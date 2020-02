Posnetek, po katerem boste drugače gledali na kihanje #video

Počasen posnetek kihanja, ki so ga pred leti objavili znanstveniki z ameriške univerze Massachusetts Institute of Technology. Video: YouTube.

Virusi, ki povzročajo akutne okužbe dihal, se prenašajo ob kihanju, kašljanju in glasnem govorjenju na razdalji do enega metra. To pomeni, da se respiratornih virusov nalezemo, ko smo blizu okuženega.

Umivanje rok je ključno

Še bolj pogost prenos pa je posreden, prek onesnaženih površin, opozarjajo na NIJZ. Bolnik kašlja, smrka in si ob tem pokrije usta ali nos z dlanjo, nato se dotakne bližnjih površin, na primer kljuk, in jih onesnaži s svojimi kužnimi izločki. Oseba, ki se bo onesnaženih površin dotaknila, si bo prenesla virus na roke in od tam na obraz. Tako bo prejela virus in morda tudi zbolela. Zato je izjemno pomembno, da si roke pogosto umivamo z milom in vodo.

Po uporabi papirnate robce odvržemo v koš

"Tisti, ki so že zboleli, naj upoštevajo osnovna higienska navodila – kašljanje v dlan poveča možnost, da bomo okužbo prenesli na svoje bližnje. Vedno kašljajmo v rokav. Po uporabi papirnate robce odvrzimo v koš za smeti in jih ne odlagajmo na površine. Prav je, da smo doma in se izogibamo tesnejših stikov z drugimi, dokler imamo vročino, močno kašljamo in smrkamo," so še zapisali.