Zakaj s telovadbo ne bi smeli odlašati do januarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potrpežljivost in vztrajnost sta ključni.

Potrpežljivost in vztrajnost sta ključni. Foto: Getty Images

Decembra ni redkost, da si številni obljubijo, da bodo odlašanje s telovadbo skozi vse leto še malo podaljšali - do januarja, ko je "čas za nove začetke". A odlašanje z zdravimi navadami nikoli ni dobro, opozarja osebni trener.

"Če odlašamo, samo prelagamo neizbežno - telo in um potrebujeta gibanje in hrano z dobro biološko vrednostjo," pravi osebni trener Gašper Simčič.

Decembra je pretiravanje v hrani in pijači precej pogost pojav, še največja napaka pa je, če se po obilnem obroku uležete na kavč ali v posteljo, nam je razložil trener in svetovalec pri prehrani Miha Žagar.

Ne obupajte že po dveh tednih

Z njim se strinja tudi Simčič, ki pravi, da bi bil decembra, če bi se več gibali, uniček večjega vnosa hrane manjši. Ob predpostavki, da ste se gibali skoraj vse leto, dodaja. "Prav tako bomo lažje nadaljevali treninge v januarju in tudi telo ne bo tako šokirano po mesecu dni pavziranja in petih kilogramih telesne teže več."

Če pa ste med tistimi, ki so med letom za svoje zdravje naredili bolj malo in januarja pričakujejo nov začetek, pa Simčič spodbuja in poudarja, naj vidnih rezultatov nikar ne pričakujemo že v prvem mesecu.

"Za vsaj malo vidne rezultate bomo potrebovali približno tri mesece rednega treniranja in prehranjevanja. Treba je vztrajati in ne obupati že po dveh tednih."

Ne obupajte že po dveh tednih. Foto: Getty Images

Preagresiven začetek lahko prinese hiter konec in razočaranje

Pri tem pa je tudi izjemno pomembno, da se sprememb ne lotimo preveč agresivno in da nismo prestrogi sami s sabo. Potrpežljivost in vztrajnost sta ključni.

"Če bomo konsistentni s treniranjem, ne bo šoka za telo. Če pa ste decembra zabušavali in boste januarja začeli 'preveč na polno', lahko kaj hitro pride do kakšne manjše poškodbe ali pa mine motivacija, če se bomo preveč vrgli v to," opozarja trener.

Pomemben nasvet, ki mu sledite, je:

Jejte zmerno, pijte večinoma vodo, če pa vas že zanese, naj ne bo preveč travmatično, ni potrebe, da 'kamor gre bik, naj gre še štrik', temveč naslednji dan nadaljujte po načrtu. Ne pozabite na gibanje, pa čeprav je to 'samo' daljši sprehod.

Če potrebujete navdih in motivacijo za bolj zdrav življenjski slog, ju lahko poiščete na Instagramu, kot je to v trendu zadnja leta. A pri tem bodite previdni, nam je marca letos svetoval Simčič. Več o tem si preberite v članku:

Uredite si tudi prehrano. Naj bo bolj zdrava in zmerna. Foto: Getty Images

Preverite tudi: