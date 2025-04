Kako z napotnico do ortopedske obutve?

Vas pogosto bolijo stopala, kolena ali hrbtenica? Enkrat letno vam na napotnico pripada ortopedska obutev, izdelana po meri. Odkrijte, kako do nje in zakaj izbrati podjetje Migi .

Več kot polovica odraslih ima težave s stopali, kar pogosto vodi do bolečin v kolenih, hrbtenici in celotnem gibalnem sistemu. Le redki pa vedo, da jim enkrat na leto pripada pravica do ortopedske obutve na napotnico – obutve, izdelane popolnoma po meri. Ta lahko pomeni razliko med utrujenim korakom in samozavestno hojo. Mnogi uporabniki povedo, da jim čevlji Migi niso vrnili le udobja, temveč tudi veselje do gibanja. Dejstvo je, da je mogoče tudi v tretjem življenjskem obdobju poskrbeti za lažje, udobnejše in prijetnejše gibanje.

"Pri nas združujemo znanje štirih generacij in najnovejšo tehnologijo, da lahko vsakemu ponudimo udobje po meri," pravi Miha Gros, direktor podjetja Migi. Foto: MIGI

Težave s stopali vplivajo na celotno telesno držo in počutje. Ortopedi najpogosteje predpišejo ortopedsko obutev zaradi naslednjih razlogov:

razlika v dolžini nog,

bolečine v ahilovi tetivi ali petah,

petne kalcinacije,

kladivčasti prsti,

odstopajoča kost pri palcu (hallux valgus),

težave zaradi ploskega stopala ali nepravilne hoje,

posebno obutev zahteva tudi diabetes, saj mora biti obutev v tem primeru še posebno skrbno oblazinjena in brez notranjih šivov, da ne prihaja do dodatnih težav.

Ortopedski čevlji niso namenjeni samo starejšim. Pogosto jih potrebujejo tudi mlajši, ki zaradi športnih poškodb, neustrezne obutve ali genetskih predispozicij občutijo bolečine in nelagodje pri hoji. Vse več je tudi otrok z različnimi deformacijami, njim pripada ortopedska obutev vsakih osem mesecev.

Ortopedska obutev Migi je izdelana po meri, z ročno obdelavo, iz vrhunskih materialov, kar zagotavlja zdrav korak brez kompromisov. Foto: MIGI

Kako poteka izdelava ortopedske obutve?

Ko zavarovanec prejme napotnico za ortopedske čevlje, sledi natančen postopek:

3D merjenje stopal: Z naprednim skenerjem se precizno analizira stopala, pri čemer so podatki povezani z globalno bazo podatkov, kar omogoča optimalno oblikovanje vložkov. Izdelava kopita: Po opravljenih meritvah se izdela individualno kopito, prilagojeno vsakemu stopalu posebej. Izbira modela in barv: Zavarovanec si lahko izbere model med vsaj 30 različnimi možnostmi in barvno kombinacijo, ki mu najbolj ustreza. Rezanje in šivanje: Vsak sestavni del čevlja se reže posebej in ročno zašije. Izdelava vložka: Vložki nastanejo na podlagi 3D skeniranja – ročno ali s pomočjo 3D tiskanja, odvisno od zahtev posameznika in navodil ortopeda. Končna montaža: Zgornji del čevlja se namesti na kopito, doda se podplat, vložek in drugi detajli, vse do popolnega končnega izdelka.

Foto: MIGI

Kaj odlikuje Migi?

Migi ni le registriran proizvajalec ortopedske obutve pri ZZZS – so četrta generacija čevljarjev, ki združujejo tradicijo, sodobno tehnologijo in vrhunske materiale. Njihovi zavarovanci vedo, kaj bodo dobili, saj lahko modele vidijo že vnaprej, končni izdelek pa je vedno narejen popolnoma po meri.

Materiali: V podjetju Migi ponujajo izjemno široko paleto barv, kar poskrbi za mladosten in moderen videz vaše obutve, ki je skladen s časom in modnimi smernicami! Uporabljajo izključno najkakovostnejše materiale evropskega porekla. Na voljo so tudi samoprilagodljivi materiali, ki omogočajo, da se čevelj tekom dneva prilagaja stopalu. Notranjost je izdelana iz certificiranih antibakterijskih materialov.

V podjetju Migi ponujajo izjemno široko paleto barv, kar poskrbi za mladosten in moderen videz vaše obutve, ki je skladen s časom in modnimi smernicami! Uporabljajo izključno najkakovostnejše materiale evropskega porekla. Na voljo so tudi samoprilagodljivi materiali, ki omogočajo, da se čevelj tekom dneva prilagaja stopalu. Notranjost je izdelana iz certificiranih antibakterijskih materialov. Individualni pristop: Zavarovancu vedno prisluhnejo. Glede na zahteve ortopeda poiščejo kroj, ki mu najbolj ustreza – rešitev, ki je hkrati funkcionalna, estetsko privlačna in v celoti skladna s predpisi ter strokovnimi smernicami zdravstvene stroke.

Zavarovancu vedno prisluhnejo. Glede na zahteve ortopeda poiščejo kroj, ki mu najbolj ustreza – rešitev, ki je hkrati funkcionalna, estetsko privlačna in v celoti skladna s predpisi ter strokovnimi smernicami zdravstvene stroke. Globalna podpora: Njihov sistem za izdelavo obutve je povezan z globalno bazo meritev, kjer na podlagi več kot deset tisoč meritev dnevno svetuje najboljšo postavitev komponent v vložku.

Njihov sistem za izdelavo obutve je povezan z globalno bazo meritev, kjer na podlagi več kot deset tisoč meritev dnevno svetuje najboljšo postavitev komponent v vložku. Estetika: Njihovi ortopedski čevlji po meri niso dolgočasni ali starokopitni. Tudi zavarovanke v zrelih letih želijo mladosten videz – to omogočajo z modeli, ki so prilagodljivi tako po barvah kot po modelu.

udobjem in lepoto. Ne odlašajte – naročite se na meritev in naredite prvi korak do bolj zdrave hoje. Več informacij najdete na www.migi.si ali jih pokličite na 030 228 082. V Migi verjamejo, da ortopedska obutev ne pomeni kompromisa med. Ne odlašajte – naročite se na meritev in naredite prvi korak do bolj zdrave hoje. Več informacij najdete naali jih pokličite na 030 228 082.

Fotogalerija 1 / 6 / 6