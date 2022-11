Vas ogroža sladkorna bolezen? Preverite s preprostim testom.

V Sloveniji se je število oseb z na novo odkrito sladkorno boleznijo v letih 2021 in 2022 izjemno povečalo, podobno opažajo tudi v drugih državah, so ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni, ki ga obeležujemo 14. novembra, opozorili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Obenem pa je to bolezen, ki bi jo v mnogo primerih bilo mogoče preprečiti, so ob tem poudarili v Zavodu Diabetes. Pogosto se namreč pojavlja kot posledica nezdravega življenjskega sloga.

Izpolnite kratek vprašalnik in preverite, kako ogroženi ste

Letos Zavod Diabetes obeležuje že deseto obletnico nacionalne kampanje Bodi odličnjak!, v okviru katere poudarjajo zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni. Med drugim so zasnovali prvi test ogroženosti z diabetesom (najdete ga tukaj), ki ga lahko uporabnik iz domače dnevne sobe izpolni v petih minutah in tako izve, kolikšna je verjetnost, da zboli za sladkorno boleznijo.

Foto: Pexels

Sladkorna bolezen je skupina različnih bolezni, ki jim je skupna previsoka koncentracija glukoze v krvi. Poznamo več tipov sladkorne bolezni, in sicer sladkorno bolezen tipa 1 in tipa 2, sladkorno bolezen v nosečnosti ter druge tipe sladkorne bolezni. Najpogostejša je sladkorna bolezen tipa 2, ki jo ima približno 90 odstotkov vseh oseb s sladkorno boleznijo.



Previsok krvni sladkor, kot glukozo poimenujemo laično, je pri tipu 2 sladkorne bolezni posledica sočasno prisotne okvare trebušne slinavke, ki izloča premalo inzulina, in oslabljenega učinka inzulina na telesna tkiva, predvsem na mišičje in jetra. Okvara trebušne slinavke sčasoma napreduje, zato se način zdravljenja sladkorne bolezni tipa 2 stopnjuje, in sicer od spodbujanja k zdravemu življenjskemu slogu do zdravljenja z zdravili, ki jih zaužijemo prek ust, do zdravljenja z zdravili, ki se z injekcijo dajejo v podkožje kot npr. inzulin.

Sladkorna bolezen zaradi svoje pogostosti, zahtevne in kompleksne obravnave ter težkih posledic predstavlja velik zdravstveni problem ter izziv za vse nas, so ob tem poudarili na NIJZ: "Sladkorna bolezen kot ena izmed kroničnih bolezni ni samo problem razvitega sveta, ampak je v vedno večji meri odraz ekonomskih in socialnih determinant zdravja, kot sta revščina in neizobraženost, ter splošnega staranja prebivalstva, zato je za njeno uspešno obvladovanje potrebno usklajeno delovanje zdravstvenega sistema in celotne družbe."

Oglejte si še: