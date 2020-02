To bi bil lahko razlog, zakaj je letos za gripo zbolelo toliko otrok

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ugotavljajo, da letos kroži veliko število različnih virusov gripe, kar je mogoča razlaga za veliko obolevnost med otroki in mladostniki. Pri njih je nabor sevov virusov gripe, s katerimi so se že srečali, manjši in je zato večja verjetnost, da bo kateri od virusov zanje nov in imunskemu sistemu neznan. Ob srečanju z virusom, ki je organizmu še neznan, pa je veliko večja verjetnost, da oseba zboli, navaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) na svoji spletni strani.

Število obiskov z gripi podobno boleznijo v ambulantah primarnega zdravstva je v tednu med 3. in 9. februarjem nekoliko upadlo, a je še vedno visoko. Najbolj so prizadete starostne skupine do 14 let, pa tudi mladi med 15. in 19. letom. Tudi pojavnost akutnih okužb dihal je bila nekoliko nižja, poroča STA.

Visoka pojavnost gripi podobnih bolezni in drugih okužb dihal se izraža v izbruhih v številnih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Letos kroži veliko število različnih virusov: gripa A (H1N1), dve različni skupini sevov A (H3N2) in dve različni skupini sevov gripe B/Victoria, piše STA.

Priliv vzorcev za testiranje za gripo in druge okužbe dihal v omenjenem tednu ni več naraščal. Virus gripe so skupno dokazali v 36 odstotkih testiranih vzorcev. Med vzorci, odvzetimi v primarnem zdravstvu, je bilo pozitivnih 64 odstotkov, med vzorci, ki izhajajo iz bolnišnic, pa 34 odstotkov.

Največ, dve tretjini, je bilo tipa gripe A, vendar manj kot prejšnji teden, ko je bilo 82 odstotkov takšnih vzorcev. Podtipa A (H1NN1) je bilo 15 odstotkov, preostalo so bili A (H3N2), navajajo na NIJZ. Nekaj več je bilo respiratornih sincicijskih virusov (RSV), dokazali so ga v 11 odstotkih testiranih vzorcev. Od drugih virusnih povzročiteljev okužb dihal je bilo osem odstotkov rinovirusov, medtem ko so koronaviruse, humane metapnevmoviruse in adenoviruse dokazali vsakega v po štirih testiranih vzorcih. Drugih virusov, ki okužijo dihala, je bilo manj, še piše STA.

Ta teden je o visoki ali zelo visoki pojavnosti gripe poročalo že devet držav, ki spadajo pod evropski urad Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Geografsko je gripa v večini držav splošno razširjena.

Od začetka letošnje sezone so v Sloveniji virus gripe A laboratorijsko potrdili v 1729 primerih in virus gripe B v 472 primerih.