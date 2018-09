Kosmiči so tako polni sladkorja, da so postali že sladica #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zajtrk velja za najpomembnejši obrok dneva. Tisti, ki ga preskočijo, so bolj podvrženi razvoju srčnih bolezni in debelosti. V naglici številni posežejo po kosmičih, v njih pa so skrite velike količine sladkorja. Zveza potrošnikov Slovenije je v tržni pregled žit za zajtrk, namenjenih otrokom, vključila 16 izdelkov različnih blagovnih in trgovskih znamk, pri večini pa je zasvetila rdeča luč v dodanem sladkorju.

''Ugotovili smo, da so žita za zajtrk zelo priljubljen obrok,'' je pojasnila Nika Kremič, prehranska strokovnjakinja Zveze potrošnikov Slovenije. Kremičeva svetuje, naj pri obrokih posegamo po žitaricah, ki vsebujejo manj kot 15 gramov sladkorja na 100 gramov izdelka.

Prebiranje hranilnih vrednosti je ključnega pomena

Da je prebiranje prehranskih tabel na zadnji strani živil ključnega pomena, opozarja tudi nutricionistka Mojca Cepuš. ''Pri izdelku poiščemo dve vrsti prehranskih tabel. Prva je opisna, kjer nam v besedah piše, kaj vsebuje izdelke. Na drugi pa vidimo podatke in številke o hranilni in energijski vrednosti živila, poleg tega pa tudi podatek, koliko dodanega sladkorja vsebuje,'' opozarja Cepušova.

V izdelkih ne najdemo samo dodanega sladkorja, temveč tudi dodane arome in aditive, ki so redni spremljevalci kosmičev z žitaricami.

Mojca Cepuš meni, da imajo jutranji kosmiči toliko dodanega sladkorja, kolikor ga lahko najdemo v posladkih. Ključnega pomena je, da se z vrednostjo seznanimo že pred nakupom kosmičev. ''Ko vzamemo izdelek, naprej pogledamo prvo stran in iščemo stavek ''brez dodanega sladkorja''. Ta stavek nam pove, da so v izdelku zgolj naravni sladkorji,'' je opozorila Cepuševa.

K temu, da so kosmiči priljubljen jutranji obrok številnih otrok, pripomorejo tudi vabljiva embalaža, risani junaki in police v trgovini, ki so postavljene v višini otrokovih oči, otroci pa se temu težko uprejo. Odločilno vlogo imajo starši, opozarjajo strokovnjaki.

Zajtrk zmanjša tveganje za diabetes

Nekatere študije so pokazale, da izpuščen zajtrk pomeni največjo napako pri skrbi za zdravje. Jutranji obrok namreč zmanjša nihanje glukoze v krvi, ki vodi v diabetes tipa dve.

Nacionalni inštitut za javno zdravje že nekaj let opaža čezmeren vnos maščob, nezadostno uživanje sadja in zelenjave ter vse večjo težavo čezmerne hranjenosti in debelosti. Debeli niso samo odrasli, temveč tudi otroci. Med deklicami je čezmerna hranjenost prisotna v 16,5 odstotka, med fanti v 19 odstotkih.

K debelosti smo nagnjeni bolj kot nekoč, za kar je krivo tudi naše okolje, v katerem je veliko industrijsko predelane hrane. Ker je pomembno, da si obroke pripravljamo doma in vključimo zdrave sestavine, so se zdrav zajtrk, kosilo in večerjo učili pripravljati tudi v oddaji Dan. na Planet TV.