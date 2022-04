Se trudite z dieto in telovadbo, pa nič? Morda je krivo to.

Ste se pred skokom v poletje odločili, da je čas za izgubo nekaj kilogramov in bolj zdrav življenjski slog? Ni dvoma, da je osnova izgubljanja telesne teže energijski primanjkljaj oziroma da je energijska poraba večja, kot je energijski vnos. To praviloma skušamo doseči tako, da zmanjšamo vnos hrane, porabo pa večamo s fizično aktivnostjo.

"Sliši se popolnoma preprosto, a vendar ni tako, saj je telesna teža regulirana preko kompleksnih hormonskih, nevronskih in presnovnih mehanizmov, ki vplivajo na telesno porabo in vnos," ob tem opozarja Simona Fabjan, nekdanja profesionalna odbojkarica na mivki, zdaj pa svetovalka funkcionalne prehrane.

Od prebave je odvisno, kako se bo vaše telo odzvalo na dieto

Nekdanja odbojkarica na mivki Simona Fabjan zdaj dela kot svetovalka funkcionalne prehrane. Foto: www.simonafabjan.si "Na samo uravnavanje telesne teže vpliva več dejavnikov, med katerimi je tudi prebava. Pri tem mislim predvsem na črevesno mikrobioto, ki ima na primer pomembno vlogo pri presnovi maščob, izkoristku energije iz hrane, apetitu, vnetnih procesih in hormonskem delovanju," je naštela nekdanja vrhunska športnica.

Kot je poudarila, osnovna sestava črevesne mikrobiote vpliva tudi na to, kako se bomo odzvali na shujševalno intervencijo, torej na spremenjen vnos hrane. "Manjša raznolikost mikrobiote je lahko razlog za slabši odziv na intervencijo," je opozorila, "prekomerno težki posamezniki imajo spremenjeno mikrobioto v primerjavi s posamezniki z normalno telesno težo, tako da se sestava črevesne mikrobiote nagiba v korist bakterij, ki učinkoviteje presnavljajo ogljikove hidrate in s tem omogočajo večji izkoristek energije iz hrane."

"Črevesna mikrobiota ima namreč sposobnost presnoviti hrano, ki je sicer človek ni sposoben prebaviti, in s tem lahko dodatno prispeva kalorije, ki bi bile sicer nedostopne. Obenem pa pri fermentaciji hrane v črevesju nastajajo presnovki, ki stimulirajo sproščanje hormonov in živčnih prenašalcev, ki regulirajo občutek lakote oziroma sitosti," je pojasnila.

Restriktivne diete lahko imajo negativen vpliv na prebavo

Izguba telesne teže s primerno dieto ima praviloma pozitiven vpliv na prebavo, je še povedala Simona Fabjan, ob neprimernem programu hujšanja pa je lahko vpliv negativen. Na negativno črevesno mikrobioto negativno vpliva predvsem pomanjkanje hranil, ki jih prinesejo restriktivne diete, denimo izključitev oziroma zmanjšanje živil, ki so vir polnovrednih ogljikovih hidratov, povzročijo spremembe v številčnosti in aktivnosti koristnih bakterij. "Tudi visokobeljakovinska dieta in visok vnos maščob zmanjšata raznolikost črevesne mikrobiote, kar negativno vpliva na prepustnost črevesja. Povečana prepustnost črevesja pa nato lahko postopoma vodi v nastanek drugih bolezni," je opozorila prehranska svetovalka, ki s svojimi nasveti sodeluje tudi v programu Donat Vital.

"Take restriktivne diete ne vplivajo slabo le na črevesje, ampak tudi na celotno telo in, ne nazadnje, tudi na naše mentalno počutje. Izjemno nizkoenergijske diete in izključevanje večjih skupin živil s sabo prinesejo premajhen vnos makro- in mikrohranil, ki so nujno potrebna za naše telo ter ga še dodatno hranilno izčrpajo. Ob takih dietah zato hitro izgubimo motivacijo, se počutimo izžeti, napada nas volčja lakota, smo razočarani, vse to pa poslabša samopodobo," je še pojasnila Simona Fabjan.

Nasveti Simone Fabjan za bolj uravnoteženo prebavo

V prvi vrsti je pomembno, da zmanjšamo vnos visoko procesirane hrane, saj ta zahodni način prehranjevanja, ki temelji na prekomernem vnosu sladkorja in nasičenih maščob ter po drugi strani na premajhnem vnosu vlaknin, zavira rast koristnih bakterij. Takšno hrano raje zamenjamo s polnovredno prehrano, ki temelji na vnosu pretežno rastlinskih živil (polnovrednih žitih, stročnicah, semenih, oreščkih, sadju in zelenjavi). Da dosežemo uravnoteženo črevesno mikrobioto, naj bo v prehrani vsaj pet porcij sadja in zelenjave dnevno, višji vnos živil z omega 3 maščobnimi kislinami, živila naj bodo raznobarvna, saj s tem poskrbimo za raznolik vnos polifenolnih snovi, ki ugodno vplivajo na črevesno mikrobioto.

Ni pomembno le, kaj jemo, ampak tudi, kako jemo. Na žalost živimo na tak način, da si težko vzamemo čas za prehranjevanje in potem jemo med delom za računalnikom, s telefonom v roki ali kar v avtu, medtem pa mislimo na tisoč in eno stvar, samo na hrano ne. Tako naš prebavni sistem in tudi možgani niso pripravljeni na sprejem hrane. Ne izloči se dovolj prebavnih encimov in hormonov, peristaltika ne deluje najboljše, prežvečimo premalokrat, zaradi česar se hrana ne prebavi dovolj dobro, izkoristek hranil je manjši, neprebavljeno hrano pa nato v debelem črevesju fermentira mikrobiota, kar povzroči več napihnjenosti, abdominalne bolečine, tudi spahovanje in zgago.

Naša prebava najbolje deluje, ko smo v sproščenem stanju, zato si čez dan moramo vzeti nekaj trenutkov zase in narediti kakšne sprostitvene tehnike (dihalne tehnike, jogo, meditacijo ali kaj podobnega). Super je, če si pred prehranjevanjem vzamemo nekaj minut in naredimo dihalno tehniko, ki nas sprosti ter usmeri misli od dnevnih aktivnosti k prehranjevanju.

