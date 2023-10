Po čem se Slovenci vse bolj zgledujemo po Fincih?

Kako bi se po napornem delovnem dnevu najraje sprostili v udobju lastnega doma? Če spadate med ljubitelje savn, je to zagotovo ena izmed domiselnih rešitev. Obiskovanje savn ima dolgo tradicijo, ki sega celo v pradavnino, in je danes eno izmed najbolj priljubljenih metod sprostitve in ohranjanja dobrega počutja. Od izvora na severnih območjih do sodobnih oblik savn v naših domovih so blagodejni učinki savn znani že stoletja. Zdaj si svojo oazo sprostitve, zdravja in užitkov lahko ustvarite kar v udobju lastnega doma.

Uporaba savn je danes močno prisotna v mnogo kulturah. Skozi zgodovino so bile savne sestavni del zdravja, dobrega počutja in celo družbenih praks. Z vstopom električnih savn na trg pa se vse več ljudi odloča za postavitev savne v svoj dom.

Kako izbrati pravo savno?

Pri izbiri prave savne je pomembno ločiti med različnimi tipi, ki so povezani z vlago. Suhe savne, zgrajene iz lesa in s kamni v notranjosti, omogočajo, da s polivanjem vode po kamnih ustvarjate dodatno količino pare, kar poveča vlažnost. Te savne so odlična izbira za prav vsak dom. Podobno delujejo tudi infrardeče savne, ki uporabnika segrevajo z enakomerno razporejenimi infrardečimi lučmi. Medtem so parne savne obložene s ploščicami in se segrevajo z vročo paro.

Z vstopom električnih savn na trg je postavitev savne v dom postala izjemno priljubljena izbira za vse več ljudi. Poznavanje različnih tipov savn vam bo v pomoč pri izbiri optimalne savne za vaš dom, ki bo ustrezala vašim potrebam in željam. Ne glede na to, za katero se odločite, vam bo domača savna prinesla vrsto pozitivnih učinkov in obogatila vaše življenje.

Podjetje Sanotechnik je eno vodilnih distributerjev kopalniške opreme v Evropi. Njihov prodajni program zajema kabine za prhanje, masažne in parne kabine, kopalne kadi in kadi za prhanje, masažne kadi, masažne bazene, savne , kopalniško pohištvo in ogledala, armature in kopalniške dodatke. Med izdelki boste našli takšne, ki so prilagojeni vašemu okusu, potrebam in tudi finančnim zmožnostim.

Vedno več Slovencev se zgleduje po skandinavskih državah, še posebej Fincih, za katere ocenjujejo, da naj bi savno imel vsak drugi prebivalec1.

Razumeti, kaj pomeni biti Finec, pomeni razumeti, kaj je savna. Starši otroke že v rani mladosti poučijo o obnašanju v savni in to postane del njihovega življenja. Finci verjamejo, da brez savne ne bi bilo Finske in da je savna del finske DNK.2

Pravilna uporaba savne

Savna prinaša sprostitev in koristi za dobro počutje, vendar je ključno upoštevati njeno pravilno uporabo. Pred vstopom v savno si vzemite čas za prhanje in vanjo vstopite brez oblačil, ki so hkrati nehigienična in ovirajo učinkovitost delovanja savne. Namesto tega vzemite s seboj svežo brisačo, ki jo uporabite za sedenje, da ohranite čistočo lesenih površin.

Vstopite in izstopite hitro, da ne spremenite temperature v notranjosti. Pred prilagajanjem nastavitev temperature ali količine pare se je smiselno posvetovati z drugimi uporabniki savne, da dosežete skupen dogovor glede vročine in pare.

Savnanje naj bo postopno in z razumnimi intervali, običajno od deset do 15 minut. Začetniki naj začnejo s krajšimi intervali, nato pa postopoma povečujejo čas. Vsekakor pa poslušajte svoje telo in savno v primeru slabega počutja zapustite.

Pred vstopom v savno spijte kozarec vode, da preprečite dehidracijo. Uživanje alkohola nikakor ni primerno pred savnanjem. Izogibajte se tudi prevelikim količinam zaužite hrane, saj bi želodec med savnanjem lahko povzročil neprijetne občutke.

