Vračajo se brezplačni pregledi kožnih znamenj po vsej Sloveniji

Vodilna dermokozmetična znamka La Roche-Posay je ob podpori Združenja slovenskih dermatovenerologov lani izpeljala javnozdravstveni projekt #SaveYourSkin . S 677 opravljenimi brezplačnimi pregledi kožnih znamenj in veliko kampanjo ozaveščanja je opozorila na škodljive vplive sonca in pomembnost rednih pregledov kožnih znamenj. Rezultati so presegli vsa pričakovanja, zato bodo ta pomemben projekt v večjih slovenskih mestih v prvih dneh junija izpeljali tudi leta 2023.

Foto: Marko Pigac

La Roche-Posay, vodilna francoska dermokozmetična znamka, ki jo priporoča 90 tisoč dermatologov po vsem svetu, ob podpori Združenja slovenskih dermatovenerologov v začetku junija 2023 organizira brezplačne preglede kožnih znamenj v štirih slovenskih mestih. V Ljubljani, Mariboru, Celju in Izoli bodo slovenski zdravniki dermatovenerologi izvedli preglede kožnih znamenj z namenom zgodnjega odkrivanja in preprečevanja kožnega raka, strokovnjaki znamke La Roche-Posay pa bodo v omenjenih mestih izobraževali o pravilni zaščiti kože pred soncem. Pregledi bodo za javnost popolnoma brezplačni, število mest pa bo omejeno, zato se bo treba predhodno prijaviti prek spleta.

Projekt je podprlo tudi Združenje slovenskih dermatovenerologov, potem ko so lanski rezultati presegli vsa pričakovanja, izjemen obisk pa se je odražal tudi v rezultatih. Izvedenih je bilo 277 pregledov več, kot so sprva načrtovali, izjemen obisk pa se je odražal tudi v rezultatih. V projektu #SaveYourSkin je bilo namreč zaznanih kar 29 primerov sumov na kožni rak, kar lahko pomeni tudi 29 rešenih življenj.

"Eden od ciljev naše znamke La Roche-Posay je ozaveščanje javnosti o pomenu pravilne zaščite pred soncem in zgodnjega preprečevanja kožnega raka. Zato smo lani s partnerji začeli ta projekt tudi v Sloveniji in opravili 677 pregledov kožnih znamenj, od katerih se jih je kar 29 izkazalo za sumljive na melanom. Veselimo se letošnjega nadaljevanja projekta, naš cilj pa je pregledati še več prebivalcev," je povedala Svjetlana Arh, medicinska direktorica L’Oreal Dermatological Beauty, oddelka podjetja L’Oreal.

Foto: Marko Pigac

Rešite svojo kožo: #SAVEYOURSKIN

Podatki Svetovne zdravstvene organizacije namreč kažejo, da je maligni melanom razlog za kar eno tretjino vseh novih primerov raka, za kožnim melanomom pa letno v Sloveniji zboli približno 700 oseb. Čeprav predstavlja zgolj tri odstotke vseh kožnih rakov, je ravno ta melanom tisti, ki povzroči največ smrti in v svetu velja za obliko raka, ki je najpogostejša v starostni skupini od 20 do 30 let in povzroči največ smrti med ženskami, starimi od 25 do 30.

Velika večina znamenj na koži ni nevarnih, obstaja pa možnost, da se iz nekaterih razvije kožni rak. Ta lahko nastane tudi na novo, torej na mestu, kjer ni bilo obstoječega znamenja. Melanom se v približno tretjini primerov razvije iz pigmentnega znamenja, večinoma pa vznikne na novo. Pojavi se lahko pri vsakomur, še posebej pa so zanj dovzetne osebe z zelo svetlo poltjo, številnimi pigmentnimi znamenji, tisti, ki jih je sonce v preteklosti večkrat opeklo, in tudi tisti, ki imajo ožjega sorodnika, ki je zbolel z melanomom. Zdravnik dermatolog, ki pozna vse oblike nenevarnih znamenj in tudi oblike kožnega raka, ima na voljo preiskovalne metode, ki omogočijo pravočasno postavitev pravilne diagnoze.

Foto: Marko Pigac

Redni pregledi so ključni: melanom lahko pozdravimo, če ga le odkrijemo pravočasno

Na drugi strani statistike kažejo, da je kožni rak ozdravljiv v 99 odstotkih primerov, če ga odkrijemo pravočasno, ozdravljiv pa je s preprosto operacijo. Če ga ne opazimo in ne zdravimo, bo sčasoma zaseval v druge organe in žal povzročil smrt. Za zmanjšanje umrljivosti je zato najpomembnejše njegovo zgodnje odkrivanje – bodisi s samopregledovanjem bodisi z dermatološkim pregledom, na katere zdaj v okviru projekta #SaveYourSkin vabi tudi Združenje slovenskih dermatovenerologov. Na pomembnost rednega pregledovanja in samopregledovanja kožnih znamenj opozarja tudi podpredsednik združenja, prof. dr. Igor Bartenjev, dr. med., spec. derm.: "Zavedati se moramo, da je melanom tumor, katerega pojavnost narašča najhitreje med vsemi raki človeškega telesa. Po drugi strani pa je melanom, če ga odkrijemo pravočasno, povsem ozdravljiv! Pomembno je torej, da ga odkrijemo in zdravimo zgodaj, ko je še omejen na zgornje plasti kože. Vemo tudi, da se velika večina melanomov razvije v koži in koža je za pregledovanje zelo dostopna. Dermatološki pregled je torej temelj za pravočasno odkritje melanoma! Ob tem pa je treba poudariti tudi samopregledovanje, saj v razvitih družbah, kjer je osveščenost prebivalstva visoka, veliko število ljudi samo odkrije sumljivo spremembo na koži."

Foto: Marko Pigac

PREGLEJTE KOŽNA ZNAMENJA PRI DERMATOLOGU NA NASLEDNJIH LOKACIJAH: LJUBLJANA: 1. in 2. junij 2023 (Novi trg) CELJE: 5. junij 2023 (Trg celjskih knezov) MARIBOR: 6. in 7. junij 2023 (Glavni trg) IZOLA: 8. junij 2023 (Plato pri parkirišču Lonka) Brezplačni dermatološki pregledi bodo potekali med 9. in 20. uro. Za pregled se lahko naročite na spletni strani www.laroche-posay.si. Število mest je omejeno.



Več o javnozdravstvenem projektu #SaveYourSkin preberite na uradni spletni strani La Roche-Posay, več o Združenju slovenskih dermatovenerologov pa tukaj.