in odrekanja priljubljeni hrani. A zdaj je imel 'grešni dan', kot ga je poimenoval, in si z užitkom privoščil nekaj svojih priljubljenih pregreh.

Komentatorsko oddajo Od težaka do junaka lahko v prihodnjem tednu gledate v torek in sredo, takoj po resničnostnem šovu The Biggest Loser Slovenija.

Da bo Željko Čakarević – Željkić grešil, je vedel tudi njegov osebni trener in sokomentator v oddaji Od težaka do junaka Andrej Milutinovič. Pravzaprav je bil Andrej tisti, ki je pri sebi doma organiziral tematski večer druženja. Vsak od povabljenih si je lahko spekel pico po svojem okusu in Željkić je ponujeno priložnost dobro izkoristil. "Pojedel sem ne le eno, ampak kar dve pici! In povrhu še kilogram kremastih slaščic," priznava. "Andrej je sicer vedel le za eno pico, drugo sem tako kos za kosom pojedel na skrivaj. Tako da ni opazil, da so ti dodatni koščki potem nanesli še za eno celo pico …" Pregrešil se je brez slabe vesti, dodaja, kajti pri vseh treningih in strogi dieti, ki se je sicer drži, je prepričan, da se mu en dan pregrehe ne bo poznal.

Tudi velikonočne praznike preživlja brez večjih težav, kajti velikonočna hrana mu najbolj ne diši. "Praznične hrane ne maram najbolj. Edino potica mi gre od vseh teh velikonočnih jedi v tek, tako da potici se pa moram resda upirati," še pove in na svoj šaljiv način doda: "Zagotovo pa bom imel precej več težav čez 10 dni, med prvomajskimi prazniki, ko se na žaru na veliko peče čevapčiče in preostalo meni zelo ljubo hrano! Takrat bom morda prosil koga, da me zapre v klet in da me izpusti, ko bo vseh teh prvomajskih piknikov konec."

Finalna oddaja Od težaka do junaka se sicer nezadržno bliža, tako da Željkiću ostaja le še nekaj tednov, da skupaj izgubi 25 kilogramov in dobi stavo. Spomnimo: v prvi epizodi Od težaka do junaka sta namreč z voditeljico Jasno Kuljaj sprejela drzno stavo. Če Željkić shujša 25 kilogramov, bo Jasna vodila v kopalkah; če mu ne uspe shujšati, bosta Željkić in Andrej komentirala gola (ali v gatah).