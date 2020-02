Zaradi epidemije skoraj vojno stanje, zmanjkalo tudi priljubljenega sirupa #video

Ambulante pokajo po šivih. Epidemija gripe, ki je najprej zdesetkala vrtce, potem pa še šole, se vse pogosteje zapleta ravno pri otrocih, pravijo zdravniki. Razvije se lahko v vnetje ušes in pljučnice.

Sirup, ki ga starši za zbijanje vročine najpogosteje kupujejo, naj bi v lekarne dostavili šele 20. marca, so poročali v oddaji Planet 18.

V letošnji sezoni gripe so najprej zbolevali vrtčevski otroci, od januarja so na udaru še šole. Dnevno posamezen pediater pregleda namesto običajno v tem času 20, 30 celo do 100 otrok. Otroci so v tej sezoni gripe zelo prizadeti, opažajo pediatri. Visoka vročina 39, 40 stopinj Celzija lahko traja teden dni. So vrtoglavi, imajo nočne more, so nemirni.

Zdravniki pišejo bolniško za bolniško

Zdravniki ocenjujejo, da je letos bolnih petkrat več otrok kot v običajni sezoni gripe. Verjetno je tudi zato v lekarnah zmanjkalo najbolj priljubljenih sirupov za zbijanje vročine, calpola in dalerona. A brez skrbi, alternative so, pomirjajo, med drugim svečke paracetamol.

Zakaj je gripa tako močno udarila prav pri mlajših, ne vedo, predvidevajo pa, da sev, ki prevladuje, napade bolj otroke. Najbolj priljubljen sirup naj bi bil v lekarnah na voljo 20. marca. Stroka pa še vedno kliče k cepljenju proti gripi. Letos je resnično presenetila – zdravniki pišejo bolniško za bolniško. Stroški odsotnosti z dela bodo to sezono enormni, so še poročali na Planetu.

