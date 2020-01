Od tisoč učencev jih je zaradi bolezni doma kar štiristo #video

Če se te dni sprehodite po slovenskih šolah, boste našli prazne učilnice. V razredih, kjer je ponavadi pri pouku okoli 25 učencev, zdaj pouk obiskuje le vsak drugi ali tretji. Sezona gripe je skoraj na vrhuncu, učence pa so zdesetkale tudi druge virusne okužbe. Na nacionalnem inštitutu mirijo, da je to v tem obdobju povsem normalno. Najhuje je v Grosupljem, ste nam sporočili starši. Od več kot tisoč učencev jih zaradi bolezni doma ostaja okoli štiristo.

Mir na hodnikih in prazne šolske klopi. V slovenskih osnovnih šolah je trenutno precej odsotnih učencev. V Osnovni šoli Louisa Adamiča v Grosupljem tako manjka približno tretjina šolarjev. Kot je povedala ravnateljica Janja Zupančič, je trenutno odsotnih 27 odstotkov učencev. Bacili in bolezni se hitro prenašajo, zato so na bolniškem dopustu tudi nekateri učitelji. A ravnateljica je dejala, da stanje z zaposlenimi ni tako pereče, se pa včasih zgodi tudi to, a se takrat organizirajo drugače.

Med otroki se bolezen hitro širi

Osnovna šola Louisa Adamiča še zdaleč ni osamljen primer. V Zdravstvenem domu Grosuplje pravijo, da gripa in dihalne bolezni v postelje polagajo učence iz vseh osnovnih šol v občini. "Zelo hitro zbolevajo, med otroki se bolezen zelo hitro širi, prej kot v enem tednu je manjkalo 40 odstotkov otrok v nekaterih razredih," je dejala zdravnica Štefka Zaviršek.

Vrhunec šele prihaja

Opazno povečanje obolelih se je začelo pred dobrim tednom, a vrhunec bolezni šele prihaja. Starše pozivajo, naj otroci ob prvih znakih bolezni ostanejo doma. Z obiskom zdravnika pa naj počakajo, saj je zdravstveni dom trenutno preobremenjen. Do zdravnika naj pridejo, če se pojavi težko dihanje, hud glavobol, ki ne mine po običajnih zdravilih, in če visoka telesna temperatura traja več kot štiri dni.

Na nacionalnem inštitutu za javno zdravje pravijo, da je obolelost šoloobveznih otrok opazno povečana v vseh slovenskih regijah. Ali je letos zbolelo več ljudi, bo znano šele na koncu sezone. Iz ljubljanskega kliničnega centra so nam sporočili, da je na oddelku za gripo zasedenih vseh 24 postelj. Pravijo, da je tudi infekcijska klinika popolnoma zasedena, tako pa je sicer vedno v takem obdobju.