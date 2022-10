Najpogostejši simptomi, ki kažejo na nepravilno delovanje ščitnice

Oglasno sporočilo

Ali ste vedeli, da se po 35.letu poveča verjetnost za nepravilno delovanje ščitnice za kar 30 odstotkov? Zelo pomembno je, da se morebitne težave s to endokrino žlezo prepozna čim prej in se jih tudi ustrezno zdravi, saj ima ščitnica izjemno pomembno vlogo v našem telesu.

Če ščitnica ne deluje pravilno, govorimo o preveč ali premalo delujoči ščitnici, ki povzroči hormonsko neravnovesje v telesu. Ščitnica je namreč žleza, ki proizvaja hormone, odgovorne za presnovne procese. Če ščitnica deluje prekomerno, govorimo o hipertiroidizmu, če pa premalo, pa o hipotiroidizmu.

Najpogostejši simptomi, ki nakazujejo na prekomerno delovanje ščitnice (hipertiroidizem), so:

1. Prekomerno izpadanje/redčenje las

To, da človeku vsakodnevno izpadajo lasje, je normalen pojav. Kadar ščitnica ne deluje pravilno, nastane zmeda v lasnih foliklih in ciklih, kar povzroči prekomerno izpadanje in celo plešavost na določenih predelih lasišča.

2. Nespečnost

Nespečnost je eden izmed najpogostejših simptomov hipertiroidizma. Ponavadi je posledica tesnobe ter pospešenega bitja srca, ki se prav tako pojavita zaradi nepravilnega delovanja ščitnice, kar privede do težav s spanjem.

3. Izguba telesne teže

Težave s ščitnico lahko povzročijo izgubo telesne teže, čeprav niste ničesar spremenili pri gibanju ali pri prehrani. Obenem pa prekomerno delujočo ščitnico lahko zaznamo tudi s povečanim apetitom, zaradi česar imate pogosto občutek lakote.

4. Nepravilen menstrualni cikel

Hipertiroidizem negativno vpliva tudi na reproduktivne organe oziroma ovira njihovo delovanje. Posledično se menstrualni cikel lahko podaljša, menstruacije pa so kratke in šibke.

Poleg že omenjenih simptomov pa se zaradi pospešenega srčnega utripa pojavi občutek razbijanja srca, posameznik pa se lahko spopada tudi s tresavico telesa, predvsem rok, se čezmerno poti, izredno slabo prenaša visoke temperature. Ker ščitnica deluje prekomerno, se ta vidno poveča, kar se pokaže z nastankom golše.

Najpogostejši simptomi, ki nakazujejo na premalo delujočo ščitnico (hipotiroidizem), so:

1. Utrujenost

Gre za enega izmed simptomov, ki je lahko povezan tudi z drugimi zdravstvenimi težavami. Če vaša ščitnica ni dovolj aktivna, se to lahko odraža v pomanjkanju energije ter izčrpanosti, kar lahko vodi v zmanjšano produktivnost, razdražljivost, slabo voljo in slabšo koncentracijo.

2. Brezvoljnost in depresija

Ali veste, da hormonsko neravnovesje vodi tudi v neuravnovešeno hormonsko stanje v možganih? Neravnovesje prinese negativen vpliv na posameznikovo počutje in razpoloženje. Hujše stanje ko je, večja je verjetnost za razvoj depresije in tesnobe.

3. Težave s prebavo

Ena izmed prebavnih težav, ki se lahko pojavi ob hormonskem neravnovesju, je (pre)počasna prebava. Zaradi zaprtja se lahko razvije sindrom razdražljivega črevesja, zato je pomembno, da oseba s premalo delujočo ščitnico uživa živila, ki preprečujejo zaprtje, torej živila, ki so bogata z vlakninami.

4. Neprestano vas zebe

Osebe, ki se borijo s hipertiroidizmom, izredno slabo prenašajo visoke temperature, zaradi česar se prekomerno potijo, pri osebah s premalo delujočo ščitnico pa je težava ravno obratna – neprestano jih zebe. To je posledica upočasnjenega delovanja, zato se porabi premalo energije.

Drugi simptomi, ki nakazujejo na premalo delujočo ščitnico, so še: težave s koncentracijo, pozabljivost, suha koža in pogoste vrtoglavice.

Izjemno pomembno je, da se v primeru pojava simptomov, ki kažejo na to, da bi utegnili imeti težave s ščitnico, oglasite pri zdravniku. Če ščitnica ne deluje optimalno in temu ne namenite pozornosti, lahko ta napaka za vedno pusti posledice na vašem zdravju, saj se lahko razvijejo hujše bolezni, kot so sladkorna bolezen, visok pritisk, naglušnost, ateroskleroza, celo srčni infarkt in rak ščitnice.

Naročnik oglasnega sporočila je 12MEDIA, D. O. O.