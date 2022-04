Eastwoodov kodeks: kako 91-letni hollywoodski zvezdnik ostaja vitalen

Legendarni igralec in režiser tudi v visoki starosti ne popušča, ampak še vedno snema filme. Njegova skrivnost dolgega in aktivnega življenja? Njegov sin jo je označil kar za Eastwoodov kodeks.

Clint Eastwood ima nedvomno eno najdaljših hollywoodskih karier in se tudi po 90. letu ne ustavlja. Njegov zadnji film Joči, mačo (Cry Macho), ki ga je režiral, produciral in v njem igral, nosi letnico 2021, z njim pa zagotovo še ni rekel zadnjega.

Kako ohranja takšno vitalnost? Ker živi po načelih, ki jih je njegov najmlajši sin Scott Eastwood v intervjuju pred nekaj leti poimenoval Eastwoodov kodeks. Takrat je za revijo Men's Health opisal očetov naporen, a zdrav življenjski slog, ki temelji na redni telesni aktivnosti in zdravem prehranjevanju. "Ko gre za telovadbo in hrano, je moj oče kot stroj," je dejal Scott Eastwood, "z utežmi vadi, odkar je imel 14 ali 15 let."

Svoj režim prehrane je Clint Eastwood sam opisal pred kratkim, poudaril je, da je na prvem mestu uravnoteženost: 90 odstotkov hrane, ki jo poje, je "dobra", zdrava hrana, pri preostalih desetih odstotkih si dovoli pregrešiti se.

"Najraje jem zdrave, kakovostne beljakovine, kot sta losos in piščanec, te pa kombiniram z veliko zelenjave, kot so brokoli, šparglji in zelena listnata zelenjava," je povedal.

Eastwoodov kodeks sicer ni dolga družinska tradicija, njegov oče je namreč umrl za infarktom, ko je imel le 63 let. To je Eastwooda močno prizadelo in vse od takrat strogo pazi na svoje zdravje. Ne le fizično, ampak tudi duševno. "Ljudje se morajo sprostiti in uživati v staranju," je nekoč dejal.

