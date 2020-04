Pretekli teden so po spletu zakrožile fotografije iz ene od porodnišnic v Bangkoku, kjer med pandemijo koronavirusa novorojenčke pred okužbo zaščitijo z majhnimi vizirji. Podoba, ki je obenem ljubka in žalostna, je ganila ljudi po vsem svetu.

"Tako ljubko in tako neverjetno žalostno, v kakšen svet so se rodili," je ob fotografijah zapisala neka uporabnica družbenega omrežja Twitter in povzela misli večine tistih, ki so videli te fotografije.

Bo to prihodnost otrok, ki se zdaj rojevajo in se še bodo rodili? Hiter pregled priljubljenih spletnih trgovin, kot je denimo kitajski AliExpress, razkriva pestro ponudbo tovrstnih otroških vizirjev z najrazličnejšimi okraski, živalskimi, rastlinskimi in pravljičnimi tematikami.

Otroški zaščitni vizirji na AliExpressu Foto: zajem zaslona

Kitajec Cao Junjie pa je pri zaščiti svojega otroka šel še dlje. Ljubiteljski izumitelj iz Šanghaja je za dveletnega sina izdelal skafander z zračnim filtrom, v katerega ga zdaj oblači, ko se odpravijo ven.

"Po izbruhu novega koronavirusa sem mesec dni razvijal to zaščitno obleko za otroka," je 30-letnik povedal za Reuters in dodal, da ni le varna, ampak da je malčku v njej menda tudi udobno. Česa podobnega za zdaj v spletnih trgovinah še ni mogoče najti, a je to verjetno le vprašanje časa.

