Za vse, ki ste siti fitnesa: tukaj je vadba na vodi #video #foto

Kako pa kaj vaše novoletne zaobljube? Če ste po slabem mesecu že obupali nad delanjem počepov med gledanjem televizije in če vas je vadba v fitnesu začela dolgočasiti, je morda čas, da preizkusite nekaj novega, zabavnega. Recimo fitnes na vodi.

Gre za inovativno vadbo na blazinah On-Mat Fit, s katero trenirate mišice celotnega trupa, izboljšate ravnotežje in koordinacijo, popravite telesno držo, predvsem pa se med treningom zelo zabavate.

Poskoki, počepi, trebušnjaki, medtem pa še ves čas lovljenje ravnotežja. To je fitnes na vodi - vadba, pri kateri delajo čisto vse mišice v telesu. In pri kateri se ne smete bati, da bi pristali v vodi ... ker slej ko prej boste. Vadbe se je pred tremi leti domislil velik ljubitelj športa, Mariborčan Kristijan Ladič. Podobno vadbo je videl v tujini in si nato sam zamislil koncept, ki ga je pripeljal v Slovenijo.

Prva stopnja vadbe je osnovna, pri kateri vadeči delajo z lastno težo. Kasneje se lahko vaje otežijo. Prednost vadbe je tudi v tem, da so lahko na isti uri tako začetniki kot tisti, ki vadbo obiskujejo že dlje časa. Začetnik preprosto dela v svojem tempu, z manj ponovitvami in lažjo različico vaje, tisti z več moči in znanja pa izvaja težjo obliko vaje.

Vadba za zdaj poteka le v mariborskem kopališču Pristan, a organizatorji si želijo fitnes na vodi v prihodnje približati tudi drugim delom Slovenije, naslednji cilj je tako prestolnica.

