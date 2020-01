Vam nagaja prebava? Vaš zaveznik: vlaknine.

Zaradi današnjega življenjskega sloga, ki vključuje neredno in nezdravo prehranjevanje, telesno neaktivnost, preobremenjenost in stres, se vedno več ljudi srečuje z nadležnimi prebavnimi težavami . Prebava je odraz zdravja ali bolezni, že Hipokrat pa je dejal, da se vse bolezni začnejo v črevesju.

Znano je, da je v črevesju kar 70 odstotkov našega imunskega sistema. Prav zato je izredno pomembno, da poskrbimo za redno prebavo in čist prebavni trakt.

Težave s prebavo niso nobena redkost. Bistvenega pomena je, da prepoznamo stanje svoje prebave in ukrepamo. V prispevku prednostno pišemo o naravni poti do urejene prebave.

Temelj in izhodišče vsega

Dobra prebava je ključnega pomena za dobro zdravje, saj omogoča, da naše telo prejme hranila, ki jih potrebuje in s katerimi lahko pomaga, da dobro delujejo vsi preostali deli telesa.

Če mikroflora ni uravnana, se razmnožujejo patogeni mikroorganizmi, ki ustvarjajo negativne učinke. Skupna lastnost vseh teh patogenov je, da proizvajajo strupe, ki načenjajo črevesno sluznico in škodujejo našemu telesu. Kadar je vaša prebava počasna in vas pogosto muči zaprtje, se na stenah vašega črevesja nabirajo strupene obloge. Te na dolgi rok uničujejo vaša prebavila in zastrupljajo telo.

Kdaj smo zaprti?

Številni ljudje se pogosto sploh ne zavedajo, da imajo težave s počasno prebavo ali zaprtjem. Menijo, da je odvajanje blata do trikrat tedensko popolnoma normalno. To nikakor ne drži. V zdravilstvu je kriterij, kdaj smo zaprti, zelo jasen: ko blata ne odvajamo vsak dan. Zdrav človek bi moral blato odvajati vsaj enkrat dnevno, sicer lahko že govorimo o zaprtju. Nekateri imajo težave s pogostim bolečim iztrebljanjem, ki obsega trdo blato, občutek polnosti trebuha in nepopolne izpraznjenosti, napenjanje ter vetrove.

Poudariti je treba, da moramo biti pozorni predvsem takrat, ko se navade v odvajanju spremenijo. Počasna prebava ali celo zaprtje opozarjata na slabo delovanje črevesja, kar lahko vodi do drugih zdravstvenih težav. A zakaj je zaprtost pravzaprav škodljiva za zdravje? Ob motenih funkcijah prebavil telo ne dobi dovolj hranljivih snovi, poleg tega se začnejo tvoriti strupi. Ti oslabijo črevesno steno, ta postane prepustna in v krvni obtok spušča nepopolno razgrajene snovi iz hrane ter škodljive substance. Zato je pomembno, da poskrbimo za redno prebavo in učinkovito čiščenje črevesja. Za vzdrževanje urejene in redne prebave strokovnjaki svetujejo redno gibanje in uživanje hrene, bogate z vlakninami.

Pospešite prebavo z vlakninami

Na srečo lahko prehrano, v kateri manjka vlaknin, obogatimo z naravnimi prehranskimi dopolnili, pri čemer bi morali prednost dajati tistim na naravni osnovi, ki vsebujejo učinkovitejše sestavine.

Psylliox aktivne vlaknine , ki vsebujejo čisto vlaknino psiliuma v kombinaciji s slivo, ki pomaga urediti prebavo, očisti prebavni trakt ter odpravlja zaprtost na naraven način. Takšne so, ki vsebujejo čisto vlaknino psiliuma v kombinaciji s slivo, ki pomaga urediti prebavo, očisti prebavni trakt ter odpravlja zaprtost na naraven način.

S čisto vlaknino psiliuma po naravni poti do urejene prebave

Vlaknina psiliuma ima izjemno možnost vezave vode, zato nabrekne in ustvari naravni gel, ki potuje po prebavnem traktu, nase Vlaknina psiliuma spodbudi prebavo na naraven način, deluje proti zaprtosti ter tako pripomore k redni in urejeni prebavi. veže strupe in učinkovito čisti prebavni trakt. Poleg tega postane blato mehkejše in lažje za odvajanje.

Psilium je lupina semena indijskega trpotca in spada v sam vrh živil, ki pripomorejo k urejeni in redni prebavi. Vlaknine psiliuma spadajo v skupino topnih vlaknin, ki urejajo prebavo tako, da po zaužitju z zadostno količino vode potujejo po prebavnem traktu in nase vežejo vodo. Tako naredijo blato mehkejše in lažje za odvajanje. Poveča se tudi volumen blata, ki spodbudi črevesno peristaltiko in tako ohranja redno prebavo.