Epidemija gripe na vrhuncu #vŽivo

Pojavnost gripe v letošnji sezoni je zelo visoka. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje so najbolj prizadete starostne skupine do 14. leta starosti, beležijo pa tudi porast gripi podobnih bolezni pri mladostnikih starih od 15 do 18. let. Ker je sezona gripe na vrhuncu in je ta razširjena po celi državi, bodo danes pristojni na novinarski konferenci, ki jo bomo v živo spremljali na Siol.net, v UKC Ljubljana predstavili stanje gripe in drugih okužb po Sloveniji.

Letošnja sezona gripa je ena najhujših do sedaj - bolnih naj bi bilo vsaj štirikrat do petkrat več otrok kot običajno. Dnevno posamezen pediater pregleda namesto običajno v tem času 20, 30 celo do 100 otrok. Otroci so v tej sezoni gripe zelo prizadeti, opažajo pediatri. Visoka vročina 39, 40 stopinj Celzija lahko traja teden dni. So vrtoglavi, imajo nočne more, so nemirni.

Gripa se lahko razvije v pljučnico

Zakaj je gripa tako močno udarila prav pri mlajših, pristojni ne vedo, predvidevajo pa, da sev, ki prevladuje, napade bolj otroke. Skrb vzbujajoči dejavnik je tudi ta, da epidemija gripe največ zapletov povzroča ravno pri mlajših starostnih skupinah, saj se lahko razvije v vnetje ušes in pljučnice. Pred gripo pa niso varni niti starejši.

Čeprav se akutne okužbe dihal pojavljajo preko celega leta, pa običajno število obolelih doseže vrhunec v januarju ali februarju. "Vzrokov je lahko več - po eni strani se spreminjajo okoljski dejavniki, ki omogočajo boljše preživetje mikrobov v okolju, pa tudi možnost prenosa se poveča, saj se predšolski otroci in šolarji ponovno intenzivno družijo," pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Delež cepljenih proti gripi je v sezoni 2018/2019 v primerjavi s predhodno sezono povišal, proti gripi se je cepilo 4,5 % slovenskega prebivalstva, v primerjavi s predhodno sezono, ko se je cepilo 4,1 % prebivalstva, navajajo na NIJZ. Foto: Reuters

Povpraševanje po maskah desetkrat večje od lani

Zaradi strahu oziroma preventive pred gripo in drugimi prehladi se je v lekarnah močno povečalo tudi povpraševanje po zaščitnih maskah. Kot so nam pred časom povedali v Lekarni Ljubljana, je povpraševanje po zaščitnih maskah v zadnjih dneh desetkrat večje kot v enakem obdobju lani. "V določenih enotah je zaloga pošla, vendar je mogoče za zdaj še naročiti nove maske," so odgovorili na vprašanje, ali je v določenih enotah res že zmanjkalo zaščitnih mask.

Foto: Getty Images

Na UKC Ljubljana pa medtem opozarjajo, da je uporaba zaščitnih mask smiselna v čakalnicah, zdravstvenih domovih in v primeru, ko pride posameznik na pregled ali na urgenco. Ob tem Tatjana Mrvič, vodja službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, dodaja, da zaščitna maska ščiti do dve uri, če jo ima posameznik nenehno na sebi, takoj, ko jo sname, pa je za v smeti.

Osebna higiena ključna za preprečevanje bolezni

Najbolj učinkovita zaščita pred gripo je cepljenje. Brez cepljenja pa se gripi lahko izognemo z vzdrževanjem dobre telesne kondicije, uživanjem zdrave hrane z veliko sadja in zelenjavo, izogibanjem zaprtim prostorom, pogostim umivanjem rok ter dobrimi higienskimi navadami (ne delite osebnih predmetov, kot so zobne ščetke, ne pijte iz istega kozarca, ne uporabljajte istega jedilnega pribora).

Kaj sploh je gripa in kako jo prepoznamo? Gripa je pravzaprav akutna virusna bolezen dihal, ki se kaže z zelo tipičnimi simptomi:

- močno povišana telesna temperatura (pogosto doseže celo 39 stopinj Celzija ali več),

- bolečine v mišicah in kosteh,

- mrazenje in huda izčrpanost,

- glavobol,

- bolečine v grlu,

- zamašen nos,

- suh, dražeč kašelj.

