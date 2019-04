Redna vadba in ovire s katerimi se srečamo!

Ura je 6 zjutraj in prebudil vas je alarm. Nastavili ste si ga, da boste vstali in šli ven teči.Ko pogledate na uro se uležete nazaj in si rečete:"Samo še 5 minut." Ko mine tistih 5 minut, ki se zdijo kot 5 sekund si v mislih rečete:"Še čisto malo in bom zares vstal." Zopet mine 5 minut in vi ponovno zaspite. Nato se zbudite, žal prepozno, ker ste zaspali in si obljubite, da boste z vadbo pričeli naslednji dan. Jutri pa RESNIČNO začnem. In ko pride jutri, se zgodba ponovi! Vam je to kaj znano?

Ste se kdaj vprašali zakaj telovaditi?

Nekateri bi radi imeli več energije, drugi bi radi shujšali in bili bolj samozavestni, spet tretji bi se radi bolje počutili in imeli večjo kondicijo.

Izkušnje so pokazale, da je biti fit povezano z vsemi področji našega življenja (zdravje, počutje, notranji mir in odnosi). Ali ste že opazili, kako samozavestni in urejeni so vitki ljudje ?

Le zakaj?

Razlog ni le v samem izgledu, ampak je tudi v disciplini. Bolj, ko si discipliniran, bolj si samozavesten. Tako veš, da tisto, kar si zadaš, to tudi storiš.

Ste tudi vi eden tistih ljudi, ki potrebuje nadzor?

Ljudje, ki ne potrebujejo nadzora, se zavedajo, da z urejenim videzom, samozavestjo in rednim treningom ostajajo v dobri kondicijski pripravljenosti.

Zavedajo se, da so disciplinirani in imajo moč v sebi, ki se jo tudi zavedajo. Danes je težko biti discipliniran in delati stvari redno in dosledno. Razlog temu je, da nas nihče več ne kontrolira kot so nas v šoli (razen, če ste eden izmed tistih, ki še hodi v šolo).

Nihče nam ne govori, kaj moramo in kaj ne smemo in zato ni rezultatov, ki si jih želimo. Večini ljudi je všeč, če jih kdo priganja. Naj bo to pri telovadbi, učenju tujega jezika ali učenju v šoli.

Všeč nam je zato, ker delamo dobro zase in tudi za trenerja. Želimo, da bo tudi trener ponosen na nas. Prav tako želimo pripadati skupini s katero se trudimo doseči isti cilj (skupinska vadba, crossfit vadba, ekipni športi…)

Ljudje smo navajeni, da nas kontrolirajo in priganjajo. To ni nič čudnega. Tako smo bili vzgojeni. Če tega ni, hitro obupamo in imamo na stotine izgovorov, zakaj nečesa ne moremo ali nismo naredili.

Predlagamo vam, da začnete z majhnimi koraki. Z majhnimi spremembami se daleč pride.

Na primer: zjutraj vstanite (že jutri in ne čez 1 mesec) 5 ali 10 minut prej in naredite nekaj zase. V miru naredite vaje, ki so vam všeč. Če se jih ne spomnite, se na to pripravite dan prej. Poglejte si, kaj točno bi radi vadili in si narediti 10 minutni program.

Poskusite in videli boste, da ni tako težko.

4 načini, ki vam bodo pomagali doseči cilj pri vadbi! Izdelajte si načrt, kje in kakšno rekreacijo boste izvajali (za začetek vsaj 2x tedensko). Izberite si tisto, ki vas veseli. Ko boste en mesec redno telovadili (npr. 2x tedensko) si zadajte večji cilj. Namesto 2x tedensko, lahko sedaj vadite 3x tedensko…. Pred vadbo si pripravite možne scenarije, ki vas bodo odvračali od vašega cilja. Če je od danes naprej vaš cilj teči vsako jutro, preverite razloge, ki bi jih lahko imeli, ki bi vas od cilja odvrnili.Je to mogoče dež? Ali da zjutraj zaspite in ne morete vstati? Poskusite se pripraviti na izgovore, ki jih boste imeli sami s seboj. Pripravite se na zgoraj omenjene ovire. Če bo dež imejte pripravljen anorak, da ne boste mokri. Če zjutraj težko vstanete naj bo vaša budilka glasba , ki vas motivira in vam da zagon.Če boste pripravljeni na izgovore, vam bo veliko lažje!

Zakaj bi odlašali na jutri, če lahko z vadbo pričnete že danes!

