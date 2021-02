Po svetu začeli postavljati samopostrežne avtomate s hitrimi testi na novi koronavirus #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V New Yorku so postavili prvi samopostrežni avtomat s kompleti za domače testiranje na novi koronavirus.

Podjetje Wellness 4 Humanity je predstavilo avtomat, ki je podoben tistemu s hrano in pijačo, le da ta uporabnikom ponuja komplete, s katerimi lahko kar sami doma naredijo hitri test na novi koronavirus. PCR-testi za slino so 99-odstotno natančni, medtem ko so hitri antigenski testi 97,4-odstotno natančni, pravijo v podjetju.

En komplet stane 119 dolarjev (okrog 98 evrov) in ga v ZDA lahko krije zdravstveno zavarovanje.

Raziskovalci z inštituta Memorial Sloan Kettering Cancer Center so podprli tovrstne avtomate in za ameriške medije dejali, da je samotestiranje sline enako natančno kot bris iz nosu, poleg tega pa je že več strokovnjakov dejalo, da lahko takšne rešitve pomagajo pri zajezitvi virusa.

Ideja avtomatov pomeni preskok dolgih vrst

Nakup testa poteka tako, da se prek spleta opravi nakup, na avtomatu se skenira prejeta črtna koda, komplet testa pa se prevzame v predalu avtomata. V kompletu so vsi pripomočki in navodila, kako si odvzeti vzorec sline. Po končanem testu uporabnik vse skupaj zapakira nazaj v škatlico in komplet pusti na zbirnem mestu FedExa, ali jim ga pošlje brezplačno. Rezultate prejme prek elektronske pošte v 48 urah.

"Naš načrt je, da bi v naslednjih treh do šestih mesecih postavili tisoč avtomatov po vsej Ameriki," je dejal soustanovitelj podjetja Pavel Stuchlik. Postaviti si jih želi ob podzemnih železnicah, v trgovinah, nakupovalnih centrih in letališčih, saj bi se oseba s tem izognila dolgim vrstam, ki nastajajo ob odvzemu brisa.

Ravno to je bila glavna ideja Stuchlika, ki pravi: "Dati vsem možnost testiranja. Naša glavna demografska skupina so ljudje, ki se morajo vrniti na delo in bi radi šli na glasbene festivale ali kakršnakoli srečanja."

Podobne avtomate so postavili že v Hongkongu in Veliki Britaniji.