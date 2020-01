Sezona gripe: bolnišnice so polne, vrhunec šele prihaja #video

Napol prazne šole in vrtci, v klopeh je le vsak tretji učenec, zdaj pa obiske prepovedujejo tudi v bolnišnicah po vsej Sloveniji. Zaradi gripe in drugih virusov iz dneva v dan vse več ljudi ostaja doma, vrhunec obolenj pa šele prihaja. V lekarnah naj bi že zmanjkovalo zdravil za zniževanje telesne temperature. Bolnišnice so prezasedene, sprejem obolelih, poleg najmlajših do 14 let so to najpogosteje starši in učitelji, so zato omejili le na nujne primere. Kmalu bodo na udaru tudi starejši, napovedujejo.