Po finski tradiciji med intervali savnanja sledi ohlajanje. Lahko se ohladite pod hladno prho, tisti bolj pogumni pa se pozimi lahko uležejo v sneg na domačem vrtu. Razmislite pa lahko tudi o lastnem bazenu.

Podjetje Sanotechnik ima v svoji ponudbi tudi kakovostne, klasične, preproste in učinkovite masažne bazene za splošno rabo, pa tudi luksuzne bazene, namenjene razvajanju ali sproščanju za tiste, ki zahtevajo nekaj več. Masažni bazeni so na voljo v vseh oblikah in velikostih ter s številnimi dodatnimi funkcijami. To pomeni, da lahko bazen povsem prilagodite svojim željam. Morda želite velik prostor, kjer bo lahko uživala vsa družina in se boste s prijatelji zabavali ob priljubljeni glasbi, ali pa morda majhen intimen kotiček z romantično LED-osvetlitvijo – v ponudbi boste našli takega po svojem okusu, celo takšnega, ki vam poleg razvajanja zagotavlja prostor za plavanje.

Kako lahko svoj dom spremenite v popolno destinacijo za sprostitev in užitek v vsakem letnem času, si preberite tukaj:

Savnanje prinaša številne pozitivne učinke za zdravje, vendar ni primerno za vsakogar. Preden se podate v savno, je pomembno upoštevati nekaj previdnostnih ukrepov, v primeru zdravstvenih težav ali slabše fizične kondicije pa se je ključno posvetovati z zdravnikom.

Toplota je enostavno zdrava

Od prazgodovinskih časov je bila toplota eno izmed najmočnejših naravnih metod, ki so jih ljudje uporabljali za izboljšanje počutja, lajšanje različnih zdravstvenih težav ter blaženje bolečin v mišično-skeletnem sistemu.

Ena izmed posebej učinkovitih oblik toplote je infrardeče sevanje, to predstavlja večino energije, ki jo oddaja sonce. Infrardeče sevanje se od drugih oblik toplote razlikuje po tem, da telo ogreva od znotraj navzven. Ta edinstvena lastnost omogoča, da doseže globlje plasti telesa in tako učinkovito pomaga spodbuditi krvni obtok, pospešiti metabolizem in okrepiti imunski sistem.

Zagovorniki infrardečih savn pravijo, da toplota v infrardeči savni prodre globlje. To pa omogoča intenzivnejše potenje pri nižji temperaturi in daljše zadrževanje v savni. Če so visoke temperature tradicionalne savne preprosto previsoke za vas, lahko infrardeča savna ponudi prednosti savnanja brez ekstremne vročine.

Za celostno dobro počutje lahko toploti dodamo še druge oblike sprostitve in zdravega načina življenja, kot so uravnotežena prehrana, telesna aktivnost in redna skrb za duševno zdravje.

Luksuz zdaj dosegljiv v vsakem domu

Dandanes se lahko marsikdo pohvali s svojo lastno savno, saj so montaže postale izjemno enostavne, cene domačih savn pa dostopnejše. Med najbolj priljubljenimi so finske in infrardeče savne, ki so na voljo v različnih oblikah in velikostih. Izbirate lahko med kvadratnimi ali kotnimi savnami, ki so lahko velike ali majhne, kar omogoča prilagajanje glede na razpoložljiv prostor.

Edina zahteva za montažo savne je električni priključek, kar pomeni, da jo lahko postavite v praktično katerikoli prostor, ki ima električno napeljavo. Če ste še vedno v dvomih glede primerne lokacije v vašem domu, vam ponujamo nekaj idej: postavite jo lahko v shrambo, pohodno omaro, kopalnico, klet, garažo, celo na podstrešje.

Če še razmišljate o tem, kako bi izboljšali kakovost svojega doma in življenja, je savna zagotovo odlična izbira, saj vam omogoča luksuzno doživetje udobja in sprostitve v vašem lastnem domu.

