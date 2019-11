Vas pomanjkanje spanja spravlja v stres?

Oglasno sporočilo

Dolgi delovniki, prekratki vikendi, vsakodnevni pritiski in vsesplošna negotovost nam marsikdaj povzročajo stres. Nervozno premetavanje v postelji po napornem dnevu, ko se kar ne moremo umiriti in odmisliti skrbi, je pogost spremljevalec naših karier ne glede na kilometrino ali vrsto dela, ki ga opravljamo. Zaradi stresa se nedvomno poslabša tudi spanec. Ampak povezava deluje tudi v obratni smeri.

Dolgotrajno pomanjkanje spanja povzroča stres, saj telesu preprečuje, da bi se odpočilo od vsakodnevnih obremenitev. To prekine zdravo rutino in sproži verižno reakcijo sproščanja stresnih hormonov.

Neprespane noči, stresni dnevi

Posledice noči brez spanca občutimo takoj – smo utrujeni in razdražljivi, težje se zberemo, pri delu smo manj učinkoviti. Stresni hormoni poleg tega negativno vplivajo na kratkotrajni spomin, kar še otežuje osredotočanje na delovne naloge. Naše telo lahko deluje z zamikom, zato se zmanjšata naša odzivnost in koordinacija, poveča pa se nevarnost nezgod. Zaradi slabšega razpoloženja se pogosteje zapletemo v spore s sodelavci.

Še resnejše je, če se neprespane noči ponavljajo tedne ali celo mesece. V telesu se zaradi tega tvorijo velike količine stresnih hormonov – tako podnevi kot ponoči.

Vpliv na kognitivne sposobnosti se še poveča: naši miselni procesi potekajo počasneje,

zelo težko se zberemo in se odločamo,

naša delovna storilnost se bistveno zmanjša,

naše počutje se močno poslabša.

Ustvarite rutino za izjemen spanec

Uro ali dve, preden se odpravite v posteljo, se namenoma "odklopite". Odložite prenosnik, utišajte telefon, ugasnite televizijo. Modra svetloba z zaslonov elektronskih naprav namreč zmanjšuje nastajanje melatonina, hormona, ki je pomemben za spanec. Raje si privoščite toplo kopel in se umirite z nežno glasbo ali branjem. Vendar tega ne počnite v postelji – postelja naj bo namenjena le spanju (in spolnosti).

Spalnico in ležišče si uredite tako, da se boste počutili čim bolj udobno, prijetno in sproščeno. Zatemnite vire umetne svetlobe, znebite se nezaželenih zvokov in znižajte temperaturo (na približno 18 stopinj Celzija).

Če se kljub temu še vedno ne morete umiriti, preizkusite tehniko dihanja 4 7 8. Pri dihalnih vajah za izjemen spanec si lahko pomagate s spletnim orodjem. Poslušajte avdioposnetek.

Če je vaš spanec še vedno prekratek ali premalo kakovosten, preizkusite Krkino novo zdravilo Noctiben Mea®, ki je učinkovita izbira za odrasle, ki se spopadate z občasno nespečnostjo. V lekarni je na voljo brez recepta. Je prvo in edino zdravilo na slovenskem trgu, ki vsebuje zdravilno učinkovino doksilaminijev hidrogensukcinat. Ima številne dobre lastnosti – učinkuje hitro, že po prvem odmerku, deluje celo noč ter izboljša kakovost spanca in naslednjega dne.

Priporočeni odmerek za odrasle je polovica tablete do ena tableta na dan. Enkratni dnevni odmerek je treba vzeti zvečer, 15 do 30 minut pred spanjem, in ne sredi noči ali proti jutru oziroma podnevi. Po jemanju zdravila je treba spanju nameniti dovolj časa. Samozdravljenje je omejeno na 2 do 5 dni. Starejšim in bolnikom z ledvično ali jetrno okvaro se priporoča najmanjši odmerek. Kombinacija z alkoholom ni priporočljiva. Zaradi zmanjšane pozornosti je lahko vožnja ali uporaba strojev nevarna.

Besedilo obravnava zdravilo brez recepta. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Naročnik oglasne vsebine je KRKA, D.D., Novo mesto.