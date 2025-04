Zdravstveno stanje papeža Frančiška, ki se je več kot mesec dni zdravil v bolnišnici zaradi pljučnice, se še naprej izboljšuje, so danes sporočili iz tiskovne službe Vatikana. Dodali so, da bi lahko nedeljska opoldanska molitev angelovega češčenja potekala drugače kot prejšnje nedelje. Več podrobnosti bo znanih v soboto, so napovedali.

Papež sicer zaradi bolezni že sedem zaporednih nedelj ni vodil nedeljske molitve.

Od sprejema v rimsko bolnišnico Gemelli 14. februarja zaradi pljučnice na obeh pljučnih krilih je bil v javnosti samo enkrat. Ob odhodu iz bolnišnice 23. marca je z balkona bolnišnice v invalidskem vozičku pozdravil več sto zbranih vernikov.

Zdaj okreva v svoji rezidenci v Vatikanu, okrevanje pa naj bi po napovedih zdravnikov trajalo najmanj dva meseca.

Poleg zdravja tudi razpoloženje dobro

Danes so iz Vatikana sporočili, da se njegovo zdravstveno stanje še naprej izboljšuje. Zdravniki so ugotovili nadaljnje rahlo izboljšanje njegovega dihanja, motoričnih sposobnosti in uporabe glasu. Nedavni krvni testi kažejo rahlo izboljšanje okužbe pljuč. Postopoma mu zmanjšujejo tudi dovajanje kisika. Predvsem ponoči mu ga dovajajo prek nosnih kanil, je poročal spletni portal Vatican News.

Iz Vatikana so danes še sporočili, da je papeževo razpoloženje dobro in da nadaljuje delo. Poudarili pa so, da je še prezgodaj za napovedi glede obredov velike noči, največjega krščanskega praznika.

Pretekli teden je namreč Vatikan objavil program verskih obredov v tednu med cvetno nedeljo in veliko nočjo 20. aprila, ki med drugim vključuje križev pot v rimskem Koloseju, ne da bi navedli, kdo jih bo vodil. Sporočili so samo, da se bodo o njegovi morebitni udeležbi odločili na podlagi ocene njegovega zdravja v prihodnjih tednih.