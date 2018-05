Zvezdnica svetuje, kako naličiti debelušen obraz #video

Oblečena v ohlapno belo haljo in spodnje perilo priljubljena pevka stopi pred kamero in po nekajkratnem neuspelem začetku začne kazati, kako se naličiti po Rihannino. Glede na to, da ima rada bleščice in barve, zvezdnica poseže po zlatih in rožnatih odtenkih, a čisto na začetku se loti nanašanja pudra in senčenja obraza – tako imenovanega konturinga.

Rihanna je za legendarni Vouge posnela video, kako se naličiti. Foto: YouTube Medtem ko senči svoj obraz, pove, da prav na ta način skrije svoje pomanjkljivosti, kot so visoko čelo, nekoliko večji nos in podbradek. "Konturinga sem se naučila v obdobju, ko sem bila, verjeli ali ne, malo bolj debelušna. Ko imaš okrogel obraz in tista zalita dojenčkova lička, ti konturing pride še kako prav," je razkrila Rihanna.

Pojasnila je še, da lahko s primernim senčenjem močno zožiš še tako okrogel obraz in skriješ tudi precejšen podbradek. "Mislim pa, da ni univerzalnega pravila, kako izvajati konturing. Vsak obraz je namreč drugačen in najboljšo tehniko zase boste odkrili sami. Jaz si na primer ožim lica in skrivam visoko čelo. Predel podbradka si senčim v obliki trikotnika, ker ti to podaljša vrat," še namigne v videu.

Celoten desetminutni video, ki ga je priljubljena zvezdnica posnela za legendarni Vogue, si lahko ogledate spodaj.

Rihanna je septembra lani presenetila s svojo kozmetično linijo, imenovano Fenty Beauty, ki obsega kar 40 različnih senčil, namenjenih vsem tipom kože. V kratkem bo izdala tudi svojo znamko spodnjega perila, del katere bodo tudi kosi za ženske močnejše postave.