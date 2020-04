Porodnice, okužene s koronavirusom, bodo s pomočjo Telekoma dobile novo posteljo

Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna bo s pomočjo donacije Telekoma Slovenije v višini 20 tisoč evrov dobila novo sodobno porodno posteljo, ki bo namenjena porodnicam, ki so okužene oziroma imajo sum na okužbo s covidom-19.

Postojnska porodnišnica, ki je največja v zahodni in južni Sloveniji ter četrta največja porodnišnica v državi, v kateri je v lanskem letu rodilo več kot 1500 mamic, je odprla posebno porodno sobo za porode nosečnic s sumom ali z dokazano okužbo s covidom-19, zanjo pa potrebuje novo sodobno porodno posteljo in drugo opremo.

Sredstva za nakup je Telekom Slovenije doniral v okviru humanitarne akcije Slojenčki, ki je namenjena zbiranju sredstev za obnovo opreme porodnišnic in medicinskih aparatov za novorojenčke.

Izredne okoliščine zahtevajo drugačno organizacijo

Donacije se je razveselila izr. prof. dr. Nataša Tul Mandić, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva v porodnišnici Postojna, in predsednica Društva Slojenčki, ki je ob tem poudarila, da "izredne okoliščine, ki jih je prinesel novi koronavirus, zahtevajo drugačno organizacijo predvsem pri porodnicah, ki so okužene oziroma pri njih obstaja sum na okužbo s covidom-19. V takšnem primeru moramo namreč dodatno poskrbeti za varnost tako mamic in novorojenčkov kot zdravstvenega osebja, ki pri porodu sodeluje. Zato je ta porodna soba povsem ločena od ostalega dela porodnišnice in zanjo potrebujemo dodatno opremo."

V okviru humanitarne akcije Slojenčki je Telekom Slovenije v zadnjih dveh letih Porodnišnici Ljubljana doniral CTG-aparat za spremljanje razvoja dvojčkov, v lanskem letu pa Oddelku za perinatologijo UKC Maribor in Bolnišnici za ženske bolezni in porodništvo Postojna sodobna CTG-aparata, ki omogočata, da lahko zdravniki v času nosečnosti in poroda natančno spremljajo delovanje plodovega srca in aktivnosti maternice, kar je zelo pomembno za pravilno vodenje nosečnosti in poroda.

Operater želi prispevati svoj delež k zaustavitvi virusa

Kot nacionalni operater, vpet v okolje, v katerem deluje, želi Telekom Slovenije tudi prek družbeno odgovornega ravnanja prispevati svoj delež k zaustavitvi širjenja novega koronavirusa.

Tako je takoj ob razglasitvi epidemije sredstva v skupni višini 40 tisoč evrov za nakup zdravstvene opreme, ki je potrebna za zdravljenje bolnikov s koronavirusom, doniral tudi UKC Ljubljana in UKC Maribor.

Skupaj s strokovnjaki UKC Ljubljana je razvil telemedicinsko rešitev za spremljanje bolnikov s koronavirusom na daljavo, več kot 70 domov za starejše po vsej Sloveniji pa opremil z mobiteli in brezplačnimi storitvami za klicno in videokomunikacijo oskrbovancev s svojimi bližnjimi.