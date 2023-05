Tako do specialistične obravnave pridete hitro in brez višjih stroškov

Reševanje dostopnosti do zdravnikov specialistov je kritično ter zahteva hitre in inovativne rešitve. Ena od takšnih rešitev je zasebni videopogovor na daljavo z zdravnikom družinske medicine, ki pomaga razrešiti zdravstvene težave, s katerimi se soočajo pacienti, ter jih napoti do ustreznih specialistov. S pomočjo spletnih storitev videoklicev se lahko zdaj povežete z licenciranim zdravstvenim delavcem iz udobja svojega doma, ne glede na to, kje se nahajate.

Dostopnost do storitve videoposveta z zdravnikom družinske medicine omogoča tudi Merkur zavarovalnica, kjer imajo zavarovanci možnost videoposveta 365 dni v letu − tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Tako lahko kar najhitreje pridete do diagnoze − tudi če nimate osebnega zdravnika.

Gre za eno najbolj priljubljenih storitev Merkur zavarovalnice – Dr. Merkur, ki omogoča povsem zaseben zdravniški pregled na daljavo. Prek videokonferenčne aplikacije boste lahko spregovorili z zdravnikom o svojih zdravstvenih težavah, zdravnik pa bo odgovoril na vsa vaša vprašanja in se vam popolnoma posvetil.

Kaj potrebujete za videoposvet na daljavo?

1. Napravo za videoklic: pametni telefon, tablični računalnik ali namizni računalnik z možnostjo videoklica − ne pozabite vključiti kamere in mikrofona.

2. Internetno povezavo: pred videoklicem preverite, da imate stabilno internetno povezavo za nemoten posvet.

3. Primerno okolje: pomemben je tudi dobro osvetljen in zaseben prostor, da vas bo zdravnik dobro videl in slišal.

Sedaj še več storitev za nespremenjeno višino premije

Merkur zavarovalnica ohranja bližino in zaupanje svojih zavarovancev tudi z nespremenjeno višino zavarovalne premije. Tako je zavarovanje Merkur Specialisti sedaj še bolj popolno, saj združuje številna (tudi nova) kritja za isto višino premije. To pomeni, da boste za svoj denar dobili več. Zavarovanci lahko sedaj koristite ugodnosti, kot so kritje stroškov prvega in vseh nadaljnjih kontrolnih pregledov ter stroškov zdravila na beli recept. Nespremenjena pa ostaja tudi dostopnost do zdravstvenih storitev.

Poleg tega pa zavarovanje Merkur Specialisti ponuja še dodatne koristi. Nikar ne spreglejte, da je v zavarovalni paket vključena tudi brezplačna storitev Dr. Merkur, ki vam omogoča zdravniške posvete na daljavo, in to kar 365 dni v letu. Zdravnik je tako oddaljen le en klik, vi pa dobite zdravniška nasvet in pomoč tudi, ko ste daleč stran od doma.

''Včasih potrebujemo poleg osebnega zdravnika tudi pregled pri zdravniku specialistu, vendar je zaradi dolgih čakalnih vrst to lahko precej neprijetna izkušnja,'' pravijo na Merkur zavarovalnici. ''Z zdravstvenim zavarovanjem Merkur Specialisti lahko pri naših pogodbenih partnerjih pridete na vrsto takoj, strošek pregleda pa krijemo mi. Pravkar smo zavarovanju dodali tudi nova kritja, kot so npr. zdravila na beli recept, a dodatni stroški ne gredo na račun zavarovancev. V praksi to torej pomeni, da za isto ceno pri nas dobite več.''

Hitreje do specialista − z napotnico Dr. Merkurja preskočite čakalno vrsto!

Če zdravnik presodi, da potrebujete dodatne specialistične preiskave, vas lahko napoti k specialistu. Za vse, ki imate sklenjeno zdravstveno zavarovanje Merkur Specialisti, izvid Dr. Merkurja velja kot napotnica za specialistični in/ali diagnostični pregled. Po pregledu na daljavo pri Dr. Merkurju vas v tem primeru čaka zgolj še obisk specialista, ki se prav tako lahko zgodi precej hitro. Vsem njihovim zavarovancem namreč pripada prednostna obravnava pri izvajalcih specialistih, s katerimi sodelujejo. Termin vam rezervirajo kar oni, zato vam za to ni treba skrbeti.

Do specialista ob nespremenjeni višini zavarovalne premije

