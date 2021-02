Na Dunaju hitri testi kar v kavarni: med čakanjem na rezultat popiješ kavo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V eni od številnih dunajskih kavarn so se odločili za inovativen pristop k pospeševanju prodaje: v lokalu je zdaj mogoče opraviti hitri test na koronavirus.

Tako kot v Sloveniji so tudi v Avstriji gostinski lokali zaprti, hrano in pijačo lahko ponujajo le prek dostave na dom ali prevzema. Da bi pritegnili stranke, se seveda trudijo na najrazličnejše načine, eden bolj inovativnih je primer dunajske kavarne Siebenbrunnen, kjer je lastnik odprl točko za hitro testiranje na koronavirus.

Zamisel kavarne v peti dunajski četrti je preprosta: stranke se naročijo, pridejo na test, nato pa s kavo v roki in med 15-minutnim sprehodom po soseski počakajo na rezultat.

Das 1. Corona Testcafe Österreichs Die Vorbereitungen sind im vollen Gange! Posted by Maria Rosa Siebenbrunnen Kaffee on Wednesday, February 17, 2021

Pri Siebenbrunnenu pravijo, da so prva kavarna s koronatesti v Avstriji, ob tem pa so za avstrijske medije pojasnili, da testov seveda ne opravljajo sami - v pravi sosedski maniri so jim na pomoč priskočili zaposleni v bližnji lekarni.