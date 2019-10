Poskrbite za svoje zdravje z aplikacijo za samopregled prsi

Oglasno sporočilo

Že 15 let v boju proti raku dojk

V tem letu Avon Slovenija obeležuje 15. obletnico začetka humanitarne akcije zbiranja sredstev za boj proti raku dojk. Letos so si zadali cilj, da v sodelovanju z nevladno organizacijo Europa Donna čim več žensk ozavestijo o pomembnosti samopregleda dojk s pomočjo pametne aplikacije Breast Test. Z ozaveščevalno kampanjo v okviru rožnatega oktobra o pomembnosti samopregleda dojk želijo ženske spodbuditi, da si prenesejo aplikacijo Breast Test in redno skrbijo za svoje zdravje.

Skupaj v boju proti raku dojk

Filozofija kozmetičnega podjetja Avon že od nastanka sloni na razumevanju in podpiranju žensk. Avon vsako leto sodeluje in podpira različne aktivnosti za izboljšanje zdravja in varnosti žensk po vsem svetu. Z akcijo v okviru rožnatega oktobra Avon sledi svoji misiji, da nobena ženska ne sme ostati v nevednosti, ko govorimo o raku dojk. Cilj in zavezanost podjetja sta, da ozavešča o raku dojk, podpira projekte in zbira sredstva za boj proti temu raku. Sredstva zbira s prodajo proizvodov »Roza pentlja« v katalogu in 100-odstotni izkupiček od prodaje proizvodov namenja v humanitarne namene za boj proti raku dojk. Njihov boj lahko podprete z nakupom proizvodov »Roza pentlja«.

Zbrana sredstva namenjajo različnim nevladnim organizacijam, ki skrbijo za zdravje in pomoč ženskam. Redno podpirajo programe nevladne organizacije Europa Donna. V preteklosti so podprli prireditev "Hoja in tek za upanje" ter projekt "Lep je dan". Donacijo so namenili tudi projektu "Dotik življenja" pod vodstvom Društva študentov medicine v Mariboru, ki je bil namenjen ozaveščanju o raku dojk in promociji samopregledovanja dojk v srednjih šolah.

Rak dojk v Sloveniji

Podobno kot v večini razvitih držav je tudi v Sloveniji rak dojk najpogostejši rak pri ženskah, saj je vsak peti novi primer raka pri ženskah rak dojk. V Sloveniji na leto zboli več kot 1300 žensk. Rak dojk ni izključno bolezen žensk, saj sta med obolelimi tudi eden do dva odstotka moških. Umrljivost žensk za rakom dojk se počasi zmanjšuje, predvsem zaradi odkrivanja manjših tumorjev in kakovostnega zdravljenja, ki postaja vedno bolj prilagojeno posamezni ženski in njenemu raku. Redno samopregledovanje in zgodnje odkritje pa sta ključnega pomena za zdravljenje bolezni.

Seznam izgovorov

Dnevi, meseci in celo leta minevajo, vi pa se še vedno niste začeli samopregledovati. Menite, da za rakom dojk ne boste zboleli in da se vas to ne tiče? Le 15 % žensk, obolelih za rakom, ima v družini nekoga, ki trpi za rakom na dojki. Zato je pomembno, da se redno samopregledujete. Res je, da za rakom vedno zboli nekdo drug, na žalost pa se lahko zgodi, da boste jutri morda to prav vi. Mislite, da na svojo usodo ali pojav bolezni ne morete vplivati?

Da boste za rakom zboleli, če vam je to usojeno? Razmišljate v tej smeri: "Če mi je usojeno, da zbolim za rakom, potem ne morem nič storiti glede tega. Naj se zgodi, kar se mora zgoditi." Te izgovore pogosto slišimo. Ne prepuščajte se usodi, ampak ukrepajte. Mislite, da o samopregledu in raku dojke veste vse, ali se izogibate razmišljanju o tej temi? Spremljajte informacije, kampanje in dejavnosti, ki so povezane s preprečevanjem, samopregledovanjem in zdravljenjem raka dojke.

