Uspešna rešitev za vnetja mehurja in nožnice

Veste, kaj imajo skupnega ženske v dvajsetih in ženske v menopavzi? Kar 70 odstotkov žensk se srečuje z vaginalnimi vnetji, ki ne izginejo kljub uporabi vseh čudežnih pripravkov, ki obljubljajo izboljšanje. S to težavo se je srečala tudi Špela, katere zgodba je podobna zgodbam mnogo žensk. In kaj je storila, da se je končno rešila ponavljajočih se vnetij? Namesto da bi zgolj lajšala simptome je odpravila vzrok ponavljajočih se vnetij .

Odkar je pri 25 letih prenehala jemati kontracepcijske tabele, se je Špela neprestano srečevala z vaginalnimi vnetji, vnetji mehurja, napihnjenostjo in prebavnimi težavami. Ob vse pogostejših glivičnih vnetjih je bila tudi nožnica bolj suha. Kljub uporabi številnih preparatov se težave niso izboljšale. Nekaj dni je bilo morda bolje, potem pa se je stanje ponovno poslabšalo.

Nadležno srbenje, pekoč občutek, rumenkast izcedek z neprijetnim vonjem in številni drugi simptomi, ki ob vaginalnih vnetjih ženske spremljajo ves dan in tudi ponoči, lahko povzročajo številne preglavice ter vplivajo na splošno počutje. Zato imajo posebej v primeru ponavljajočih se vnetij lahko izrazito slab vpliv na življenje posameznice.

Odpravite vzrok in izginili bodo tudi simptomi

Tako se je počutila tudi Špela, ki je po kar treh letih zdravljenja simptomov končno začela reševati vzrok za svoje težave. Uspelo se ji je rešiti srbečice, pekočega občutka in nadležnega izcedka ter tudi vseh drugih neprijetnih simptomov. Kako je našla rešitev? Pogledala je širšo sliko, saj je v telesu med seboj vse povezano in deluje v sožitju.

Ni dovolj odpravljanje in lajšanje simptomov, treba je postaviti temelje, ki odpravijo vzrok nastanka vaginalnih vnetij, da se prenehajo ponavljati.

Prehransko dopolnilo s pravo mešanico laktobacilov Petra Kordež, prehranska svetovalka in lastnica družinske trgovine Eko Škrnicl. Foto: Eko Škrnicl Petra Kordež, ki se že več kot deset let ukvarja s prehranskim svetovanjem, v zadnjih letih pa tudi vodi družinsko trgovino Eko Škrnicl, pove, da si želi pomagati ženskam živeti bolj zdravo, sproščeno in energije polno življenje. Vrsta let svetovanj individualnim strankam jo je pripeljala do številnih spoznanj, med katerimi za najpomembnejšo šteje, da je pri težavah vedno treba odkriti vzrok za nastanek bolezni ali težav in ga odpraviti. Da bi se dolgoročno znebile težav s ponavljajočimi se vaginalnimi vnetji, vnetji mehurja in celo prebavnimi težavami, uporabite prehransko dopolnilo Her Biotic, v katerem je šest sevov, ki še posebej podpirajo zdravje žensk in "odganjajo" ženske nadloge. Zakaj mikrobiološke kulture dokazano obnavljajo črevesno in urinogenitalno mikrofloro ter delujejo protimikrobno, preverite v nadaljevanju članka. "Her Biotic je naš najbolj prodajan izdelek," pravi Petra Kordež, saj so rezultati, ki jih dosega to prehransko dopolnilo, resnično neverjetni: Uporabnice so se: poslovile od neurejene prebave in napihnjenega trebuščka ...

poslovile od nadležnih vaginalnih vnetij

postale bolj samozavestne in zaupajo svojemu telesu.

marsikatera poroča, da ima, odkar jemlje Her Biotic, bolj čisto kožo.

