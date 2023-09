To so najbolj priljubljeni športi med otroci in mladostniki

Gibanje je osnovna potreba vsakega človeka, še posebej pa otrok in mladostnikov v obdobju intenzivne rasti in razvoja. Aktivno sodelovanje v športnih dejavnostih pripomore k izboljšanju fizičnega zdravja, krepi mišice in kosti ter uravnava telesno težo. Prav tako razvija motorične sposobnosti, koordinacijo in druge pozitivne osebnostne lastnosti. A šport obenem tudi veča tveganje za nastanek poškodb. Da bi bilo kljub temu čim več otrok športno aktivnih, Nezgodno zavarovanje otrok in šolske mladine Generali zavarovalnice brezplačno vključuje tudi zavarovanje za športnike do 15. leta starosti.

Šport ima številne pozitivne plati in pomembno vlogo pri celostnem razvoju otrok in mladine. Medtem ko sta gibanje in telesna aktivnost v osnovi dobra za zdravje, šport prinaša tudi številne druge koristi, ki segajo prek fizičnega zdravja in oblikujejo mlade ljudi v odgovorne, samodisciplinirane posameznike.

Zakaj so otroci športniki pogosto uspešnejši?

Poleg rekreacije ima šport pomembno vlogo tudi pri oblikovanju mladostnikove osebnosti. Eden izmed ključnih vidikov tega procesa je razvijanje delovnih navad. Šport zahteva redno treniranje, vztrajnost in trdo delo. Mladostniki se naučijo, da če želijo doseči cilje, morajo vložiti napor in vztrajati tudi, ko se stvari zapletejo. Te navade, ki jih pridobijo skozi šport, so prenašajo tudi na druge vidike njihovega življenja, kot so šolske obveznosti in kasneje kariera.

Odgovornost je še ena pomembna vrednota, ki se je lahko mladi priučijo skozi šport, saj morajo biti odgovorni do svoje ekipe, trenerjev in do samega sebe. Skrb za opremo, redno udeleževanje treningov in spoštovanje pravil so le nekateri vidiki odgovornosti, ki jih športnik pridobi. S tem pa se naučijo, da morajo svoje obveznosti vedno jemati resno in da so nenazadnje odgovorni za vsa svoja dejanja.

Samodisciplina: mladostniki se morajo naučiti, kako nadzorovati svoje vedenje in čustva, da bi dosegli svoje cilje. Ta veščina jim pomaga pri obvladovanju stresa in premagovanju težav, kar je koristno tako v športu kot tudi v vsakdanjem življenju.

Otroci in mladostniki, ki se ukvarjajo s športom, pogosto razvijejo tudi močne medsebojne odnose s soigralci. Skupinsko delo in sodelovanje sta ključna elementa ekipnih športov, ki spodbujata socialno interakcijo in razvijata veščine komunikacije.

Šport mladim prinaša številne koristi, zato mora družba kot taka skupaj s starši in pedagogi spodbujati in podpirati aktivno udejstvovanje mladih v športu, saj je to investicija v njihovo prihodnost in razvoj odgovornih in uspešnih posameznikov.

Zanimanje za vrhunski in kakovostni šport v Sloveniji narašča

Raziskava o športnih trendih med mladimi v Evropi, ki jo je opravila nevladna organizacija I Coach Kids, je pokazala, da se s športom ukvarja veliko več fantov kot deklet. Razmerje med spoloma je namreč 80 : 20 v prid fantov. Zanimanje za šport med odraščanjem počasi upada, še posebej izrazit je upad v času pubertete.

Na drugi strani pa v Sloveniji beležimo vse več registriranih športnikov. Po podatkih publikacije Šport v številkah, ki jo izdaja Zavod za šport RS Planica, jih je vsako leto več. Med letoma 2020 in 2021 je bila rast v številu kar 33-odstotna. Leta 2021 je bilo tako registriranih že 9.383 mladih, med katerimi jih daleč največ trenira nogomet (18.474), sledijo košarka (8.731), rokomet (8.540), odbojka (4.356), atletika (2.877), plavanje (1.874), judo (1.779) …

Za brezskrben vstop v novo šolsko leto – zavarovanje, ki vam prihrani finančne skrbi

Starši svojih otrok, še posebej športnikov, pred nezgodami žal ne morete obvarovati, lahko pa z ustreznim nezgodnim zavarovanjem pravočasno poskrbite, da vaši družini posledice morebitne nezgode ne bodo prinesle še finančnih skrbi.

