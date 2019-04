Andrej o Željkiću: Mišice že počasi kukajo na plano

Le še mesec dni nas loči od zadnjega, finalnega dela komentatorske oddaje Od težaka do junaka, v kateri bomo imeli vsekakor kaj videti. Ali bo stavo izgubila Jasna Kuljaj in morala oddajo voditi v kopalkah ali pa bosta stavo izgubila komentatorja Željkić in Andrej Milutinovič in dogajanje zato komentirala gola. Kako kaže, smo povprašali kar Andreja.

Vsem tistim, ki niste na tekočem, naj razkrijemo, za kaj sploh gre. V prvi komentatorski oddaji Od težaka do junaka te sezone je padla drzna stava med komentatorjem Željkom Čakarevićem - Željkićem in Jasno Kuljaj: če Željkić do finalne oddaje shujša 25 kilogramov, bo morala Jasna oddajo voditi v kopalkah, če mu ne uspe shujšati, pa bosta Željkić ter njegov sokomentator in osebni trener Andrej Milutinovič dogajanje komentirala gola.

Željkić je tako nemudoma zavihal rokave ter se lotil treningov in diete. "Poznam ga že več kot deset let in tako motiviranega ga še nisem videl, tako da sem prepričan, da nama bo uspelo in da bova skoraj zagotovo dobila stavo. Prav tako verjamem, da bo Željkić hujšanje nadaljeval po končani stavi oziroma po finalni oddaji Od težaka do junaka," je povedal Andrej, ki Željkića trenira in mu pomaga na poti do bolj vitke postave.

A ko gre za številke, ima Andrej poseben pristop. Je namreč proti temu, da se človek, ki hujša, obsedeno tehta vsakih nekaj dni. Zagovarja prepričanje, da je z vidika motivacije bolje na tehtnico stopiti na približno mesec dni. Tako nam o tem, koliko je Željkić shujšal do zdaj, noče povedati ničesar. "Žal vam glede tega ne morem reči ničesar, ker sva sklenila, da o številkah ne bova govorila. Tudi zato, da se Jasna ne bo ustrašila. Lahko pa rečem, da sva na zelo dobri poti do zmage," je skrivnostno namignil Andrej.

Napredek je sicer že na pogled več kot očiten. Željkićeva prej precej okrogla lica so uplahnela, tudi trebuh je občutno manjši. "Poleg teh občutno manjših obsegov na telesu se mu nov, aktiven življenjski slog najbolj pozna na počutju in kondiciji, pa tudi na moči. Mišice pa tudi že počasi kukajo na plano," je še povedal Andrej.

