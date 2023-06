Tri faze izgorelosti: kako ukrepati, preden bo prepozno?

Stres je postal neločljiv del sodobnega življenja. Hiter tempo, visoka pričakovanja, finančni pritiski in drugi dejavniki pogosto povzročajo pretirano napetost in negativno vplivajo na naše zdravje. Pomanjkanje spanja pa je še ena težava, s katero se spopada veliko ljudi in ki ima lahko resne posledice za naše fizično in psihično zdravje. Vendar pa obstaja naravno sredstvo, ki vam lahko pomaga premagati te težave – Ashwagandha , patentirana, visoko učinkovita in trenutno najboljša na trgu.

Stres vodi v izgorelost

Se tudi vam dogaja, da se skozi dneve vlečete kot megla, ste na robu z živci, hkrati pa se vaš seznam opravil le daljša, ne glede na to, koliko dela vložite, ko pa pride težko pričakovan dopust ali podaljšan konec tedna, pa nenadoma zbolite?

Foto: Thinkstock

Naše telo je res neverjetno in zmore marsikaj, a v trenutnih, akutnih situacijah. Ni pa namenjeno, da bo premikalo meje v ponavljajočih se, kroničnih stresnih situacijah, ki smo jim danes ves čas izpostavljeni. Te se vrstijo druga za drugo, vi pa se skoraj neopazno, a zelo hitro premikate proti stanju, ki se ga bojimo vsi, in to je izgorelost.

Stres je tihi zajedalec vašega zdravja, ki ruši vaše dobro počutje bolj, kot si mislite. Je celo razlog, da se vam okoli trebuha delajo maščobne blazinice kljub ustrezni in zdravi prehrani. Še več, kronični stres je povod za številne zdravstvene težave.

Kaj je stres?

Stres je kompleksen odziv, ki vpliva tako na psihično kot tudi fizično počutje. Ko se spopademo s stresorjem, se v telesu sprožijo številne spremembe. Možgani zaznajo stresor in prek hipotalamusa aktivirajo simpatični živčni sistem. To sproži izločanje hormonov kortizola in adrenalina, kar povzroči različne fiziološke spremembe, kot so razširjene zenice, pospešeno dihanje in srčni utrip, povečan dotok krvi v mišice, sprostitev mehurja, izostreni čuti in povečana budnost.

Foto: Thinkstock

Kortizol igra ključno vlogo v stresnem odzivu in ima tudi številne druge funkcije v telesu, vendar je pomembno, da ostane njegova raven uravnotežena. Dnevni cikel kortizola kaže, da je najvišji zjutraj, postopoma pada čez dan in doseže najnižjo raven zvečer, ko se aktivira parasimpatični živčni sistem za počitek in obnovo telesa.

V primeru dolgotrajnega stresa se raven kortizola nikoli ne zniža dovolj, da bi se telo sprostilo. To vodi do izčrpanosti nadledvičnih žlez, česar posledici sta padec kortizola in izgorelost.

Tri faze izgorelosti Podivjan kortizol : to fazo zaznamuje visoka raven kortizola, ob kateri se še vedno počutite energične. Še vedno na primer delate pozno v noč, skrbite za vse okoli sebe in se vam zdi, da vam še ne bo zmanjkalo energije. Vaš kortizol je podivjan, in če ga ne boste pravočasno umirili, vas čaka izgorelost.

: to fazo zaznamuje visoka raven kortizola, ob kateri se še vedno počutite energične. Še vedno na primer delate pozno v noč, skrbite za vse okoli sebe in se vam zdi, da vam še ne bo zmanjkalo energije. Vaš kortizol je podivjan, in če ga ne boste pravočasno umirili, vas čaka izgorelost. Izčrpanost oziroma izgorelost : potem ko je kortizol dalj časa visok, sledita padec in izgorelost. To občutite v obliki slabega počutja in hude utrujenosti, primanjkuje vam energije, zbranosti in motivacije. Občutek imate, da se nikakor ne morete odpočiti.

: potem ko je kortizol dalj časa visok, sledita padec in izgorelost. To občutite v obliki slabega počutja in hude utrujenosti, primanjkuje vam energije, zbranosti in motivacije. Občutek imate, da se nikakor ne morete odpočiti. Adrenalni zlom: stresnega hormona ni več. A kortizol je življenjsko pomemben hormon, ki poskrbi, da vsako jutro vstanete iz postelje in začnete nov dan. Če pridete do tretje faze izgorelosti, zagotovo občutite hudo izčrpanost, imate težave s spominom in občutkom za čas, pojavijo se težave z zdravjem, saj je organizem dolgo deloval na visokih obratih, hkrati pa je vaš imunski sistem občutno oslabljen.