Po poškodbi lahko otrok potrebuje več ur fizioterapije ali pa morda le hitrejši dostop do fizioterapije, pripomočke za okrevanje ali celo prilagoditve doma, če to zahteva narava poškodbe. Vse to lahko družini predstavlja veliko, mnogokrat tudi nedosegljivo finančno breme, ki pa ga lahko pokrije ustrezno nezgodno zavarovanje za otroke in mladino.

Kritje 24 ur na dan in hitro izplačilo – že v času zdravljenja

Generali nezgodno zavarovanje otrok in mladine, ki je namenjeno mladim do dopolnjenega 27. leta starosti, velja 24 ur na dan ne glede na to, kdaj in kje se zgodi nezgoda: v vrtcu, šoli, na izletu, potovanju, doma ali v tujini, med počitnicami. Vaš otrok ali mladostnik v najkrajšem času pridobi diagnozo in zdravljenje, ki omeji morebitne trajne posledice in omogoči vrnitev v šolo.

Kaj vključuje nezgodno zavarovanje otrok in mladine:

izplačilo zavarovalnine, pri mnogo poškodbah še pred zaključkom zdravljenja,

zdravljenje nezgode pri zdravnikih specialistih,

diagnostične preiskave in načrt zdravljenja zaradi nezgode.

Nezgodno zavarovanje za športnike brez doplačila

Igranje nogometa na domačem vrtu je eno, resen trening pa nekaj popolnoma drugega. Tam so poškodbe resnejše, otroci pa si tudi po poškodbi želijo čimprejšnjo vrnitev na treninge. Pri Nezgodnem zavarovanju otrok in šolske mladine Generali zavarovalnice poleg rekreativnih športnikov zavarujejo tudi registrirane športnike do 15. leta starosti – in to brez doplačil. Tako krijejo vse nezgode, tudi tiste, ki se pripetijo na treningih ali tekmah.

Športnikom, starejšim od 15 let, pa lahko zagotovite popolno kritje z doplačilom za določene športe: nogomet, vse vrste hokeja, košarka, vsi borilni športi, vse vrste smučanja, sankanje, deskanje in smučarski skoki, ragbi, jamarstvo, vse vrste kolesarstva, jahanje, rokomet in športno plezanje (razen na umetnih stenah). Športnikom priporočajo sklenitev Paketov E in F, ki vključujeta tudi kritji Specialistične storitve in diagnostične preiskave ter Načrt zdravljenja.

Za finančno zaščito in hitrejše zdravljenje Ob izbiri paketa nezgodnega zavarovanja lahko izberete tudi takšnega, ki vključuje še kritja specialistične storitve in diagnostične preiskave ter načrt zdravljenja zaradi nezgode in drugo zdravniško mnenje za bolezen in nezgodo, ki omogočajo hitrejšo pridobitev diagnoze, usmerjeno zdravljenje in hitro okrevanje, kar je za športnike še posebej pomembno.

Pri padcu z 1,5 metra visokega zidu obležal na tleh

Kako pomembno je dobro nezgodno šolsko zavarovanje, je več kot očitno na primeru gimnazijca Žiga, ki je pri padcu z le 1,5 metra visokega zidu obležal na tleh. Rok in nog ni mogel premakniti. Zdravniki so ugotovili zlom četrtega vratnega vretenca z utesnitvijo hrbtenjače. Urgentno so ga operirali in ugotovili tetraplegijo zaradi trajne okvare hrbtenjače. Po operaciji in dveh mesecih zdravljenja v bolnišnici so ga premestili v Rehabilitacijski center Soča. Po več mesecih okrevanja so ga prepustili v domačo oskrbo.

Generali mu je iz sklenjenega nezgodnega zavarovanja izplačal zavarovalnino po progresivni lestvici v višini 202.750 evrov. Žigova družina je ta sredstva porabila za prilagoditev stanovanja in življenjskih razmer.

Žiga je imel sklenjeno nezgodno zavarovanje Paket D. Njegova mama se je pravočasno včlanila v program Generali ZAME in si s tem pridobila še dodatni popust, zato je Žigova letna premija znašala 71,13 evra (redna premija bi sicer znašala 88,92 evra).