Na vaginalno ravnovesje vpliva hormonsko ravnovesje

Celostno reševanje težav sicer res traja malce dlje, saj ne odpravlja zgolj simptomatike, a so zato rezultati dolgoročni. Večina žensk, ki se srečuje s ponavljajočimi se vnetji mehurja, vaginalnimi vnetji ter prebavnimi težavami, ima nekaj skupnega, in sicer porušeno hormonsko ravnovesje in kaos v črevesju.

V nožnici živijo baketrije Lactobacillus. So najbolj številčne in skupaj z drugimi dobrimi bakterijami skrbijo za zdravje in ravnovesje ženskih predelov ter ustvarjajo okolje, ki je ustrezno za njihovo preživetje.

To počnejo na dva načina:

proizvajajo mlečno kislino, ki znižuje pH v nožnici, s čimer preprečujejo razvoj kvasov in slabih bakterij ter drugih patogenih organizmov, ki imajo raje bolj alkalno okolje,

s proizvodnjo vodikovega peroksida in bakteriocinov, ki zavirajo rast patogenihsevov bakterij in kvasovk, ki bi lahko porušile naravno ravnovesje vaginalnega mikrobioma.

Če se število laktobacilov zmanjša in se poruši pH nožnice, ta postane gojišče za patogene bakterije in okužbe. Če se je tudi vam pojavilo eno izmed dveh najpogostejših vnetij, ki prizadenejo ženske (glivično vnetje in bakterijska vaginoza), je zelo verjetno, da se je pomanjkanje laktobacilov zgodilo tudi vam.

Unikatna mešanica Her Biotic je ustvarjena za premagovanje težav: manj želje po nezdravi prehrani,

lažja izguba odvečnih kilogramov,

več energije in miselne jasnosti,

krepak imunski sistem,

manj težav s kožo, manj težav z alergijami,

dobro psihofizično počutje,

urejena prebava,

umirjenje glivičnih vnetij,

nič več napihnjenosti in bolečega trebuha ter

manj vnetnih faktorjev v telesu.

Na ravnovesje v nožnici vpliva tudi črevesje

A treba je iti še globje v srž težave. Kaj torej vpliva na število laktobacilov v nožnici? Hormonsko neravnovesje oziroma pomanjkanje enega izmed ključnih ženskih hormonov, estrogena, vpliva tudi na pH v nožnici. Ko estrogena nimate dovolj, se izločanje mlečne kisline zmanjša in laktobacili v nožnici težko preživijo.

Foto: Eko Škrnicl Na raven estrogena lahko vpliva celotno črevesje, saj ga prav črevesje izloča iz telesa. Tako lahko tudi skrb za črevesje pomaga, da se rešite ponavljajočih se vaginalnih vnetij. Podobno kot v nožnici tudi v črevesju živijo dobre in slabe bakterije.

Med dobrimi bakterijami, ki živijo tako v nožnici kot v črevesju, so tudi laktobacili. V črevesju sicer predstavljajo manjšo populacijo, a imajo zelo velik vpliv. Skrbijo namreč za vzdrževanje ravnovesja in preprečevanje rasti "slabih" bakterij, kot sta E.coli (glavni povzročitelj vnetij mehurja!) in streptokok. Če se njihovo število v črevesju zmanjša, to patogenim bakterijam omogoča prekomerno razmnoževanje.

Zaradi bližine vaginalne in črevesne mikrobiotov lahko bakterije prehajajo med enim in drugim okoljem, poleg tega pa zdravo črevesje pomeni tudi manj vnetij po telesu, tudi v nožnici.

Nika Ambrožič Urbas Foto: Eko Škrnicl Tudi znane Slovenke prisegajo na Her Biotic

"Ta odlična mešanica, zasnovana z namenom, da v ženskem telesu vzpostavi zdravo ravnovesje pH, mi je praktično spremenila življenje.

Adijo, napenjanje v trebuhu in razna vnetja!

Občutek lahkotnosti in svobode je izjemen!"

Nika Ambrožič Urbas

