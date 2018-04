Neprepoznavna zvezdnica: na festival prišla v maskirni kapi

rihanna is really in the middle of the coachella desert in a full gucci f/w 2018 look 🙏 god bless our troops pic.twitter.com/XwMhMbCkWI — zara (@frenchmonsara) April 16, 2018

"Rihanna sredi puščave res nosi celotno opravo Guccijeve kolekcije za jesen/zimo 2018. Bog blagoslovi naše zvezdnike," se glasi ona od objav na Twitterju.

Zvezdnice, kot je Rihanna, si nemalokrat zaželijo, da bi se povsem zlile z množico in da jih ljudje ne bi prepoznavali na vsakem koraku. In če je pevka hotela doseči to, z maskirno kapo, imenovano balaklava, pri tem nikakor ni bila uspešna. A ker Rihanna vedno rada šokira, bi lahko rekli, da biti zakrinkan ni bil njen namen. Spomnimo, pred štirimi leti smo jo na podelitvi modnih nagrad CFDA videli v obleki, ki je razgaljala zelo veliko.

Tokrat pa se je na glasbenem festivalu Coachella pojavila povsem zakrita, od glave do pet oblečena v zadnjo kolekcijo znamke Gucci, vključno z masko, ki je zakrivala njen obraz.

Italijanska luksuzna znamka je balaklave na modno brv poslala na februarskem tednu mode, kjer niso šokirali samo s tem kosom, temveč tudi z replikami glav modelov, ki so nosili kreacije. Kreativni direktor GuccijaAlessandro Michele je pojasnil, da je kolekcijo za jesen-zimo 2018 navdahnila japonska drama Kabuki, v kateri nastopajoči nosijo izrazite maske, balaklave in močan mejkap.

To pa je Rihanna na Coachelli nosila pretekli konec tedna. Foto: Getty Images

Povsem nasprotovala stilu Coachelle

Moda in izrazit osebni stil sta sicer velika značilnost Coachelle, a bolj kot zakritost so v ospredju razgaljene oprave, hipijevski šik, resice, odrezani topi in kavbojski stil, združen z boemskim navdihom. Rihanna je tako spet prekršila modno zapoved, ki so ji sledili skoraj vsi obiskovalci festivala, med katerimi so nekateri nosili prav "odbite" oprave.

Med obiskovalci je bila tudi letos naša uspešna blogerka Maja Malnar.

