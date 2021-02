Z Brnika prvi letošnji čarterski let, okoli 180 ljudi leti na Tenerife

V družbi Fraport Slovenija, ki upravlja z ljubljanskim letališčem, so za STA navedli, da bo čarterskih letov v zimski sezoni še nekaj, je pa odhod na Tenerife, kar se turističnih potovanj tiče, zaenkrat edini. Potniki se bodo sicer s španskega otoka ob severozahodni obali afriške celine vrnili prihodnjo soboto.

Zanimanja za Kanarske otoke je bilo ogromno

Potniki na današnjem letu na Kanarske otoke tja letijo z več agencijami. V Kompasu so za STA zapisali, da so bila prosta mesta prodana v nekaj dneh, kar po njihovi oceni kaže na to, da si ljudje želijo potovati. Tudi v Palmi, organizatorju leta, so za STA navedli, da je bilo povpraševanja ogromno.

"Nova normalnost" potovanj je po zagotovilih Kompasa povezana z vsemi varnostnimi protokoli, ki so v veljavi v posameznih državah glede na trenutne epidemiološke razmere. Vendar pa stranke, ki želijo potovati, vse te ukrepe z razumevanjem jemljejo na znanje in jih seveda tudi v celoti upoštevajo, pravijo v agenciji.

Foto: STA

Kdor si želi potovati, je pripravljen sprejeti vse ukrepe

V Palmi so za STA zapisali, da so ljudje željni potovanj. Zato tiste, ki pri njih povprašujejo po turističnih paketih, koronske omejitve ne odvračajo od potovanja in so pripravljeni sprejeti vse ukrepe, ki jih vstopna država zahteva. Podobno menijo v Kompasu, kjer dodajajo, da se bomo morali na nekatere zahteve navaditi, če bomo želeli potovati.

V agenciji Relax so medtem za STA navedli, da koronske omejitve in zahteve zaenkrat še delujejo odvračilno pri odločitvah turistov, vendar pa so vsi v pričakovanju bistvenega izboljšanja razmer, ko bodo odpravljene. Upajo, da se bo to zgodilo čim prej.

Slovenci že razmišljajo o poletju in morju

V Relaxu pravijo, da so trenutno njihove poslovalnice še zaprte, beležijo pa na spletu iz dneva v dan rast povpraševanja za turistične pakete v tujini. Razlog vidijo v trendu upadanja okužb ter v bližajočih se spomladanskih praznikih in poletju.

Foto: Getty Images

Največ zanimanja je trenutno po klasičnih destinacijah v Sloveniji, na Hrvaškem in drugod po Evropi oz. Sredozemlju, obenem pa tudi po bolj eksotičnih krajih, kot so Združeni arabski emirati, Sejšeli, Maldivi, Zanzibar in Karibsko otočje. Za poletje ostaja v ospredju jadranska obala, najbolj priljubljene sredozemske destinacije, raste pa tudi povpraševanje po bolj eksotičnih krajih in slovenskih turističnih ciljih.

Veliko Slovencev je to sezono smučalo na Jahorini

V Kompasu navajajo, da trenutno beležijo velik interes potrošnikov, predvsem za toplejše destinacije, kot so Kanarski otoki, Zanzibar in Maldivi, potniki pa se odločajo bolj v zadnjem hipu, ko lahko že predvidijo pogoje potovanja na določeno destinacijo. V Palmi prav tako omenjajo zanimanje za Maldive, Dubaj, Mehiko in Zanzibar, veliko Slovencev je po njihovih navedbah odšlo na smučanje na Jahorino nad Sarajevom.

Foto: Getty Images

Agencije zagotavljajo, da se kljub negotovosti na intenzivnejše spomladanske in poletne mesece pripravljajo kot običajno in da so vsak trenutek pripravljene izvesti vsa razpisana potovanja in počitnice, pod pogoji, ki so zapisani v samih programih in upoštevajoč vse zahteve in protokole in ukrepe glede zajezitve epidemije. Stalno tako potekajo preverjanja, priprave so zahtevne. "Načrtujemo dolgoročno, odločamo se kratkoročno. Varnost in zdravje naših potnikov sta vedno na prvem mestu," so aktivnosti strnili v Kompasu.

V Palmi se zavedajo, da lahko pride tudi do zapletov in pravijo, da bodo potnikom nudili vso potrebno pomoč. V primeru paketnih potovanj poskrbi za vrnitev potnikov organizator, torej agencija, so zagotovili.

MZZ: Potovanja preložite na čas, ko bodo epidemiološke razmere ugodnejše

Na zunanjem ministrstvu oz. v slovenski konzularni mreži medtem pozivajo k previdnosti in Slovencem priporočajo, da se potovanju v tujino, če je le mogoče odpovejo ali ga preložijo na čas, ko bodo epidemiološke razmere ugodnejše. Opozarjajo tudi, da se ne bodo mogli ukvarjati s tistimi, ki bodo med takimi potovanji nasedli, obtičali ali se jim bo potovalni načrt zaradi odločitev držav spremenil.