Več ko veste o tej bolezni in preventivi, močnejši boste in bolj pripravljeni. Znanje, ki ga imate, vam bo dalo moč, da se o tej temi pogovarjate, pomagate drugim in sledite korakom, ki so pomembni za vaše zdravje. Ste prezaposleni z drugimi obveznostmi in preprosto nimate časa za mesečni samopregled? Da, vemo, da ste preobremenjeni z obveznostmi in da vam življenje ne dopušča veliko časa, ki ga lahko porabite zase. Vemo, da ženske velikokrat dobrobit drugih postavljajo na prvo mesto. Vendar pomislite – vsi, ki vas imajo radi, bodo najsrečnejši, če boste ostali zdravi.



Ste se prepoznali v zgornjih izgovorih? Potem vam svetujemo, da se še ta mesec začnete samopregledovati. Samopregled dojk naj postane vaša zdrava navada! Za več informacij obiščite bodizdrava.com

Samopregledovanje dojk od rane mladosti

Zapomnite si, da je za zgodnje odkrivanje raka dojk pomembno redno mesečno samopregledovanje. Vsaka ženska bi se morala že v mladosti začeti samopregledovati in tako spoznati svoje dojke. Do menopavze je priporočljivo, da si ženske pregledujejo dojke vsak deseti dan po začetku menstruacije, kasneje pa na izbrani dan v mesecu.

Zgodnje odkrivanje rešuje življenje

Zgodnje odkrivanje in zdravljenje zagotavljata najboljše možnosti za ozdravitev. Če se rak dojke odkrije pravočasno, je ozdravljiv v več kot 90 % primerov. Z rednim samopregledovanjem bo vsaka ženska dobro spoznala svoji dojki in hitro opazila morebitne spremembe.

Samopregled dojk

Pri samopregledu dojk morate biti pozorni na spremembo oblike in velikosti dojke, na bulice, odebelitev na dojki in gubanje kože, na izcedek, ki prihaja samo iz ene odprtine na bradavici. In brez preplaha! Vzrok za vse spremembe ni nujno rak. Obstajajo tudi druge bolezni, ki lahko povzročajo te spremembe, vendar pa lahko spremembe kažejo tudi na raka dojk, zato je zelo pomembno, da obiščete zdravnika za primerno zdravljenje. Samopregled prsi je pomemben zato, ker z rednim samopregledom dojk vsaka ženska najbolje spozna svoje telo in opazi spremembe.

Prenesite si aplikacijo Breast Test. Zaupajte svojim rokam!

Samopregled dojk je treba preventivno opraviti vsak mesec. Priporočljivo je, da se začnete samopregledovati v poznih najstniških letih, najbolje pri 20. letu. Samopregledovanje prsi je še enostavnejše z aplikacijo Breast Test. Aplikacija je na voljo za mobilne naprave Apple, Android ter Windows Phone. Aplikacija vam omogoča nastavitev mesečnega opomnika, slikovni prikaz pravilnega izvajanja samopregleda po korakih in kronološki zapis zaznanih sprememb. Z aplikacijo se enostavno naučite samopregleda, zabeležite spremembe, hkrati pa vam služi kot odličen opomnik, na kateri dan v mesecu morate opraviti samopregled.

Zdrav življenjski slog

Za svoje zdravje lahko največ naredite prav sami. Za zmanjšanje tveganja za pojav bolezni sledite zdravemu življenjskemu slogu: zdravo se prehranjujte, bodite vsak dan telesno aktivni, ne kadite, vzdržujte primerno telesno težo, omejite pitje alkoholnih pijač, izogibajte se soncu, udeležujte se preventivnih programov in oblikujte pozitiven odnos do življenja.

Vaše zdravje je vaša največja obveznost, zato si vzemite čas za svoje zdravje. Na svoj telefon prenesite aplikacijo Breast Test in poskrbite za svoje zdravje z rednim samopregledovanjem dojk.

