Kako uničiti kandido in težave, ki jih povzroča?

Simptomi, ki so nam še predobro znani

Nemalokrat nas pestijo težave, ki poslabšujejo našo kakovost življenja, niso pa tako resne in velike, da bi zaradi njih obiskali zdravnika. Redko se zgodi, da glavobol povežemo z glivično okužbo ali pa pogosto menjavanje razpoloženja s slabim zadahom. Pa vendar so lahko ti na videz nepovezani simptomi znak za pogosto težavo – pretirano razraslo kandido. Kandido imamo v telesu pravzaprav vsi, saj gre za kvasovko, ki je naravno prisotna v našem telesu, v črevesni, ustni in vaginalni mikrobioti ter celo v koži. Kandida skupaj z bakterijami v telesu tvori ekosistem, ki pomaga pri razgradnji hrane, odzivu imunskega sistema in drugih osnovnih funkcijah. Urejeno razmerje med bakterijami in glivicami v prebavnem traktu je 10 : 1. Težave pa se pojavijo, ko se zaradi zdravljenja z antibiotiki, hormonskih sprememb, stresa, padca imunskega sistema ali napačne prehrane ravnovesje v našem bakterijskem ekosistemu podre. Takrat kandida dobi odlično priložnost, da se začne nenadzorovano razraščati in nam povzročati težave.

Ob razrasli kandidi se hrana v našem črevesju ne prebavlja več pravilno, kar občutimo kot obteženost v želodcu, napihnjenost, občutljivost na določene vrste hrane ... Toda kako je to povezano z glavoboli, utrujenostjo, nečisto kožo ali "meglo" v glavi? Ob razkrajanju hrane kandida proizvede toksične kemikalije, podobno kot kvasovke proizvedejo alkohol. Te snovi pa se prek našega črevesja absorbirajo v telo, kjer povzročajo težave.

Zakaj je kandida težava, na katero moramo biti pozorni?

V primernem okolju se kandida razvije iz kvasovke v glivično obliko, spore pa nato potujejo skozi črevesno steno po vsem telesu. Glivice lahko poškodujejo črevesne stene do takšne mere, da je omogočen prehod toksinov v krvni obtok. To stanje imenujemo sindrom prepustnega črevesja in pogosto vodi do alergije na določeno hrano, migrene in depresije. Povišana raven kandide v črevesju pa bo povzročila težave, kot so napihnjenost, diareja ali po drugi strani zaprtje. Ko glivične spore kandide preidejo v krvni obtok, lahko potujejo v katerikoli del telesa. Za svoje preživetje potrebujejo sluznico, zato so nožnica, pljuča in sinusi še posebej primerno okolje za njihov razrast. Tam z uničevanjem celičnih membran zagotavljajo hrano drugim bakterijam in virusom. Kandida lahko povzroča motnje endokrinega sistema, ki nadzoruje raven hormonov v telesu. To lahko vodi do številnih neprijetnosti in simptomov, kot so pridobivanje ali izgubljanje teže, menstrualne težave, bolečine v sklepih in mišicah, astma, seneni nahod in kronična utrujenost.

Opozorilni znaki pretirano razrasle kandide so:

- pogosti glavoboli,

- težave z nespečnostjo,

- glivične okužbe (glivice na nohtih, vneti intimni predeli),

- napihnjenost in vetrovi,

- pogosto menjavanje razpoloženja,

- težave pri izgubi odvečne teže,

- boleč trebuh po vsakem obroku,

- kronična utrujenost,

- slab zadah,

- hlepenje po nezdravi hrani.

Prebavne težave, odvečni kilogrami, pomanjkanje koncentracije ...

Skoraj 70 odstotkov vseh ljudi se v življenju sreča s pretirano razraslo kandido. Še posebej neprijetna težava, ki jo povzroča, so seveda vaginalna vnetja. Kar 75 odstotkov žensk se vsaj enkrat v življenju sreča z glivičnim vnetjem, ki se kar pri polovici najmanj enkrat ponovi. Po znanih podatkih naj bi bile h kandidi bolj nagnjene ženske kot moški, z njo pa se spopada tudi precejšen delež otrok. Vplivi, ki jih ima bolezen na nas, pa so lahko minimalno moteči ali pa izjemno obremenjujoči. Prav zato je lahko spopadanje s kandido precej naporno, saj je običajno zelo težko ugotoviti, kaj je sploh narobe. Na srečo poznamo učinkovito terapijo, ki ne povzroča stranskih učinkov, to je PROBIOTIČNA TERAPIJA. Probiotična terapija je primerna tako za ženske kot tudi moške in otroke - seveda je primerno, da izberemo terapijo, ki je prilagojena glede na spol in starost pacienta. Na srečo imamo na izbiro kakovostne terapije, ki uspešno pomagajo odpraviti to trdovratno težavo.

Z učinkovito terapijo do zdravja

Zdravilni koncept probiotične terapije je na začetku 20. stoletja razvil ruski znanstvenik in Nobelov nagrajenec Elie Metchnikoff, ki je verjel, da je za dolgo in zdravo življenje bolgarskih kmetov "krivo" dnevno uživanje napitka, ki so ga dobili s fermentiranjem mleka. Bakterije v teh napitkih so ugodno delovale na mikrobioto in preprečevale toksičnost (zastrupljanje) mikrobiote. Ker uživanje mleka ni najučinkovitejši način, da svojemu telesu zagotovite ustrezno dozo probiotikov, saj vam laktoza oz. mlečni sladkor v teh primerih celo škodi, sta tukaj Her Biotic, posebej prilagojen za ženske, ter Unibiotic za moške in ženske.

Her Biotic je edinstvena mešanica šestih probiotikov, izvlečka brusnice in D-manoze. Mešanica je bila ustvarjena prav za žensko, saj tarčno deluje tako v črevesni kot tudi vaginalni mikrobioti. Pomaga pri prebavi in presnovi hrane, odstranjuje bakterije v urinogenitalnem traktu, ki povzročajo vnetja mehurja in nožnice, ter uravnava kandido. Mikrobiološke kulture dokazano obnavljajo črevesno in urinogenitalno mikrofloro ter delujejo protimikrobno. Namenjena je tako mladim dekletom kot zrelim ženskam. Her Biotic je popolnoma varen izdelek, saj ne vsebuje ničesar, kar bi lahko povzročalo alergijo, zato je odlična in učinkovita izbira za ukrotitev kandide.

Foto: Eko Škrnicl Unibiotic pa je unikatna mešanica mikrobioloških kultur in fruktooligosaharidov, hrane za mikrobiološke kulture. Mešanica je ustvarjena iz štirih različnih sevov, ki skupaj zagotavljajo več kot deset milijard kultur na kapsulo. Kapsule so obložene s posebno ovojnico rastlinskega izvora, ki zagotavlja, da mikrobiološke kulture preživijo želodčno kislino. S pomočjo Unibiotica boste podprli imunski sistem ter poskrbeli za pravilno presnovo, hkrati je najboljša izbira, če se spoprijemate z "meglo" v glavi, vam primanjkuje energije in se težko zberete.

Upoštevajte, da morate biti za uspeh dosledni in potrpežljivi, terapija mora trajati vsaj tri mesece neprekinjeno. V prvem mesecu vzemite vsaj dve kapsuli dnevno! Bodite dosledni in vztrajajte.

