Razkrili, kako pripravljajo najdražji ocvrti krompirček na svetu #video

V newyorški restavraciji so se s porcijo krompirčka, ki stane 200 dolarjev, vpisali v Guinnessovo knjigo rekordov. Zdaj so razkrili, kako ga pripravijo.

Ocvrti krompirček "Creme de la Creme", kot so jed poimenovali v newyorški restavraciji Serendipity 3, je v Guinnessovo knjigo rekordov zapisan kot uradno najdražji ocvrti krompirček na svetu: porcija tega krompirčka, ki velja za prilogo, ne za glavno jed, stane 200 ameriških dolarjev oziroma 170 evrov.

Vodja kuhinje v restavraciji Serendipity 3 Frederick Schoen-Kiewert je pred kratkim Reutersu razkril, kako prestižni krompirček pripravljajo. "Krompirček je trikrat toplotno obdelan," je pojasnil, "najprej ga blanširamo v mešanici šampanjca Dom Perignon in kisa, narejenega iz šampanjca."

"Po blanširanju ga ohladimo, nato prvič ocvremo v maščobi, segreti na 160 stopinj Celzija, ga spet ohladimo in za konec ocvremo še v maščobi, segreti na 190 stopinj Celzija. Tako dobimo krompirček s hrustljavo skorjico in puhasto notranjostjo," je povedal kuharski mojster.

Vse sestavine, ki jih uporabijo za najdražji ocvrti krompirček na svetu. Foto: Reuters

Za cvrtje ne uporabljajo običajnega olja, temveč čisto gosto mast, je še poudaril Schoen-Kiewert in dodal, da ima zaradi tega krompirček še posebej kompleksen in globok okus.

"Tartufi, tartufi in tartufi"

Za večino okusa v tej razkošni jedi pa poskrbijo tartufi. Z njimi je aromatizirana sol, s katero krompirček posolijo, nato ga začinijo s tartufovim oljem in za konec obložijo še s svežimi poletnimi tartufi, prestižne gomoljike pa so tudi v bogati sirovi pomaki, ki jo priložijo krompirčku. Ker pa to ni dovolj, jed za konec še potresejo z lističi iz 23-karatnega zlata.

Foto: Reuters

Takšno razkošje se sicer marsikomu zdi pretirano, a v restavraciji najdejo več kot dovolj gostov, ki so najdražji krompirček pripravljeni plačati. Trenutno je čakalni seznam zanj tako dolg, da prve rezervacije sprejemajo čez osem ali deset tednov.

