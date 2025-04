Kdo bo zadnji četrtfinalist?

V košarkarski evroligi bo danes postal znan še zadnji četrtfinalist. V zadnjem srečanju play-ina se bosta za četrtfinalno vstopnico pomerila Real Madrid in Bayern.

Že pred tem so si košarkarji Pariza so si z zmago proti Realu v Madridu kot prvi v dodatnem razigravanju zagotovili nastop v četrtfinalu. Real bo kljub porazu imel še eno priložnost, za to pa bo moral doma premagati Bayern, ki je bil tokrat v Münchnu boljši od Crvene zvezde.

Pari četrtfinala so sicer že Fenerbahče - Pariz, Panathinaikos - Anadolu Efes in Monaco - Barcelona. Zmagovalca zadnjega para play-ina pa v četrtfinalu že čaka Olympiacos. V četrtfinalu bodo ekipe v serijah igrale na tri zmage.

Evroliga, play-in

Petek, 18. april

Lestvica po rednem delu: