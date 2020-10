Kdo je tvoj ključni heroj v boju z maščobnimi oblogami?

Oglasno sporočilo

Priznajva si, maščobne obloge nam grejo vsem zares na živce. Katere so tvoje problematične točke – trebuh, noge, zadnjica? Jutranja podoba v ogledalu bi ti morala biti v ponos, pa ne zaradi najbolj seksi pižame ali najbolj simpatično razkuštranih las, ampak zato, ker si res dobro videti. To, da si sam sebi všeč, je v življenju pomembno. Telo brez maščobnih oblog je kul.

Pa veš, kaj je tisto, kar uniči največ maščobnih oblog na tvojem telesu? Ugibajva med najpogosteje navedenimi topilci maščob:

naporni treningi,

optimalna razporeditev obrokov,

premišljena izbira živil,

hormonsko ravnovesje,

kakovosten počitek?

No, če sem popolnoma iskren … prav nobena od naštetih opcij. Že res, da vsaka od njih predstavlja zelo pomemben delček uspešne preobrazbe, vendar se z nazivom "glavni uničevalec maščobnih oblog" lahko pohvali nekdo drug.

Se ti sanja, kdo bi ta "most-wanted" heroj lahko bil?

Mi verjameš, če ti povem, da je stalni prebivalec tvojega telesa?

1 : 0 za mišice v boju z odvečno maščobo

Saj ni res, pa je – tvoj največji zaveznik v boju z maščobnimi oblogami je tkivo, ki za opravljanje svojih funkcij porabi daleč največ energije oziroma kalorij. Kalorije pa v veliki meri črpa prav iz odvečnih maščobnih oblog.

Pravilen odgovor na zgoraj zastavljeno vprašanje se torej glasi: mišično tkivo oziroma mišice.

Mišice si predstavljaj kot super junake, ki ti pomagajo na poti do popolne postave. Lahko se malo pošaliva in rečeva, da so mišice tvoj najbolj lačni telesni organ. Več mišic, kot boš imel, več energije boš porabil, manj maščobnih oblog se ti bo kopičilo. Mišice so torej tvoja zmagovita ekipa, dobri fantje, ki skrbijo, da ne nastaja odvečna maščoba ali da se pokurijo že obstoječe obloge. Nekakšna sanitarna inšpekcija, ki počisti z maščobno navlako.

Pa je res vse tako preprosto?

Pod črto življenje ni prav zapleteno, samo s pravega konca se moraš lotiti zadev. Kdor ima glavo na pravem mestu in ve, kako priti do cilja, bo svoje načrte zagotovo tudi dosegel. Pomagal ti bom, da bo popolna postava eden izmed tvojih doseženih ciljev, na katere boš zares ponosen.

Vzemiva zadevo z mišicami pod drobnogled.

Obstajajo gradniki mišičnega tkiva, ki jih ne smeš spregledati. V povezavi z mišicami se namreč večkrat pojavi precej neugodna situacija. Kar večina ljudi pozabi, je dejstvo, da so mišice zakladnica aminokislin. Te kot opeke različnih oblik predstavljajo osnovne gradnike mišičnega tkiva in veljajo za nepogrešljiv element čvrste, fit postave.

Aminokisline? Kdo, kdaj, kje?

Aminokisline so osnovni gradniki beljakovin in opravljajo mnoge pomembne naloge in funkcije v tvojem telesu. Ključno vlogo imajo:

pri sintezi , to je procesu nastajanja beljakovin,

, to je procesu nastajanja beljakovin, pri regeneraciji (obnovi) mišičnega tkiva.

Iz aminokislin sintetizirane beljakovine imajo ključno vlogo pri rasti tkiv, las, nohtov in kože ter izgradnji hormonov. Mnoge imajo encimsko vlogo, prav tako pa sodelujejo tudi pri transportu hranilnih snovi po telesu. V krvi vplivajo na kislo-bazično ravnovesje ter so nekakšen vir energije.

Se strinjava, da se z aminokislinami ne šalimo?

To pa še ni vse. Aminokisline delimo na esencialne in neesencialne.

Esencialne aminokisline so tiste, ki jih telo ni zmožno proizvajati samo, zato jih moraš v telo vnašati s hrano.

so tiste, ki jih telo ni zmožno proizvajati samo, zato jih moraš v telo vnašati s hrano. Neesencialne aminokisline pa tvoje telo proizvaja samo, vendar v stresnih situacijah (naporni, intenzivni treningi) premalo za tvoje potrebe, zato je pomembno, da jih dodajaš k prehrani glede na cilje, ki jih želiš doseči.

Nauk: zavedati se moraš, da če v tvojem organizmu manjka katera od aminokislin ali pa je prisotna v premajhnih količinah, organizem ne more graditi mišične mase. Ti treniraš, rezultata pa ne bo.

Ko te kaznuje katabolizem

Poleg svoje osnovne naloge pri nastajanju beljakovin lahko aminokisline služijo tudi kot vir energije, kar je zate zelo pomemben podatek. Če na to pozabiš, pride do konkretne težave. Še posebej takrat, ko treniraš. Poskoki, odrivi, potiski, upogibi – kaj se dogaja v tvojem telesu? Pri intenzivni vadbi je aktivnih več energetskih sistemov in organizem "hlasta" za različnimi hranilnimi snovmi. Med drugim seveda tudi za aminokislinami.

Če aminokislin v času treninga ni na razpolago v prosti obliki, sledi kazen.

Skačeš, potiskaš uteži, treniraš kot nor – če misliš, da tvoje telo med treningom poganjajo molekule zraka ali lepi pogledi, se hudo motiš. Telo za vadbo potrebuje energijo. Pa pika. Telo potrebuje aminokisline. Če jih nima dovolj, se sproži proces, imenovan katabolizem.

