Pozabljena moč iz kuhinjske omarice

Ironično – eno najučinkovitejših naravnih sestavin za podporo imunskemu sistemu, sklepom, jetrom, prebavi in celo koži večina med nami še vedno uporablja zgolj kot začimbo za barvanje riža. Njena prava moč pa leži v celostni podpori telesa – brez velikega pompa.

Kurkuma – ena sestavina, številni pozitivni učinki

Kurkumo že več kot štiri tisoč let uporabljajo v ajurvedi, kitajski (in drugih) tradicionalni medicini kot naravno rešitev za širok spekter težav – od prebave in bolečin v sklepih do splošne odpornosti.

Danes njene učinke potrjuje tudi sodobna znanost. Ključna učinkovina v kurkumi, kurkumin, deluje močno protivnetno, antioksidativno in razstrupljevalno: pomaga pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom, podpira naravne razstrupljevalne mehanizme telesa in ima regenerativne lastnosti, ki prispevajo k splošnemu ravnovesju. Gre za eno redkih sestavin, ki ne rešuje le ene tegobe, ampak blagodejno vpliva na več telesnih sistemov hkrati. In prav v tem se skriva njena največja moč.

7 razlogov, zakaj je kurkuma več kot le začimba

Kurkuma je eno redkih naravnih sredstev, ki celostno vpliva na telo. Njen širok spekter delovanja pa je še kako dobrodošel v norem tempu sodobnega človeka:

Naravna podpora imunskemu sistemu – pomaga telesu, da se lažje odziva na škodljive zunanje vplive in vzdržuje ravnovesje.

– pomaga telesu, da se lažje odziva na škodljive zunanje vplive in vzdržuje ravnovesje. Blaženje vnetij – deluje protivnetno in pomaga telesu pri soočanju z vsakodnevnimi obremenitvami.

– deluje protivnetno in pomaga telesu pri soočanju z vsakodnevnimi obremenitvami. Razstrupljanje jeter in podpora prebavi – spodbuja delovanje jeter, lajša napihnjenosti in pomaga pri uravnavanju prebave.

– spodbuja delovanje jeter, lajša napihnjenosti in pomaga pri uravnavanju prebave. Lažje gibanje in podpora sklepom – kurkumin lajša nelagodje v sklepih in ima protivnetno delovanje.

– kurkumin lajša nelagodje v sklepih in ima protivnetno delovanje. Podpora dihalom in koži – njeno protivnetno in antioksidativno delovanje sprosti dihalne poti in neguje kožo od znotraj.

– njeno protivnetno in antioksidativno delovanje sprosti dihalne poti in neguje kožo od znotraj. Krepitev odpornosti na stres – pomaga telesu pri obvladovanju fizičnega in psihičnega stresa ter podpira splošno ravnovesje.

– pomaga telesu pri obvladovanju fizičnega in psihičnega stresa ter podpira splošno ravnovesje. Več energije in vitalnosti – s podporo ključnim sistemom v telesu pomaga pri vzdrževanju dnevne energije in življenjske moči.

Za koga je kurkuma še posebej priporočljiva?

Čeprav kurkuma koristi skoraj vsakomur, je njena moč še posebej dobrodošla v obdobjih, ko telo potrebuje več podpore. Zaradi svojih protivnetnih, antioksidativnih in razstrupljevalnih lastnosti je priporočljiva za vse, ki:

se soočajo s togostjo, nelagodji ali vnetji v sklepih ,

ali , imajo občutek težke, počasne prebave ali pogoste napihnjenosti ,

ali , želijo okrepiti imunski sistem na naraven način,

na naraven način, se spopadajo s kroničnim stresom ali čutijo pomanjkanje energije ,

ali čutijo , iščejo eno rešitev z več učinki – brez kopice različnih dodatkov.

Prav zaradi vsestranskega delovanja je kurkuma ena tistih sestavin, ki jo ima smisel vključiti v vsakodnevno rutino – ne kot hitra rešitev, temveč kot dolgoročen pripomoček za vsesplošno dobro počutje.

POZOR! Zgolj ščepec kurkume v hrani preprosto ni dovolj!

Kurkuma v prahu je priljubljena začimba, a njena učinkovina – kurkumin – ima eno veliko pomanjkljivost: zelo slabo se absorbira v krvni obtok. Telo jo hitro razgradi in izloči, še preden lahko razvije svoj polni učinek.

Za opazne koristi, kot so protivnetno delovanje, podpora imunskemu sistemu ali zaščita jeter, bi morali dnevno zaužiti nekje od 500 do 2.000 mg kurkumina – kar ustreza približno 10–40 gramom kurkume v prahu oziroma od 3 do 8 čajnim žličkam na dan. To je količina, ki je za večino ljudi nepraktična, še posebej če upoštevamo, da kurkumin ni vodotopen in da se brez dodatkov, kot sta maščoba ali črni poper (piperin), skoraj ne absorbira.

Za primer: piperin, aktivna sestavina črnega popra, lahko biorazpoložljivost kurkumina poveča za do dva tisoč odstotkov, a tudi to ne reši težave vsakodnevnega odmerjanja, natančnosti, da ne omenjamo okusa. Da bi se kurkumin učinkoviteje absorbiral, bi ga morali zaužiti skupaj z večjo količino maščobe, kar za mnoge – še posebej za tiste, ki pazijo na kalorični vnos – ni ravno idealno. Poleg tega bi se enoličnega okusa kurkume in popra kaj kmalu naveličali.

Kako izkoristiti polni potencial kurkume

Da bi kurkuma res razvila vse svoje učinke, jo je treba zaužiti v obliki, ki jo telo zmore učinkovito absorbirati.

Zato prehranska dopolnila s kurkuminom v izboljšani, klinično potrjeni obliki predstavljajo pomembno prednost – omogočajo boljšo absorpcijo, stabilnost in natančno odmerjanje.

Na tak način telo dejansko prejme koristne učinkovine, ki jih sicer iz hrane ne bi moglo izkoristiti.

Vaša dnevna doza kurkume: Avenobo Curcuma Forte Avenobo Curcuma Forte vsebuje patentirano obliko kurkumina (NovaSOL®), ki se v telesu absorbira kar 185-krat bolje kot navadni kurkumin v prahu. Zato ena sama kapsula zagotavlja učinek, primerljiv z 200 grami kurkume v prahu ali 11 standardnimi 500-miligramskimi kapsulami s 95 odstotki kurkumina. Za še močnejši učinek sta dodana ekstrakt ingverja, ki pomaga pri prebavi in vnetjih, ter vitamin D3, ki še dodatno prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Izdelek je naraven, brez umetnih barvil, brez laktoze in glutena ter primeren tudi za vegane. Pametna rešitev za vse, ki želijo izkoristiti polni potencial kurkume – brez zapletanja.



Včasih je dovolj že ena sestavina – ki deluje tam, kjer jo telo najbolj potrebuje. Avenobo Curcuma Forte s sodobno obliko kurkume prinaša prav to: celostno podporo od glave do pet.

