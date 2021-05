Pravočasno prisluhnite srcu!

Srce je najpomembnejša mišica v človeškem telesu, ki za nemoteno delovanje potrebuje nenehen dotok krvi. Ko zaradi strdka v žili, ki srce oskrbuje s hranili in kisikom, pride do njenega zaprtja, se zgodi srčni infarkt. V približno petini primerov srčnemu infarktu sledi tudi usodni srčni zastoj.

Pomembno je, da lahko s pravim znanjem in ravnanjem to preprečite ali da v skrajnem primeru znake težav hitro prepoznate in pokličete pomoč.

Doleti lahko tudi mlajše

Nedavna študija, objavljena v strokovni reviji Circulation, je pokazala, da je pojavnost srčnega infarkta še posebej pri mlajših ženskah večja kot pred 20 leti. Med pacienti, starimi od 35 do 54 let, je ta narasla za pet odstotkov, izraziteje, kar za 10 odstotkov, pri ženskah.

Vsako prsno bolečino je treba vzeti resno

Pomembno je razlikovanje simptomov infarkta od drugih težav s srcem, saj je simptome mogoče pripisati drugim boleznim. Najpogostejši simptom srčnega infarkta je bolečina v prsih. Pozorni pa bodite tudi na spremljajoče: slabost ali bruhanje, bolečine v čeljusti, vratu ali v zgornjem delu hrbta, pritisk v prsnem košu ali bolečina – a se ne pojavi vedno (predvsem ne pri ženskah), bolečina ali pritisk v zgornjem delu trebuha (predvsem pri ženskah), težko dihanje, omedlevica, izjemna utrujenost ali prebavne motnje.

Ko se zgodi

Dlje kot je del srčne mišice ob infarktu brez kisika, več škode bo. Z iskanjem zdravnika, diagnoze in naposled primerne ustanove, ki bi odstranila strdek, izgubljamo dragoceni čas! Zato ob sumu na infarkt vselej pokličite 112.

Idealno je namreč, da je človek, ki doživi infarkt, na operacijski mizi v roku ene ure.

V usposobljenem bolnišničnem centru strdek hitro odstranijo in obnovijo pretok v mišico. Če se to ne zgodi, praviloma pride do trajnih posledic in lahko tudi do smrti.

Bolezni srca so nevarne

Kljub znatnemu upadu pogostosti bolezni srca in ožilja v zadnjih desetletjih ostajajo te najpomembnejši vzrok smrti v Sloveniji. Leta 2019 so povzročile 38 odstotkov vseh smrti. Če imate v družini srčnega bolnika ali ste srčni bolnik sami, preverite, kje je vam najbližji defibrilator, ki lahko ob hitrem ukrepanju reši življenje ob zastoju.

Posledice so lahko trajne

Če ne ukrepamo pravočasno, lahko srčni infarkt pusti tudi hujše posledice. »Dlje je žila zamašena, več škode nastane, saj del srčne mišice odmre. Nastopi lahko srčno popuščanje, pacienti pa niso več sposobni telesnih naporov, otekajo, težko dihajo,« pojasnjuje dr. Gričar. Prizadeti so lahko drugi organi, saj so zaradi srčnega popuščanja po infarktu slabše prekrvljeni.

Če srčnemu infarktu sledi še srčni zastoj, lahko ta povzroči tudi nepovratne poškodbe možganov. Možgani namreč potrebujejo kisik nenehno, njegovo pomanjkanje lahko povzroči nepovratne poškodbe na možganih.

Večkrat infarktu sledijo tudi psihične posledice. Kar polovica prebolelih po infarktu ima težave tudi z depresijo, tesnobo in samopodobo. Okrevanje po infarktu je zato dolg in težak boj s precej slabimi obeti.

Srce je naš pogon. Zato se mu splača nameniti pozornost, še preden opozori nase s čim drugim kot z občasno povišanim srčnim utripom. Pomembno je, da ne zanemarjate simptomov in ne odlašate ter nemudoma poiščite pomoč – zase, za bližnjega ali za neznanca na ulici.

Pazi nase - Naroči revijo