Gre za proces, ko organizem do aminokislin dostopa tako, da poseže v tvojo skrbno varovano zakladnico. Se pravi, v tvoje mišice. In potem se lahko kar posloviš od izklesane postave, saj mišicam zaradi tega ne omogočaš, da bi se izoblikovale.

Proces razgradnje mišičnih vlaken omogoči, da se aminokisline "osvobodijo" in zadostijo potrebam tvojega organizma. Če se večkrat znajdeš v situaciji, ko aminokislin v prosti obliki v tvojem telesu ni na razpolago, to pomeni, da ti konstantno upada delež trdo prigaranih mišic.

Si zares pripravljen sprejeti tako visoko ceno za težko prigarano mišično maso?

To pa še ni vse, neugodne posledice razgradnje aminokislin oziroma procesa katabolizma so še: poraba odvečnih maščob se močno upočasni oziroma celo ustavi (naj te spomnim, da so prav mišice velik porabnik odvečnih maščob),

izrazito upade čvrstost mišic,

oddaljiš se od lepo oblikovane postave,

opaziš, da treniraš vse težje in težje. In vse to zaradi ene same napake – ker se na trening sploh ne pripraviš. Oba veva, da to ni pametno, zato sem zate pripravil enostavno rešitev, s katero bodo tvoje mišice popolnoma varne.

Nikdar ne pozabi na aminokisline BCAA

Se še spomniš aminokislin in tega, da so esencialne zate zares pomembne? Tri od teh imenujemo BCAA (Branched Chained Amino Acids) oziroma razvejane aminokisline. BCAA so tri esencialne aminokisline, ki jih telo ne more proizvesti samo, zato se zanaša nate, da mu jih boš priskrbel. Aminokisline BCAA so:

L-levcin,

L-izolevcin,

L-valin.

Običajna pot, da prideš do aminokislin BCAA, je raznolika prehrana.

Živalski viri beljakovin (pusto meso, jajca, ribe, skuta, zrnati sir, pravi grški jogurt) slovijo po tem, da ponudijo celoten spekter esencialnih aminokislin.

(pusto meso, jajca, ribe, skuta, zrnati sir, pravi grški jogurt) slovijo po tem, da ponudijo celoten spekter esencialnih aminokislin. Rastlinski viri beljakovin so praviloma skopi z vsaj eno ali več ključnimi devetimi aminokislinami.

Ali lahko samo s prehrano zaužiješ toliko aminokislin BCAA, kot jih tvoje telo potrebuje?

Če si se treninga resno lotil, je odgovor zagotovo NE. Da se oskrbiš z aminokislinami BCAA v zadostni meri, imaš na voljo predvsem dve možnosti:

povečaš vnos živalskih virov beljakovin in jih kombiniraš s stročnicami, gomolji, kvinojo, sladkim krompirjem, lečo, fižolom, čičeriko,

zaupaš vrhunskemu prehranskemu dopolnilu.

Aminokisline BCAA, garancija uspeha

Ugotovila sva, da za resno vadbo in izklesano postavo poleg jeklene volje (in seksi majčke) potrebuješ tudi aminokisline BCAA. Če si vsaj enkrat stopil v trgovino s športno prehrano, si zagotovo že slišal za aminokisline BCAA. Glej, o tem govorijo vsi, ki so se resno lotili treninga. Poleg beljakovin v prahu ("proteinov") in topilcev maščob ("fat burnerjev") so aminokisline BCAA med najbolj iskanimi izdelki. In to ne brez razloga!

Pet prepričljivih razlogov, zakaj uživati aminokisline BCAA:

Pospešujejo kurjenje maščob. Kot dodaten vir energije omogočajo večjo intenzivnost vadbe. Preprečujejo razgradnjo mišičnega tkiva in vnetje mišic. Povečajo sintezo beljakovin in pospešijo rast mišic. Zmanjšajo bolečino po treningu in pospešujejo obnovo mišičnega tkiva.

Dejstvo je, da je uporaba aminokislin BCAA zelo priporočljiva. Te ti pomagajo ohranjati tudi zdrav in močan imunski sistem, zmanjšujejo vnetja ter okrepijo imunski sistem tako, da postane odporen tudi še pri tako intenzivnih in dolgotrajnih treningih.

Za koga so primerne Golden TREE BCAAs? Aminokisline BCAA predstavljajo kar 35 odstotkov celotne mišične mase. So ključne aminokisline za proizvodnjo energije in stimulacijo rasti v mišici. Mislim, da nama je obema jasno, kdaj jih najbolj potrebuješ: pred, med in po treningu. Ker so obroki tik pred treningom lahko precej slaba odločitev (občutek teže, spahovanja in slabosti), ti pa si želiš, da ima tvoje telo razvejanih aminokislin na razpolago več kot dovolj, ti predlagam, da zaupaš učinkoviti alternativi. Te skrbi, da te čaka še ena zakomplicirana dieta? Brez skrbi, da se na vsak trening vrhunsko pripraviš, ti ne bo vzelo več kot minuto časa. Zato si tudi sam pred vsakim treningom oziroma naporom pripravim napitek, ki mu dodam razvejane aminokisline (BCAA). Tako poskrbim, da so stvari pod nadzorom. Tako vem, da sem na poti do izklesane postave. Aminokisline BCAA so vedno z mano. Ne pozabi, da so mišice ključne, če si želiš ekspresne porabe odvečnih maščob, čvrstosti in lepe postave, zato jih zaščiti tudi ti. Izberi okus in pospeši svojo preobrazbo!

Naročnik oglasnega sporočila je Popolna postava.