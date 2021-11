Odkrili največji krompir na svetu, iz njega bo nastala vodka

Colin in Donna Craig-Brown z Nove Zelandije sta nič hudega sluteč plela svoj vrt, ko je Colin z motiko tik pod površjem tal zadel ob nekaj trdega. Ko je pokleknil in začel kopati okrog neznanega predmeta, je razmišljal, ali ni to ogromna goba prašnica. Odtrgal je delček in ga poskusil - krompir! "Nisva mogla verjeti, bil je preprosto ogromen," razlaga Donna.

Pa ne samo ogromen, verjetno je to največji krompir, kar so jih kdaj odkopali. Ko ga je par odnesel v svojo garažo in postavil na tehtnico, je ta pokazala neverjetnih 7,9 kilograma. To je enako teži vreče običajnega krompirja ali celo majhnega psa.

Candidate for biggest potato ever weighs a whopping 17½lb https://t.co/TISUfc8VOi — Daily Mail Online (@MailOnline) November 4, 2021

Orjaški krompir je hitro postal atrakcija njune male kmetije. Dobil je celo ime. Poimenovali so ga Doug, Colin pa mu je naredil majhen voziček, s katerim ga prevaža naokrog. "Nadeli smo mu klobuk in ga peljali na sprehod, da dobi malo sonca," je povedal. "Vse skupaj je prav zabavno, neverjetno, kaj ljudi razveseli."

Par je krompir že prijavil pri Guinnessovi knjigi rekordov. Rekord za najtežji krompir je bil sicer postavljen leta 2011, tisti krompir pa je tehtal manj kot pet kilogramov. Zakonca Craig-Brown zato računata, da ga bosta presegla. Če bo krompir le ostal cel do prihoda komisije. Sčasoma je namreč začel gniti in izgubljati težo, zato sta ga spravila v zamrzovalnik. A njegova zgodba še ni končana. Ljubiteljski pivovar pravi, da ga bo kmalu spremenil v krompirjevo vodko.

Preberite še: