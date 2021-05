Popolna posteljnina in skrivnosti, kako jo izbrati

Oglasno sporočilo

Vprašajte kateregakoli notranjega oblikovalca in odgovor bo isti: pri izbiri postelje in posteljnine ne bi smeli varčevati. To bi bilo enako, kot da se približno osem ur na dan oblečete v pikajoča, obrabljena oblačila, ki ne dihajo, in pričakujete, da se boste v njih počutili odlično.

Na to, kako se počutimo v postelji, ter to, kakšen je naš spanec, vpliva mnogo dejavnikov, eden izmed njih je tudi posteljnina, še posebej material, iz katerega je narejena.

Različne študije so pokazale, da ljudje, ki se vsako jutro zbudijo spočiti, zaradi udobne posteljnine:

postiljajo posteljo,

so srečnejši in bolj produktivni,

se držijo proračunov

in imajo bolj miren spanec kot tisti, ki tega ne delajo (saj veste, kdo ste). ;)

Obstajajo celo specialisti za spanje, katerih glavni namen je, da nas naučijo tega načela.

Zakaj se ne bi spočiti in naspani ter v čudoviti posteljnini zbujali tudi vi?

Ko gre za dober spanec, je lahko vaša posteljnina eden izmed glavnih dejavnikov, odgovornih zanj. Ker v postelji preživite kar tretjino svojega življenja, je pomembno, da izberete kakovostno posteljnino, ki vas bo prav vsak večer mirno zazibala v mirne sanje ter vam ponujala udobje, ki si ga zaslužite.

Ampak svet posteljnin je izjemno velik in poln različne terminologije, imen in žargona, kar lahko zmede marsikoga, ki v tej temi ni poučen. Če potrebujete malce pomoči in niste prepričani, kaj pomenijo različni materiali in na kaj morate paziti pri izbiri, berite dalje!

Naša Minu.si strokovnjakinja za spanje Nika bo odgovorila na vsa vprašanja, ki so se vam kadarkoli porodila med izbiranjem posteljnine.

Naši TOP nasveti za izbor POPOLNE POSTELJNINE:

1. Material

Izbira materiala je izjemno pomembna, saj je razlika med naravnimi materiali in sintetičnimi velika. Večina posteljnine običajno spada med kategorije bombažna posteljnina, svilena posteljnina ali volnena posteljnina. Kot pravi Nika, so "vsa naravna vlakna zračna in s tem pomagajo uravnavati telesno temperaturo". Imajo pa posebne funkcije, ki jih lahko določite glede na svoje želje.

Materiali, kot so bombaž, svila in volna, so naravni, zato potrebujejo tudi malce več skrbnosti pri vzdrževanju, da vam bodo služili mnogo let. Posteljnine in rjuhe pa so na voljo tudi iz mikrovlaken, micropercala in podobnih sintetičnih vlaken, ki jih večinoma mešajo še z naravnimi.

2. Upoštevanje sezone/letnega časa pri izboru posteljnine

Prvo merilo, ki ga je treba upoštevati pri izbiri posteljnine, je letni čas oziroma sezona, v kateri jo boste uporabljali. Vrsta tkanine, ki jo izberete, določa toploto in udobnost vaše posteljnine. Število odej in pregrinjal, ki jih položite na posteljo, je popolnoma vaša odločitev. Da bo posteljnina pozimi mehka in topla ali pa boste v postelji želeli imeti najbolj toplo noč, ko je zunaj hladno, vam priporočamo izbiro flanelaste posteljnine. Bombažna posteljnina je odlična izbira za poletne mesece, saj diha in se v njej ne boste tako potili. Čeprav jo lahko uporabljate tudi v drugih letnih časih. Ne pozabite pa na svileno posteljnino, ki jo lahko uporabljate vse leto. Svilena tkanina je odličen prevodnik toplote in vas bo poleti hladila, pozimi pa grela.

3. Potiski in barve posteljnine

Čeprav "pravega" potiska ni, saj je to popolnoma osebna preferenca, pa vseeno svetujemo, da upoštevate notranjost svojega prostora in temo dekorja. Občutek in udobje, ki ju prinaša vaša posteljnina, sta nedvomno pomembna, vendar je treba upoštevati tudi njen videz, saj je posteljnina po navadi tista zadnja pika na i, ki dopolni podobo vašega spalnega prostora. Zato, ne glede na to, ali so vam všeč večji potiski, živahne ali umirjene barve, enobarvne posteljnine, poskrbite, da se ujemajo z vašim notranjim prostorom. Upoštevajte barvno paleto svoje sobe skupaj s tapetami ali dodatki na stenah, da ustvarite lep kontrast s posteljnino. Na Minu imate res izjemno širok izbor motivov in vzorcev posteljnin, kjer zagotovo najdete pravo posteljnino za svoj bivalni prostor.

4. Vzdrževanje posteljnine

Ključno pri izbiri posteljnine pa je tudi vzdrževanje. Želimo, da je ta preprosta za vzdrževanje in nego. Vsekakor bodite pozorni na vrsto materiala, saj je pri posteljnini iz mešanih materialov vzdrževanje lažje. So manj občutljive na visoke temperature pri pranju in sušenje v sušilnem stroju. Nekoliko več pozornosti pa potrebujejo naravni materiali, kot je na primer svila. Ti zahtevajo večjo previdnost in nego pri pranju, saj so svilene niti veliko bolj občutljive kot drugi naravni materiali.

Material je pri izbiri ključen tudi za ljudi z alergijami in občutljivo kožo.

Najboljše posteljnine za tiste, ki imajo težave z alergijami, pa so tkanine, ki so tesno tkane, kot na primer 100-odstotni bombaž in mikrovlakna, saj zaradi tesnejšega načina tkanja zadržita pršice in prah pred tem, da bi se zadrževale na vaši posteljnini. Pomembno pa je tudi to, da lahko tkanino operete na visokih temperaturah, saj tako uničite vse pršice in prah, ki lahko negativno vplivajo na stanje vaše alergije.

V posteljnino Minu vložimo veliko časa in jo skrbno izbiramo zato, da bi bilo zadovoljstvo naših strank največje. Vsakodnevno se trudimo, da v vaš dom vnesemo najkakovostnejšo posteljnino, saj je dober spanec temelj za kakovostno življenje. Vabimo vas k ogledu največje ponudbe posteljnin v Sloveniji, kjer boste našli posteljnino za vsako posteljo in vsak okus.

Da se boste spočiti in v udobni posteljnini zbudili tudi vi, vam ob uporabi kode: POSTELJNINA10 na Minu.si podarjamo 10-odstotni popust na vse posteljnine.