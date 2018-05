Zdrava debelost ne obstaja

Ženske s čezmerno telesno težo ali tiste, ki so debele, sicer pa zdrave, imajo kljub temu povečano tveganje za bolezni srca in ožilja, je razkrila obširna raziskava, ki so jo izvedli v ZDA. V raziskavi, ki je trajala več kot 30 let, je sodelovalo 90.257 žensk.

Raziskovalci so ugotovili, da je pri tistih s čezmerno telesno težo večja verjetnost za zastoj srca, tudi če imajo sicer krvni tlak in raven holesterola v mejah normale in nimajo diabetesa. Raziskovalci zato opozarjajo, da "zdrava debelost ni neškodljiva". Debelost je sicer povezana skoraj z vsemi dejavniki tveganja za bolezni srca in ožilja, kot so visok krvni tlak, povišana raven holesterola in diabetes.

Raziskava je vključevala belopolte ženske

Nova raziskava je dognala, da je pri ženskah z indeksom telesne teže nad 25 ali 30, ki so brez omenjenih dejavnikov tveganja, za 20 in 39 odstotkov verjetneje, da bodo imele bolezni srca in ožilja kot ženske z normalno telesno težo, torej z indeksom telesne teže med 18,5 do 24,9.

Raziskovalci ob tem poudarjajo, da gre tukaj predvsem za povezavo in ne toliko za vzrok in posledico in ugotovitve predvsem veljajo za belopolte ženske, zaradi česar ugotovitev ni mogoče posplošiti na druge etnične skupine.

"Naša številčno velika raziskava je potrdila, da debelost brez presnovnih motenj ni neškodljiva in da imajo tudi ženske, ki nimajo presnovnih bolezni več desetletij, povečano tveganje za srčno-žilne težave," je dejal profesor Matthias Schulze z nemškega inštituta za prehrano Potsdam-Rehbruecke, ki je vodil raziskavo.

Tudi ''zdrava'' debelost vodi v tveganje za bolezni srca

Raziskava, ki je bila objavljena v strokovni reviji The Lancet Diabetes & Endocrinology, je tudi ugotovila, da se večini žensk brez presnovnih težav s starostjo, tudi če imajo normalno telesno težo, zviša krvni tlak, poviša raven holesterola ali dobijo diabetes.

Schulze ob tem dodaja, da ugotovitve raziskave opozarjajo na pomen preventive pri razvoju presnovnih bolezni. "Kaže, da lahko posamezniki, ki so presnovno zdravi, z izboljšanjem svoje prehrane in povečano telesno dejavnostjo poskrbijo, da se njihovo presnovno zdravje ne poslabša," je še dejal.

Jeremy Pearson iz Britanske fundacije za zdravje srca je raziskavo pospremil z besedami, da ta obširna raziskava potrjuje, da debelost, tudi če je ne spremljajo drugi opozorilni znaki, pri ženskah povečuje tveganje za bolezni srca in ožilja.

Foto: Thinkstock

Carl Lavie z zdravstvene fakultete v New Orleansu, ki je prav tako sodeloval v raziskavi, ob tem dodaja, da so raziskovalci ugotovili, da je "telesna pripravljenost pomembnejša od debelosti". Ob tem je dodal, da v tej raziskavi niso imeli podrobnih podatkov o telesni dejavnosti udeleženk in njihove kardiovaskularne pripravljenosti. "Pomembno je, da se zavemo, da je trohica preventive boljša od trohice zdravila," je še menil.