To so znaki, da nosite premajhen modrček

Rdeče sledi na koži, zbadanje žic pod prsmi, tiščanje in neudobje … Če se, ko govorimo o modrčkih, pogosto srečujete s tem, so morda tisti, ki jih nosite, pravzaprav povsem napačni, celo kakšno številko premajhni.

Najti udoben modrček, ki vas podpira na vseh pravih mestih in ki je udoben za nošenje, ni vedno preprosta naloga. Velikokrat kupimo takšnega, v katerem se ne počutimo najbolje, pa sploh ne vemo, zakaj. Eden od mogočih razlogov za neudobje je ta, da smo preprosto kupili premajhnega. Portal Healthline je s pomočjo strokovnjakov na kup zbral nekaj najočitnejših znakov, ki kažejo na to, da je modrček, ki ga nosite, premajhen.

1. Čutite potrebo po nenehnem popravljanju modrčka

Če modrček ves čas popravljate ter prilagajate naramnice in širino, je to več kot očiten znak, da se model oziroma številka, ki ste jo izbrali, ne prilega velikosti vašega oprsja. Sploh če kljub popravkom občutek med nošenjem še vedno ni pravi.

Če se vam modrčki kljub prilagoditvam naramnic in hrbtnega traku zarežejo v kožo, so vam premajhni. Foto: Getty Images

2. Vaša koža je razdražena, na njej so rdeče sledi

Če se vam na koži poznajo sledi naramnic, če imate na hrbtu odtise dela, kjer se modrček zapenja, če se vam tudi pod prsmi poznajo sledi žic od košaric, vam modrček zagotovo ne ustreza. Pretesen modrček, ki se na določenih mestih preveč drgne ob kožo, lahko povzroči dermatološke težave, sploh če imate že tako občutljivo kožo, opozarja dermatologinja Heather Downes.

"Če se vam tesno oblačilo zareže v kožo, se lahko na teh mestih bolj potite, prav tako lahko to povzroči razdraženost in vnetje dlačnih foliklov. Posledično so ta mesta primerna za razvoj bakterij in glivic, ki lahko tudi lažje vdrejo s površja kože do teh foliklov in povzročijo vnetje," pojasnjuje. Preglavica, do katere lahko privede nošenje pretesnega oziroma premajhnega modrčka, so tudi kožni izpuščaji in koprivnica.

3. Prsi vam silijo iz košaric

To, da vaše oprsje nikakor ne more ostati v košaricah modrčka in da nenehno sili čez rob blaga (zgoraj ali spodaj), je prav tako zelo zgovoren pokazatelj tega, da ste se ušteli pri nakupu. Včasih se zgodi, da spodnje perilo, ko ga pomerjamo v slačilnici trgovine, deluje povsem v redu, kot da se nam dobro prilega, a ko ga prvič zares nadenemo in se začnemo v njem gibati, ugotovimo, da ni tako. Da nam prsi med gibanjem uhajajo iz modrčka. To je znak, da vam je ta premajhen.

"Premajhne košarice so lahko boleče za nošenje, še posebej če ima modrček spodaj žice," pojasnjuje strokovnjakinja za spodnje perilo Robynne Winchester. "Modrček, ki se pravilno prilega, je tisti, pri katerem žica v košarici lepo sledi spodnjemu loku dojk in se hkrati lepo usede na rebrni lok."

"Premajhne košarice so lahko boleče za nošenje, še posebej če ima modrček spodaj žice," pravijo strokovnjaki. Foto: Getty Images

4. Zgornji del telesa imate razbolen

Verjeli ali ne, premajhen modrček lahko povzroči ne le bolečine na mestih, kjer se vam naramnice in žice od košaric zažirajo v kožo, temveč celo razbolelost tudi drugje. "Najpogostejša kombinacija pri prileganju modrčka so premajhne košarice in preveč ohlapen pas, ki se zapenja na hrbtu," pravi Winchesterjeva. "Takšen modrček ne zagotavlja ustrezne opore, je neudoben ter lahko povzroči celo bolečine v ramah in hrbtu."

Kajti napaka, ki jo delamo pri takšnem nepravilnem prileganju modrčka, je ta, da premajhne košarice in preveč ohlapen hrbtni pas kompenzirano z zategovanjem naramnic, dodaja. To povečuje pritisk na ramenski obroč in zgornji del hrbta.

Kaj torej narediti, da enkrat za vselej rešite težavo z neudobnimi modrčki?

Enkrat v bližnji prihodnosti, ko nam bo epidemiološka situacija to znova dopuščala oziroma ko bodo spet odprte trgovine, si vzemite čas za to, da boste v eni od trgovin s spodnjim perilom našli pravi modrček zase. Pri nakupu bodite pozorni na več stvari:

Najdite model modrčka, ki najbolje ustreza obliki vašega oprsja (ki bo vaše dojke najlepše "zaobjel").

Izberite ustrezno velikost modrčka – tako pravo velikost košaric kot tudi pravi podprsni obseg.

Imejte v mislih, da se modeli in velikosti od znamke do znamke malce razlikujejo, zato morda najdite eno, ki vam ustreza kot ulita, in se je držite.

Pri pomerjanju perila v kabini malce pomigajte in poskočite, da vidite, ali se izbrani modrček dobro giblje z vami in ali vam med premikanjem prsi ne uhajajo iz košaric.

In za konec: imejte v mislih, da je dober modrček tisti, ki ga na sebi skorajda ne čutite, vsekakor pa vam ne sme povzročati nobenega nelagodja ali bolečin.

Pri nakupu modrčka bodite pozorni ne samo na velikost košaric in podprsni obseg, temveč tudi na ustrezen model, ki bo dobro podpiral vaše prsi. Foto: Getty Images