Kam po odličen slovenski krompir?

Slovenci vedno bolj cenimo domačo hrano, saj se dobro zavedamo, da s tem podpiramo lokalno okolje in slovenske kmete, ki v trenutni situaciji še bolj potrebujejo našo pomoč. Splet okoliščin v preteklem in tekočem letu je namreč zamajal ustaljene navade, vplival pa je tudi na slovenske kmete, ki že dolga leta skrbno pridelujejo domač krompir.

Zaradi ukrepov za zaustavitev širjenja virusa covid-19 pridelka niso mogli prodajati gostinskim obratom ter šolam in vrtcem, na slabšo prodajno sezono pa je vplivalo tudi zaprtje turizma po celotni državi. Njihove shrambe so tako ostale polne odlične letine, kmetje pa so ostali zaskrbljenih misli. Kako jih lahko skupaj podpremo?

Skrb za lokalno okolje v središču

Slovenske pridelovalce lahko podpremo z nakupom njihovega krompirja, ki ga nudijo tudi v Sparu. Pri trgovcu nenehno širijo ponudbo slovenskih pridelkov, za veliko izbiro pa so poskrbeli tudi v današnjih težkih časih.

Na policah trgovin SPAR in INTERSPAR tako najdete izjemno izbiro slovenskega krompirja, ki slovi po odlični kakovosti. Izbirate lahko med mnogimi vrstami krompirja: takšnim, ki je primeren za kuho, pečenje, praženje in celo za pripravo sladic. Na ta način trgovec pomaga lokalnim kmetom, kupcem pa omogoča dostop do lokalno pridelane hrane. V Sparu tako potrjujejo vodilo, ki ga postavljajo v središče delovanja, in jih vodi tudi v času epidemije: skrb za skupnost je na prvem mestu.

Odkrijte svežino domačih dobrot

Razlog za izbiro domačega pa ni le podpora lokalnega okolja, ampak tudi svežina, ki jo ponuja lokalno pridelana hrana. Kratke dostavne poti zaradi hitrega časa prevoza nudijo svežino pridelkov, saj je lahko prevoz hrane iz oddaljenih lokacij časovno velik zalogaj – to pa se pozna tudi na sami kakovosti. Ravno zato nam izbira slovenskih izdelkov nudi neprekosljivo svežino.

Skupaj podprimo slovenske pridelovalce krompirja in podprimo domače okolje ter slovensko kakovost. Z ljubeznijo pridelan domač krompir vas že čaka v trgovinah INTERSPAR in SPAR, za 10 kilogramov krompirja pa odštejete 2,99 €*. Še več o slovenskem krompirju si lahko preberete tukaj.