Neuravnovešen kortizol povzroča številne težave, kot so:

pridobivanje telesne teže in želja po nezdravi prehrani,

vnetna stanja,

nespečnost in kronična utrujenost,

oslabljen imunski sistem,

čustvena razdražljivost in

težave s prebavo.

Nespečnost – simptom povišanega kortizola Ste vedeli, da so tudi težave s spancem povezane s previsoko stopnjo kortizola? Slovenci smo v svetovnem merilu med narodi, ki najmanj spijo. Zanimiva študija, ki je po vsem svetu proučevala, koliko ljudje spijo, v vzorec pa je bilo zajetih 44 držav, nas je uvrstila na predzadnje mesto. Podatki kažejo, da več kot 60 odstotkov Slovencev spi premalo, kronična nespečnost pa je ena izmed najpogostejših zdravstvenih težav. V Sloveniji je uporaba zdravil za spanje na prebivalca precej visoka, kar le še potrjuje dejstvo, da očitno ne moremo spati. To je le še en razlog, ki opozarja, da je treba uravnavati raven kortizola, kar pa je mogoče tudi na naraven način.

Kako na naraven način uravnavati kortizol?

Čeprav lahko podivjan kortizol povzroči marsikatero zdravstveno težavo, pa ga je mogoče uravnavati tudi na naraven način. Pomembno je le, da ga začnete uravnavati dovolj zgodaj.

Izogibajte se vnetnim živilom, kot so sladkor, predelani ogljikovi hidrati in konzervirana živila. Poskrbite za dovolj spanca. Med spanjem se telo obnovi, zato si privoščite vsaj sedem ur dolg krepčilni spanec. Na imunski sistem in dobro počutje vplivajo tudi eterična olja, med katerimi raven stresa znižujejo vonji sivke, bergamotke ali mirte. Poizkusite katero izmed tehnik za obvladovanje stresa, morda vam bodo pomagali že sprehod v gozdu, dihalna vaja, meditacija, čuječnost ...

Foto: Eko Škrnicl

Kortizol lahko uravnavate tudi s pomočjo adaptogenih rastlin, med katere štejemo rhodiolo, ginseng, ginko bilobo in ashwagandho. Adaptogene rastline krepijo zdravje nadledvičnih žlez, saj v telesu pomagajo vzpostavljati porušeno ravnovesje, v tem primeru ravnovesje kortizola.

V ajurvedi se adaptogeno zelišče po imenu ashwagandha že tisočletja uporablja za uravnavanje stresnega hormona kortizola in zdravljenje težav, povezanih z njim. Na tem temelji tudi izdelek Ashwagandha Extract, ki je na voljo v spletni trgovini Eko škrnicl. Poleg tega, da uravnava stresni hormon kortizol, tudi izboljša spomin in kognitivne funkcije, krepi imunski sistem, pomaga pri uravnavanju zdrave telesne teže, blaži simptome tesnobe, poveča vzdržljivost in mišično moč ter izboljša regeneracijo.

Foto: Eko Škrnicl

Zakaj je Ashwagandha iz Eko škrniclja boljša od drugih?

Petra Kordež, ki se že več kot deset let ukvarja s prehranskim svetovanjem, v zadnjih letih pa tudi vodi družinsko trgovino Eko Škrnicl, pove, da si želi pomagati ženskam, da bi živele bolj zdravo, sproščeno in energije polno življenje, kar je bil tudi povod za nastanek prehranskega dodatka Ashwagandha.

"Naše stranke si zaslužite samo najboljše," pravi Petra Kordež, "zato smo šli v akcijo in našli patentirano, visoko učinkovito in izjemno potentno Ashwagandho KSM-66. To je najbolj klinično raziskana Ashwagandha na trgu." Njen širok spekter delovanja potrjujejo številne raziskave. Pridobljena je z edinstvenim postopkom ekstrakcije brez uporabe alkohola in drugih kemičnih topil.

Foto: Eko Škrnicl

Prehransko dopolnilo Ashwagandha z izvlečkom KSM-66:

vsebuje najvišjo koncentracijo in najbolj biološko razpoložljiv izvleček korenin na trgu, ki ohranja vse naravne sestavine zelišča v prvotnem ravnovesju,

ima najvišjo vrednost vitanolidov, spojin, ki vplivajo na delovanje hormonov,

ima nevtralen okus,

vsebuje rastlino z največjim številom certifikatov, saj so opravili najobsežnejše inšpekcijske preglede in varnostne ocene v industriji.

Preizkusite Ashwagandho iz spletne trgovine Eko škrnicl po najugodnejši ceni

1x Ashwagandha Extract

2x Ashwagandha Extract - 20% ugodneje

Preverite še druge prehranske dodatke za ženske