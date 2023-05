Visok krvni tlak naj vas ne skrbi, dokler ga imate pod nadzorom

Rezultati nedavne raziskave, v kateri je sodelovalo 800 naključno izbranih Slovencev, starejših od 45 let, so spodbudni. Kar tri četrtine vprašanih poznajo svoje vrednosti krvnega tlaka. Večina si krvni tlak meri vsaj enkrat na leto, nekateri, predvsem starejši, pa enkrat na mesec. Nekateri si ga niso izmerili še nikoli, zato svojih vrednosti ne poznajo ali pa zvišanemu krvnemu tlaku ne pripisujejo večjega pomena.

Le z rednimi meritvami lahko pripomorete k hitrejšemu prepoznavanju zvišanega krvnega tlaka in k njegovemu zniževanju. Če poznate svoje vrednosti krvnega tlaka, je to vaša prednost, saj lahko ukrepate dovolj zgodaj, če je to potrebno. Tako lahko preprečite nepopravljive poškodbe žil, srca, možganov, ledvic in oči, ki jih povzroča dolgotrajno zvišan krvni tlak (nad 140/90 mm Hg).

Združenje za hipertenzijo vsem priporoča, naj si krvni tlak izmerijo vsaj enkrat na leto.

"V Združenju za hipertenzijo svetujemo, da si, če ste zdravi in so vaše vrednosti pod 140/90 mm Hg, krvni tlak izmerite vsaj enkrat na leto. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90 mm Hg, je potrebnih več zaporednih meritev. Svetujemo, da si ga merite vsaj tri dni zapored in si vrednosti zapišete. V tem primeru se o nadaljnjih ukrepih posvetujte s svojim osebnim zdravnikom," poudarja predstojnica kliničnega oddelka za hipertenzijo doc. dr. Jana Brguljan Hitij.

Doc. dr. Jana Brguljan Hitij

Krvni tlak si lahko z ustreznim merilnikom izmerite doma. Kakšen je pravilen postopek, si lahko ogledate v videoposnetku. Izmeri pa vam ga lahko tudi vaš osebni zdravnik ali farmacevt v lekarni. V okviru letošnje akcije Mesec me­ritev maj (MMM), ki jo vodi Mednarodno združenje za hipertenzijo, v Sloveniji pa poteka pod okriljem Združenja za arterijsko hipertenzi­jo, bo v nekaterih zdravstvenih ustanovah in lekarnah ves mesec organizirano brezplačno merjenje krvnega tlaka.

Z zniževanjem krvnega tlaka ne odlašajte predolgo Če zvišan krvni tlak zaznate dovolj zgodaj, lahko pravočasno ukrepate. Tako boste preprečili ali pa vsaj upočasnili druge zaplete. Prvi ukrep je običajno sprememba življenjskega sloga, kar vključuje zmanjšanje telesne teže, primerno telesno dejavnost, prenehanje kajenja, omejitev soli v prehrani, omejitev pitja alkoholnih pijač in dovolj spanja.

Kaj pa, ko zdrav življenjski slog ni dovolj?

Če po šestih mesecih kljub zdravemu življenjskemu slogu ne boste dosegli vrednosti pod 140/90 mm Hg, se z zdravnikom posvetujte o nadaljnjih ukrepih.

"Če ukrepi v pol leta ne bodo uspešni, vam bo zdravnik predpisal zdravilo za znižanje krvnega tlaka. Na voljo so različna zdravila, vsa so dokazano učinkovita in varna. Ker je pogosto treba jemati več zdravil hkrati, vam bo lahko predpisal kombinirano zdravilo, v katerem je več različnih učinkovin, jemlje pa se le enkrat na dan. S tem postane zdravljenje bolj preprosto in uspešno," pojasnjuje doc. dr. Jana Brguljan Hitij. Če je vaš krvni tlak zelo zvišan (nad 160/100 mm Hg), pa se je treba z osebnim zdravnikom posvetovati čimprej, saj bo v tem primeru verjetno potrebna hitrejša uvedba zdravil.

Na spletu in tudi v prosti prodaji je veliko različnih pripravkov, ki obljubljajo znižanje krvnega tlaka, vendar bodite pri poseganju po njih previdni. Njihova varnost in učinkovitost pogosto nista ne preverjeni ne zagotovljeni, zato lahko svojemu zdravju prej škodujete kot koristite. Če se odločite, da želite krvni tlak znižati, to vsekakor storite po posvetu z zdravnikom in v sodelovanju z njim.

Ali lahko z visokim krvnim tlakom živim kot prej?

Spoznanje, da je treba jemati zdravila, je lahko neprijetno, zlasti če pred tem nikoli niste jemali drugih zdravil in imate občutek, da ste popolnoma zdravi. Ti občutki so normalni, pomembno pa se je zavedati, da boste le z rednim jemanjem zdravil prispevali k bolj brezskrbnemu in kakovostnemu življenju. Zato ukrepajte pravočasno in upoštevajte zdravnikova navodila.

Krvni tlak naj vas ne skrbi, dokler ga imate pod nadzorom.

"V svoji ambulanti se pogosto srečujem z osebami, ki se jim ob visokem krvnem tlaku pojavijo številna vprašanja in dileme. Kako bo zdravljenje vplivalo na njihovo življenje? Ali bo kakovost življenja nižja? Ali bodo še naprej lahko počeli stvari, ki jih imajo radi? Visok krvni tlak je dejavnik tveganja, ki ga ima tretjina odraslih, več milijonov ljudi po vsem svetu pa ga znižuje z zdravili. Ko je tlak ponovno v mejah normale (pod 140/90 mm Hg), se lahko ob upoštevanju zdravega načina življenja in rednem jemanju zdravil vrnete v stare tirnice," zagotavlja doc. dr. Jana Brguljan Hitij. "Redno jemanje zdravil za znižanje krvnega tlaka je varen in učinkovit način, ki prinaša številne koristi in ohranja kakovost vašega življenja."