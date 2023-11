Najnovejše raziskave odkrivajo učinke matičnega mlečka na zdravje

Z začetkom jeseni se na nas naglo zgrne dolg seznam obveznosti. Otroci se vrnejo v šolo in vrtec, odrasli pa smo po koncu delavnika razpeti med številne dejavnosti in opravke. Namesto toplih sončnih dni nas zdaj pozdravljajo hladnejši dnevi, veter in dež. S prihodom jeseni se vrnejo tudi virusi, ki pogosto prekrižajo naše načrte. Če pravočasno ukrepamo, pa lahko svoj imunski sistem uspešno pripravimo na sezono prehladnih obolenj, smrkanja, kašljanja in kihanja.

Kako na naraven način podpreti imunski sistem?

Ključ do zdrave jeseni je krepitev imunske odpornosti. Ta ima ključno vlogo pri zaščiti telesa pred virusi, bakterijami in drugimi povzročitelji bolezni. Z zdravim življenjskim slogom sami največ prispevamo k temu, da smo manj dovzetni za prehlade in sezonska obolenja.

Najprej poskrbimo za raznoliko in uravnoteženo prehrano, ki naj bo bogata z vitamini, minerali in antioksidanti. V svoje obroke vključimo več svežega sadja in zelenjave ter poskrbimo za dobro hidracijo skozi cel dan. Ne pozabimo na redno telesno aktivnost, dovolj bo že 30 minut hoje dnevno. Tudi kakovosten spanec je nujen za regeneracijo in krepitev imunskega sistema.

Tudi pri prehranskih dodatkih najboljša pomoč prihaja iz narave

Na trgu je mogoče dobiti najrazličnejše dodatke, ki obljubljajo pomoč pri krepitvi imunskega sistema. Ko se odločamo, katerega izbrati, je pomembno, da smo pozorni, da ne vsebuje umetnih dodatkov, kot so arome, barvila in konzervansi, saj ti pogosto nepotrebno obremenjujejo telo ali imajo lahko neprijetne stranske učinke.

Čebelje pridelke ljudje že stoletja uporabljamo za krepitev zdravja in zaščito pred boleznimi, zadnja desetletja pa njihovo izjemno učinkovitost potrjujejo tudi izsledki kliničnih študij. Novejše raziskave odkrivajo učinke matičnega mlečka na številne vidike zdravja, kot so zmanjšanje sistemskega vnetja in oksidativnega stresa, hormonsko ravnovesje, upočasnitev staranja, spodbujanje možganskih funkcij …

S čebeljimi pridelki, kot so matični mleček, propolis, cvetni prah in med, lahko spodbudimo in ohranjamo ravnovesje organizma, kar je prvi pogoj za zdravje in preventivo pred boleznimi.

Matični mleček za kraljevsko odpornost

Matični mleček je belkasta, želeju podobna snov, s katero čebele hranijo zarod: ličinke delavk le tri dni, matico pa vse življenje. Vsebuje vsa hranila za razvoj čebel, pa tudi vrsto edinstvenih bioaktivnih snovi, ki jih ne najdemo nikjer drugje v naravi. Med njimi so kratkoverižne maščobne molekule, med katerimi je najpomembnejša 10-HDA. Matični mleček, obogaten z vitamini, za naravno pomoč imunskemu sistemu je uporabnikom na voljo pod Medexovo blagovno znamko Gelée Royale.

Medex v svojih izdelkih, naj gre za kapsule ali raztopino v stekleničkah, uporablja izključno matični mleček s standardizirano vsebnostjo ključne učinkovine 10-HDA. V družini izdelkov Gelée Royale lahko izberete matični mleček, obogaten s sončnim vitaminom D3 (Gelée Royale Super + D3), posebno močan bio matični mleček, obogaten z vitaminom C (Gelée Royale Forte), ali matični mleček z vitamini za otroke (Gelée Royale Junior).

S propolisom nad bakterije, viruse in glivice

Čebele na popkih dreves nabirajo rastlinsko smolo, ki z naravnimi barvili oziroma flavonoidi ščiti rastline pred mikroorganizmi. Smolo oplemenitijo s svojimi izločki ter dodajo vosek. Da propolis zares učinkuje, pa je treba zagotoviti konstantno vsebnost flavonoidov, ne glede na sezono in vir propolisa.

V Medexu uporabljajo le propolis s standardizirano vsebnostjo flavonoidov, izraženo s faktorjem APF(Active Propolis Flavonoids). Izberite Medexovo linijo najmočnejših standardiziranih propolisov na trgu Propolis Defense . Poleg tega, da propolis pomaga pri vnetem grlu in žrelu, ima pozitivne učinke tudi na imunski sistem, prebavni trakt (razjede, vnetja), ustno sluznico (afte, vnetja dlesni) in zobe (preventiva pred kariesom).

Tekoče zlato iz čebeljega panja

Med je najbolj priljubljen in znan čebelji pridelek. Uporabljamo ga za sladkanje napitkov in jedi. Vse več ljudi pa pozna tudi njegove blagodejne učinke na splošno zdravje in počutje. Je namreč bogat vir vitaminov, mineralov in antioksidantov. Med sestavlja okrog 200 različnih snovi. Vsebuje tudi čebelje encime in funkcionalne beljakovine ter flavonoide. Uživanje medu pripomore pri varovanju organizma pred številnimi vnetji in obolenji.

V Medexu med predstavlja pomembno sestavino sirupov. Njihovi medeni sirupi vsebujejo najmanj 74 odstotkov medu, nekateri pa tudi več kot 90 odstotkov. Posebno mesto med sirupi ima legendarni Apisirup®, za pomoč imunskemu sistemu in dihalom pa lahko posežete tudi po sirupu z ameriškim slamnikom, smrekovimi vršički, žajbljem in islandskim lišajem ali beta-glukani.

Zakaj je krepitev imunske odpornosti še posebej pomembna jeseni?

Jesen je čas, ko se moramo posebej osredotočiti na svoje zdravje in dobro počutje, saj je to tipična sezona, ko se poveča število prehladov, gripe in drugih okužb dihal. Krepitev imunske odpornosti poleg tega, da pomaga zmanjšati število obolenj, pripomore tudi k temu, da omilimo simptome.

Jesen je tudi čas, ko se vrnemo v službo, otroci pa v šolo in vrtec. Po poletnih dopustih to lahko poveča stres, kar pa oslabi imunski sistem. Pomembno je torej, da se naučimo stres obvladati in se znamo po napornem delavniku sprostiti.

Da ohranimo imunski sistem v najboljši formi skozi hladnejši del leta, je včasih pametno razmisliti o uporabi kakovostnih prehranskih dopolnil. Med številnimi možnostmi, ki so na voljo, izstopajo prav čebelji izdelki Medex. S številnimi koristnimi lastnostmi, vključno z izboljšanjem imunskega sistema, lahko postane dragocen dodatek k vaši strategiji za krepitev odpornosti.