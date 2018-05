Na podelitvi nagrad navdušila s skoraj 20 kilogrami manj

Ameriška pevka Kelly Clarkson je bila vedno bolj okrogle postave. A z odvečnimi kilogrami se nikoli ni obremenjevala, v intervjujih se je celo šalila, da bolj kot je okrogla, bolj je srečna. Pa vendar je zdaj presenetila s precej vitkejšo postavo in po poročanju virov s skoraj 20 kilogrami manj.

Kelly Clarkson je v zadnjih mesecih močno shujšala. Foto: Getty Images

Sama sicer o hujšanju in novi, vitkejši podobi še ni podrobneje spregovorila, so pa zato toliko bolj glasni tisti, ki so ji blizu. Zvezdnica naj bi v zadnjih mesecih shujšala 18 kilogramov, za kar pa gredo zasluge beljakovinski dieti in redni telesni vadbi, poroča portal Life&Syle.

Takšna je bila pred časom, a je vedno poudarjala, da zaradi odvečnih kilogramov ni nesrečna. Foto: Getty Images

"Pred približno štirimi meseci se je lotila hujšanja. Z osebnim trenerjem telovadi štirikrat na teden," so za omenjeni portal razkrili viri in dodali, da se drži posebne diete, ki temelji na beljakovinah. Obroke ji pripravlja osebna kuharica, saj sama ne kuha. "Kelly se je odpovedala hitri hrani in redilnim prigrizkom, sladkarije pa je nadomestila s surovo zelenjavo."

Vitkejšo postavo je pevka na ogled postavila tudi na rdeči preprogi in odru podelitve glasbenih nagrad Billboard Music Awards, ki jo je vodila. Za to priložnost se je preoblekla kar nekajkrat in prav v vsaki preobleki kazala, da je videti odlično in da se tako tudi počuti.

Več Kellyjinih fotografij s podelitve nagrad Billboard Music Awards si lahko ogledate spodaj.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images