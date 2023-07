S KAderminom brez skrbi vstopimo v poletne dni

Oglasno sporočilo

Prihaja poletje – najlepši letni čas. Na dopustu večino časa preživimo na prostem. Otroci brezskrbno uživajo pri igri v naravi. Uporabljamo različna prevozna sredstva, kot so kolesa in skiroji. Nesreča pa nikoli ne počiva! Pogosti so padci ter z njimi rane in odrgnine.

Lepo vreme vabi na piknike v naravi in ker nismo vsi žar mojstri, se pri ravnanju z ognjem pogosto opečemo. Sonce sije s svojo največjo močjo in če se pozabimo zaščititi s kremo z zaščitnim faktorjem, dobimo sončne opekline. Tudi komarji so ponoči zelo aktivni in poskrbijo, da se naš spanec konča prej, kot smo načrtovali, saj nas prebudi srbečica. Pri sprehodu po cvetočem travniku in nabiranju raznih rastlin koža velikokrat razvije alergijsko reakcijo.

KAdermin poskrbi za brezskrbne poletne dni, kar pa ne pomeni, da je sezonski izdelek. Uporabljamo ga vse leto in si lajšamo težave s poškodovano kožo. Primeren je za otroke in odrasle vseh starosti (od 0 do 99 let) ter za uporabo pri živalih.

Če ste se kdaj poškodovali ali opekli, veste, kako pomembno je pravilno zdravljenje rane, da ne se izognemo okužbam. Vendar pa ni vsaka krema za rane enako dobra. Nekatere kreme kožo dražijo in povzročajo alergije ali pa ne zagotavljajo zadostne zaščite pred mikrobi. Zato je pomembno izbrati kremo, ki ima dokazano učinkovitost in je varna za uporabo.

KAdermin je medicinski pripomoček kategorije II a ter je na voljo v obliki pršila in kreme. Izdelan je s patentirano tehnologijo SCX in je idealen za zdravljenje poškodb kože.

KAdermin pršilo se priporoča za zdravljenje manjših ran, poškodb, prask, ureznin, opeklin in odrgnin.

KAdermin krema ustvari učinkovito zaščitno pregrado kot pomoč pri naravnem procesu obnavljanja tkiva tako, da pomaga obnoviti normalne fiziološke pogoje, ki so potrebni za spontano obnavljanje kože. Poškodovano kožo zaščiti pred vdorom mikrobov.

KAdermin krema je enostavna za uporabo. Nanesemo jo na očiščeno rano in pustimo, da se vpije. Ne pušča madežev na oblačilih ali povojih in ne povzroča pekočega občutka.

KAdermin odlikujejo naslednje lastnosti:

podaljšan antiseptični (dezinfekcijski) učinek,

zaradi stabilnosti srebrovih ionov v kompleksu SCX KAdermin zagotavlja njihovo večjo koncentracijo v primerjavi z drugimi proizvodi,

zagotavlja njihovo večjo koncentracijo v primerjavi z drugimi proizvodi, prednosti KAdermina sta povečan antimikrobni učinek zaradi vsebnosti klorheksidina in povečana vlažnost (hidracija ) zaradi dodane hialuronske kisline,

sta povečan antimikrobni učinek zaradi vsebnosti klorheksidina in povečana vlažnost (hidracija ) zaradi dodane hialuronske kisline, pacienti pri zdravljenju s KAderminom zmanjšajo uporabo zdravil prav zaradi podaljšanega delovanja srebrovih ionov, ki so vezani na silicijev dioksid in se ne nalagajo v telesu,

zmanjšajo uporabo zdravil prav zaradi podaljšanega delovanja srebrovih ionov, ki so vezani na silicijev dioksid in se ne nalagajo v telesu, obnovi fiziološke razmere, kar je zelo pomembno pri dolgotrajni uporabi pri diabetičnem stopalu, venskih golenjih razjedah, razjedah zaradi pritiska, macerirani koži zaradi izločkov,

uporablja se tudi pri atletskem stopalu, inkontinenčnem dermatitisu in pleničnem izpuščaju.

KAdermin vsebuje:

hialuronsko kislino, ki rano vlaži,

belo glino in kaolin, ki imata absorpcijske lastnosti in vežeta izločke iz ran,

kombinacijo srebrovih ionov, ki so vezani na silicijev dioksid in klorheksidin, ki poskrbijo za pospešitev postopka celjenja ter dezinfekcijo rane.

Mehanizem protimikrobnega delovanja srebrovih ionov v KAderminu je večplasten. Srebrovi ioni posegajo v delovanje celične membrane in ko prodrejo vanjo, zavirajo delovanje sulfhidrilnih encimov in celično dihanje. Pod vplivom srebrovih ionov se kalijevi ioni sproščajo iz membrane in citoplazme, vpijanje kloridnih ionov iz bakterijske celične stene upočasni rast celice, kar vodi do razgradnje celične membrane. Srebrovi ioni imajo lastnost, da reagirajo z nukleinskimi kislinami, zlasti z dušikovim obročem, s čimer zavirajo razmnoževanje celic. Kontrolirano sproščanje srebrovih ionov ima zdravilen učinek. Zdravilne lastnosti srebra se kažejo v treh fazah: zmanjšanje vnetne faze, omejitev razgradnje kolagena z zaviranjem delovanja metaloproteinaz in pospeševanje epitelizacije s sproščanjem kalcijevih ionov na površini rane. Dimetikon prekrije poškodovano kožo in absorbira izcedke. Natrijev hialuronat ustvari zaščitni film in spodbuja hidracijo tkiva.

S KAderminom lahko pomagamo tudi živalim.

KAdermin VET pršilo in KAdermin VET kremo uporabljamo za oskrbo in zdravljenje ran, odrgnin, manjših opeklin, razjed, preležanin in ekcemov pri živalih. KAdermin VET ščiti pred vdorom mikroorganizmov in pomaga pri obnovi fizioloških procesov. Edinstvena sestava izdelka KAdermin VET (hialuronska kislina ter kaolin) ustvari zaščitni film, ki uravnava eksudat in ustvari ugodne vlažilne pogoje za celjenje.

Poiščite KAdermin VET pri svojem veterinarju.

Foto: AdvaMed Zaupajte KAderminu, ker pripomore pri obnovi fizioloških procesov, ki so pomembni za normalno regeneracijo tkiva, deluje antiseptično, ustvari učinkovito zaščitno pregrado na poškodovani koži, ki vzpodbuja naravno obnavljanje kože, zdravi odprte rane in zaradi protimikrobnega delovanja zagotavlja zaščito prizadetega območja pred okužbo. Je varen za dolgotrajno uporabo. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah ter na www.advamed.si.

